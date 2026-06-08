ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा में किन्नरों के उतरवाए गए कपड़े, फिर जो हुआ उसे देख फटी रह गईं सबकी आंखे

छिंदवाड़ा में शादी समारोह मे नेग मांगने पहुंचे किन्नरों के कपड़े उतरते ही खुले राज, मारपीट का आरोप.

Chhindwara kinnar clothes taken off
किन्नरों के उतरवाए गए कपड़े (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 4:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छिंदवाड़ा: दरबई गांव में एक परिवार के घर शादी समारोह चल रहा था. इस दौरान उनके घर 2 किन्नर पहुंचे. उसने वहां डांस किया और परिवार को दुआएं देने लगा, लेकिन कुछ देर बाद कुछ अन्य किन्ररों की एंट्री हुई. जिसके बाद दोनों समूहों के बीच विवाद हुआ. विवाद बढ़ा, तो एक समूह ने दूसरे समूह के कपड़े उतरवाए. इसके बाद जो हुआ, उसे देख मौके पर मौजूद सबकी आंखे फटी रह गई.

कपड़े उतरते ही खुले राज

शनिवार को दरबई गांव शादी समारोह में दुआ देकर नेग लेने पहुंचे 2 किन्नर बहुत बुरा फंसे. गांव में पहले से ही नकली किन्नरों को लेकर चर्चा थी. जो इस तरह जन्मोत्सव और शादी के मौके पर लोगों के घर जाकर पैसे मांगते थे और 25-25 हजार रुपए की मांग करते थे. शनिवार को भी जब 2 किन्नर गांव में पहुंचे, तो लोगों को उन पर शक हुआ. जिसके बाद उनके वेरिफिकेशन के लिए चांदामेटा से कुछ किन्ररों का बुलाया गया. जिन्होंने उन दोनों किन्ररों के कपड़े उतरावाए, तो असली राज सामने आया.

Chhindwara fake transgender
हकीकत पता चला तो जमकर की पिटाई (ETV Bharat)

हकीकत पता चला तो जमकर की पिटाई

चांदामेटा से पहुंचे असली किन्नरों की टीम ने पहले से पहुंचे दोनों किन्नरों के कपड़े उतरवाए, तो उनका भंडभोड़ हो गया. किन्नर के वेश में ये दोनों शादीशुदा मर्द निकले. जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने जमकर उनकी पिटाई कर दी. किन्नरों की गुरु नंदिनी किन्नर ने बताया कि "जैसे ही हमें सूचना मिली थी कि कुछ नकली किन्नर इलाके में अवैध वसूली कर रहे हैं. हम मौके पर पहुंचे, तो उनके कपड़े और विग उतरवाए.

जिसके बाद पता चला कि दोनों पुरुष थे. उनसे पूछताछ की गई, तो उन्होंने बताया कि वे छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और जुन्नारदेव में कोई कार्यक्रम में शामिल होने आए थे. उसके बाद उन्होंने इस इलाके में वसूली शुरू कर दी, फिलहाल उन्हें समझा कर यहां से वापस भेज दिया गया है."

Chhindwara Illegal extortio
कपड़े उतरते ही खुले राज (ETV Bharat)

कम पैसे देने पर करते थे झगड़ा

गांव वालों को नकली किन्नर पर तब शक हुआ, जब वे किसी के भी घर बधाइयां देने पहुंचते थे, तो 25-25 हजार रुपए की मांग करते थे. वहीं, कम पैसे देने पर वे झगड़ा करने को तैयार हो जाते थे. वहीं, किन्नर नंदिनी ने लोगों से अपील की है कि "अगर किसी के भी घर नकली किन्नर आते हैं, तो असली किन्नर को इसकी जानकारी दे सकते हैं. किसी के ऊपर शक होने पर पुलिस में भी शिकायत कर सकते हैं."

असली और नकली किन्नर में पहले भी हुआ है विवाद

कुछ महीने पहले छिंदवाड़ा के मोहन नगर और सौंसर के रामाकोना में असली और नकली किन्नरों के गुट में बाजारों में वसूली को लेकर मारपीट और विवाद हुए थे. मामला थाने भी पहुंचा और अपराधिक धाराएं भी लगाई गई थी. इसके बाद कुछ दिनों तक किन्नर के विवादों की खबर नहीं आई थी. लेकिन एक बार फिर नकली किन्नरों का इलाके में सक्रिय होने से मामले ने तूल पकड़ लिया है.

TAGGED:

FACE TRANSJENDER CHHINDWARA
CHHINDWARA KINNAR CLOTHES TAKEN OFF
CHHINDWARA NEWS
CHHINDWARA ILLEGAL EXTORTION
CHHINDWARA FAKE TRANSGENDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.