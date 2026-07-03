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नशे में हाथी से पंगा, बिस्किट खिलाने गए युवकों को गजराज ने सूड़ से उठा फेंका, पहुंचे अस्पताल

हाथी को बिस्किट खिला रहे थे, सूंड से उठाकर फेंका अमरकंटक से हाथी को लेकर उज्जैन जा रहे महावत गणेश ने बताया कि, ''चौरई के कृषि उपज मंडी के पास में हाथी को लेकर आ रहे थे. इसी दौरान एक मोटरसाइकिल में तीन युवक शराब के नशे में आए और हाथी को बिस्किट खिलाने का प्रयास करने लगे. उनके मना करने के बाद भी युवक नहीं माने और हाथी को बिस्किट खिलाने लगे. उनके साथ में दूसरे शराबी युवक ने हाथी की सूंड को पकड़ लिया. गुस्साए हाथी ने अपनी सूंड घुमाई तो दो युवक दूर जाकर गिरे. जिसमें एक का हाथ फैक्चर हुआ तो दूसरे युवक के कान में गंभीर चोट आई है. दोनों का चौड़ाई के अस्पताल में इलाज जारी है.''

छिंदवाड़ा: शराब के नशे में हाथी को बिस्कुट खिलाना दो लोगों को महंगा साबित हो गया. लोगों के मना करने के बाद भी युवक शराब के नशे में हाथी के पास पहुंचे और बिस्किट खिलाने लगे. इसी दौरान एक युवक ने हाथी की सूंड को पकड़ लिया, गुस्साए हाथी ने अपनी सूंड घुमाई तो दोनों ही युवक काफी दूर जाकर गिरे. अब दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है. मामला छिंदवाड़ा के चौरई का है.

घायल युवकों की पहचान प्रदीप कहार (35) और राकेश यादव (25) के रूप में हुई है. प्रदीप कहार का कहना है कि, हाथी को देखकर वह रुक गए थे. आशीर्वाद लेने के लिए झुके तभी हाथी ने उन पर हमला कर दिया.'' महावत ने किसी तरह अपने हुनर से हाथी को काबू में किया. वरना हाथी बहक सकता था.

ओनरशिप डॉक्यूमेंट की वन विभाग करेगा जांच

डीएफओ स्वरूप दीक्षित ने बताया कि, ''जैसे ही उन्हें जानकारी लगी की चौरई में हाथी ने हमला किया है तो मैंने खुद अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की. घटना को देखने वाले लोगों ने भी बताया कि युवक नशे की हालत में थे और हाथी के पास जाकर बिस्किट खिला रहे थे. दोनों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. दोनों की हालत खतरे से बाहर है. वन विभाग यह भी जांच कर रहा है कि जिन लोगों के पास हाथी था उनके पास वैलिड ओनरशिप के डॉक्यूमेंट और ट्रांसिट डॉक्यूमेंट है या नहीं, इसकी जांच की जाएगी.''

हाथी को बिस्किट खिला रहे थे, सूंड से उठाकर फेंका (ETV Bharat)

शराब की गंध आते ही आक्रोशित हो जाते हैं हाथी

हाथी की देखभाल करने वाले महावत ने बताया कि, ''कोई भी शराब पीकर जब हाथी के पास पहुंचता है तो हाथी शराब की गन्ध आते ही आक्रोशित हो जाते हैं और वे हमला करते हैं. ऐसा ही आज भी हुआ, शराबियों को मना करने के बाद भी हाथी के पास पहुंचे, जिससे हाथी को गुस्सा आ गया. गनीमत ये रही कि हाथी बेकाबू नहीं हुआ. हाथी ने सिर्फ सुगंध आने के बाद अपनी सूंड घुमाई जिससे दो युवक जख्मी हो गए.''