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जमीन पर एक साथ लहलहा रही 9 फसलें, किसान की गजब की टेक्निक से हो रही मोटी कमाई

एक ही जमीन पर एक साथ लहलहा रहीं 9 फसलें ( ETV Bharat )