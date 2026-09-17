जमीन पर एक साथ लहलहा रही 9 फसलें, किसान की गजब की टेक्निक से हो रही मोटी कमाई
छिंदवाड़ा में किसान रामचरण राउत ने खेती को बनाया फायदे का सौदा, मल्टी क्रॉपिंग तकनीक से कर रहे अच्छी कमाई. महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 10:36 PM IST|
Updated : September 17, 2026 at 10:47 PM IST
छिंदवाड़ा: सामरबोह के किसान रामचरण राउत ने अपनी जमीन पर पहले अदरक की फसल लगाई, लेकिन पहले साल उन्हें नुकसान हो गया. रामचरण के पास कम जमीन है ऐसे में उन्होंने फिर एक ही जमीन पर एक साथ 9 फसल लगा दी. अब उनकी अच्छी कमाई हो रही है.
किसान का कमाल, एक ही जमीन पर एक साथ लहलहा रही 9 फसलें
किसान रामचरण रावत ने ईटीवी भारत को बताया कि "उनके पास जमीन कम है और कमाई का जरिया एकमात्र खेती है ऐसे में जब भी एक फसल लगते थे तो कई बार मौसम की मार और भाव में उतार-चढ़ाव की वजह से घाटे का सौदा साबित होती थी. इस परेशानी से बचने के लिए उन्होंने नया प्रयोग शुरू किया और अदरक के साथ पहली बार में तीन दूसरी बेल वाली फसल लगाई. इसका फायदा उन्हें अच्छा मिला इसके बाद फिर धीरे-धीरे उन्होंने और भी फासलें लगना शुरू कर दिया. अब उनके खेत में अदरक के साथ खीरा, लौकी, करेला, मिर्च, टमाटर, बरबटी, बीन्स, गिलकी, गेंदा, बेबी कॉर्न जैसी फसल लगाया है."
मजदूरों की समस्या से भी छुटकारा, फायदे का हो रहा सौदा
किसान रामचरण राउत ने बताया की "एक जमीन पर एक ही फसल अगर लगाई जाए तो सबसे बड़ी परेशानी हारवेस्टिंग के समय पर आती है. एक साथ पूरा काम आ जाता है और ऐसे समय में मजदूरों का मिलना भी मुश्किल होता है. कई बार मजदूर न मिलने पर मैं खुद अपनी पत्नी के साथ सब्जियां तोड़कर बाजार तक पहुंचाता हूं. इसके साथ ही बाजार के भाव में कभी फायदा मिलता है, तो कई बार किसी फसल का दाम कम होता है. इसकी वजह से घाटा होता था अब इन फसलों की वजह से खर्च मैनेज हो जाता है."
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मल्टीक्रॉप के साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा
मल्टी क्रॉपिंग की इस तकनीक में सबसे बड़ी बात यह है कि किसान रामचरण 90 फीसदी प्राकृतिक खेती करते हैं. इसके लिए वे अपने खेतों में ही प्राकृतिक कीटनाशक से लेकर जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं ताकि बाजार में लोगों को रसायन से मुक्त सब्जियां उपलब्ध करा सकें. वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. विजय कुमार पराड़कर ने बताया कि मल्टी क्रॉपिंग आज के समय में किसानों के लिए सबसे अच्छी तकनीक है इससे किसानों को घाटा भी नहीं होता है और कम जमीन पर ज्यादा फसल लगाई जा सकती है.