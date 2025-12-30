छिंदवाड़ा में जमीं ओस की बूंदें, पारा 4 डिग्री तक गिरा, जानें न्यू ईयर पर मौसम का हाल
उत्तर से आ रही तेज हवाओं ने बदला मौसम का मिजाज, फसलों पर जमी बर्फ, सिंचाई के पाइप भी जाम
छिन्दवाड़ा : साल की विदाई के साथ ठंड भी अपने तेवर दिखा रही है. भीषण ठंड के साथ छिंदवाड़ा में तापमान 4 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे दूर दराज के इलाकों में ओस की बूंदें भी जमती नजर आ रही हैं. मंगलवार सुबह छिंदवाड़ा के कई इलाकों में फसलों पर बर्फ की सफेद परत नजर आई, जो ओस की बूंदों के जमने से नजर आ रही थीं. वहीं, अगले तीन दिनों तक मौसम विभाग ने और जोरदार ठंड पड़ने के आसार जताए हैं.
4.5 डिग्री पहुंचा तापमान, ग्रामीण क्षेत्रों में शहर से ज्यादा ठंड
छिंदवाड़ा जिले में तापमान के लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है।ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 27 डिग्री के नीचे और न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री दर्ज किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में साफ बादलों के साथ मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा. पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फवारी और उत्तर की ओर से लगातार आ रही ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट के साथ फिर कोल्ड वेव चल रही है.
दिन के समय तेज धूप और रात के समय तेज ठंडक का एहसास हो रहा है. मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 2 से 3 दिन तक मौसम शुष्क बना रहेगा. इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में और गिरावट आने की संभावना है. कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर संत कुमार शर्मा ने बताया, '' आगामी दिनों में पुनः पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम मे एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा.''
फसलों पर जमी बर्फ, सिंचाई के पाइप भी जाम
छिंदवाड़ा में शहर से ज्यादा ठंड ग्रामीण इलाकों में पड़ती है, जहां शहर से 2 से 3 डिग्री कम तापमान दर्ज किया जाता है. यही वजह है कि कई इलाकों में ओस की बूंदें जम रही हैं और या तक की सिंचाई पाइप भी जम रहे हैं, जिससे किसानों को खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है.
उत्तर से आ रही तेज हवा ने बदला मौसम का मिजाज
कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर संत कुमार शर्मा ने कहा, '' उत्तर की ओर से आ रही लगातार तेज सर्द हवा के कारण छिंदवाड़ा जिले और इधर आसपास का मौसम चेंज हुआ है. ग्रामीण अंचलों के खेतों की मेढ़ और फसलों पर ओस की बूंदे पूरी तरीके से जम गई साथ ही सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले पाइपों का रंग बर्फ जमने के कारण काले से सफेद हो गया है. आने वाले दिनों में नए साल पर इसी तरह ठंड रहने का अनुमान है. हालांकि, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा.''