ETV Bharat / state

मकान के बीचोंबीच बिजली खंभा, ये अजूबा कैसे हुआ? 28 साल से जांच कर रहे अधिकारी

मामला छिंदवाड़ा के मोहखेड़ विकासखंड के पंचायत पालाखेड़ के वार्ड क्रमांक 8 का है. यहां बाजार चौक के पास एक मकान है. मकान के ठीक बीचों-बीच बिजली का पोल खड़ा है. स्वच्छता साथी के रूप में कार्यरत राजू कुसनेकर ने बताया "साल 1998 में उन्हें शासन द्वारा पट्टे की भूमि पर इंदिरा आवास योजना के तहत 24 हजार रुपये सहायता राशि मिली थी. मकान की नींव तैयार होने के बाद वे पारिवारिक कारणों से करीब 15 दिन के लिए गांव से बाहर चले गए."

छिंदवाड़ा : एक व्यक्ति अपने घर में लगाए गए बिजली के खंभे को हटाने के लिए बीते 28 साल से राजस्व विभाग व बिजली कंपनी के चक्कर काट रहा है. पीड़ित व्यक्ति से हर बार एक ही सवाल पूछा जाता है कि पहले घर बना या खंभा लगा. पीड़ित ने कई बार अफसरों के सामने पूरा वाकया बताया. लेकिन उसके घर में लगा खंभा नहीं हट सका.

पीड़ित का कहना है "जब वह गांव से बाहर था तो बिजली कंपनी ने उनकी मकान के नींव के अंदर ही बिजली का खंभा गाड़ दिया. जब वह लौटकर आया तो बिजली कंपनी के अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि बाद में खंभा हटा दिया जाएगा. इस आश्वासन पर उन्होंने मकान का निर्माण पूरा कर लिया, लेकिन खंभा अब तक नहीं हटा. पोल को हटाने के लिए करीब 45 हजार का खर्च बताया जा रहा है, जबकि मकान बनाने के लिए ₹24 हजार रुपये ही सहायता राशि मिली थी."

खंभे से होती है स्पार्किंग, आग का खतरा

पीड़ित राजू कुसनेकर का कहना है "मकान से दोगुनी कीमत मुझे पोल हटवाने के लिए लग रही है. अपने 3 बच्चों के साथ इसी मकान में रहने को मजबूर हैं. पत्नी का निधन हो चुका है. बारिश और तेज हवा के दौरान खंभे से कई बार स्पार्किंग होती है. मकान की छत टीन की होने के कारण हादसे का खतरा और बढ़ जाता है. आर्थिक तंगी के चलते वे न तो पक्की छत बनवा पा रहे हैं और न ही विभाग द्वारा मांगी जा रही राशि देकर खंभा शिफ्ट करा सकते हैं."

जूनियर इंजीनियर ने भी दिया जांच का हवाला

राजू का कहना है "उन्होंने इतने सालों में कई बार बिजली विभाग और राजस्व विभाग को आवेदन दिए, लेकिन हर बार यही सवाल पूछकर मामला टाल दिया जाता है कि पहले घर बना था या खंभा लगाया गया. यदि विभाग की गलती थी, तो उसका खामियाजा मैं क्यों भुगतूं." इस मामले में सवारी बाजार बिजली सब स्टेशन के जूनियर इंजीनयर कृष्णा ऊइके कहना है "इसकी जानकारी उन्हें मिली है. किन स्थितियों में घर के अंदर पोल लगा हुआ है. इसकी जांच के लिए मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया है. वरिष्ठ अधिकारियों का जो भी निर्देश होगा, उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी."