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मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब छोड़ बंजर जमीन पर उगा रहे सोना, एक फूल लगाओ सालों तक कमाओ का मंत्र

झरबेरा एक बार लगाओ सालों तक माल कमाओ ( Etv Bharat )

शुभम बताते हैं, '' अधिकतर देखा जाता है कि बंजर जमीन पानी की कमी की वजह उसमें कोई भी फसल उपजाऊ नहीं होती. लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता कि एक ऐसा फूल है, जिसे झरबेरा के नाम से जाना जाता है और वह पथरीली, बंजर और कम पानी वाली जगह पर भी उग सकता है. ऐसे में कम पानी के सहारे भी इसके फूलों की खेती की जा सकती है. खास बात यह है कि एक बार इस फूल के पौधे को लगाने के बाद करीब 10 सालों तक यह फूल देता है. पौधे लगाने के 90 दिनों के बाद फूल तोड़ने का काम शुरू हो जाता है और फिर साल भर हर दो या तीसरे दिन में फूल तोड़ना पड़ता है.''

मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब छोड़ बंजर जमीन पर उगा रहे सोना (Etv Bharat)

फूलों से सज चुकी इस बंजर जमीन पर वे कम पानी के साथ भी फूलों की बंपर खेती कर लाखों कमा रहे हैं. शुभम ने बताया कि कैसे इस तरह की खेत कर आप भी नौकरी करने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बन सकते हैं.

छिन्दवाड़ा : दिल्ली की मल्टीनेशनल कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर की नौकरी कर रहे शुभम रघुवंशी नौकरी करने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनना चाह रहे थे. इसके लिए उन्होंने अपनी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने का प्लान बनाया. नई तकनीक और योजनाओं का सहारा लेते हुए शुभम ने बंजर जमीन को ऐसा गुलजार किया कि मानो अब वो सोना उगल रही है.

पॉली हाउस में उगा रहे सोना, सरकार देती है सब्सिडी (Etv Bharat)

छिंदवाड़ा से हैदराबाद तक इस फूल की सप्लाई, लाखों होती है कमाई

पूजा का सीजन हो या शादियों का मौसम, इस फूल की डिमांड हर जगह होती है. साल भर खिलने वाले इन फूलों की डिमांड सिर्फ के बाजारों में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के नागपुर-मुंबई से लेकर तेलंगाना के हैदराबाद तक होती है. इस फूल की कैपेसिटी 10 दिनों तक रखने की होती है. पैकिंग के लिए विशेष तरह की पॉलीथिन और रबर का उपयोग कर 10 फूलों का एक गुच्छा बनाया जाता है. इस गुच्छे की कीमत ₹30 से लेकर 100 से 150 रुपए तक होती है.इस लिहाज से लिहाज से ये फूल लाखों रु की कमाई देकर जाता है.

छिंदवाड़ा से हैदराबाद तक इस फूल की सप्लाई, लाखों होती है कमाई (Etv Bharat)

पॉली हाउस में उगा रहे सोना, सरकार देती है सब्सिडी

शुभम रघुवंशी ने बताया, '' करीब एक एकड़ जमीन में उन्होंने पॉलीहाउस बनवाया है, जिसमें सरकार की ओर से 32 लाख रुपए की सब्सिडी मिली है और करीब 70 लख रुपए उनका खर्च हुआ था. पॉलीहाउस के अंदर गुलाब, वेजिटेबल और दूसरे फूलों की खेती भी आसानी से की जा सकती है. वैसे तो झरबेरा की खेती के लिए एक पौधा 7 सालों तक फूल देने के लिए काफी होता है लेकिन अगर उनमें सही देखभाल हो तो 10 साल तक भी चल सकता है. झरबेरा ऐसा फूल है जो एक बार निकलना शुरू होता है तो पूरे साल फूल देता है. यह वजह है कि इसकी तुलना सोने से की जाती है.''

पॉलीहाउस में झरबेरा फूल की खेती कर रहे हैं शुभम (Etv Bharat)

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पॉलीहाउस बनाने के लिए होता है रजिस्ट्रेशन

उद्यान उपसंचालक एमएल ऊइके ने बताया, '' पॉलीहाउस बनाने के लिए सबसे पहले विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है. इसके बाद लॉटरी सिस्टम से चयन किया जाता है. निर्धारित जमीन पर प्रोजेक्ट के आधार पर 50 फीसदी की सब्सिडी सरकार की ओर से हितग्राही को दी जाती है, जो दो किस्तों में पॉलीहाउस निर्माण के दौरान प्रदान की जाती है. पॉली हाउस में फूलों की खेती के साथ ही सब्जी के पौधों की नर्सरी का भी चलन काफी बढ़ा है. छिंदवाड़ा जिले में फूलों के साथ-साथ पॉलीहाउस में सब्जी के पौधों का व्यापार ज्यादा किया जा रहा है, इससे किसान व युवा आत्म निर्भर बन रहे हैं.''