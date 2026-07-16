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अल नीनो ने छिंदवाड़ा के किसानों की बढ़ाई चिंता, 21 जुलाई तक करना होगा बारिश का इंतजार

अल नीनो का असर महाकौशल संभाग में साफ दिखाई दे रहा है. पिछले एक हफ्ते से बारिश पर ब्रेक लगा हुआ है. जिसकी वजह से किसानों के खेतों में फसलें बारिश का इंतजार कर रही हैं. बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता भी अब लगातार बढ़ रही है.

छिंदवाड़ा: अल नीनो का असर छिंदवाड़ा सहित जबलपुर संभाग के दूसरे जिलों में भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते मौसम की बेरुखी की मार झेलनी पड़ रही है. एक हफ्ते से बारिश नहीं होने की वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 21 जुलाई से बारिश होने की पूरी उम्मीद है, जिससे किसानों को राहत मिलेगी.

अल नीनो ने किसानों की बढ़ाई चिंता (ETV Bharat)

मौसम वैज्ञानिक डॉ संत कुमार शर्मा ने बताया, "मौसम विभाग ने पहले ही संभावना जताई थी कि अल नीनो या सुपर अल नीनो का प्रभाव जबलपुर संभाग सहित छिंदवाड़ा में भी रहेगा, लेकिन सुखद बात यह है कि गुरुवार से ही कुछ इलाकों में थोड़ी-थोड़ी बारिश होना शुरू हो गई है. 21 जुलाई से पूरी तरीके से एक बार फिर बारिश शुरू होगी जो 25 जुलाई तक छिंदवाड़ा सहित आसपास के जिलों में एक समान होगी."

'कम बारिश से रुक जाती है मक्के की प्रोग्रेस'

किसान आनंद पवार ने बताया, "उन्होंने करीब 40 एकड़ जमीन पर मक्के की फसल लगाई है. शुरुआत में कम बारिश हुई, जिसके कारण आधे मक्के की फसल बर्बाद हो गई थी. इसके बाद मक्के को दोबारा खेतों में लगाया गया तो फिर मक्का उगाने के बाद बारिश अचानक से रुक गई. इस तरीके से रुककर रुककर हो रही बारिश से मक्के की पैदावार रुकती है, जिससे उत्पादन पर असर पड़ता है."

बारिश नहीं होने से बढ़ रही किसानों की चिंता (ETV Bharat)

4 लाख हेक्टेयर जमीन में लगाया गया है मक्का

छिंदवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा मक्के की फसल किसानों के द्वारा लगाई जाती है. इस साल यहां पर 4 लाख हेक्टेयर जमीन में मक्के की फसल लगाई गई है. जिले की अर्थव्यवस्था भी खेती पर निर्भर होती है, अगर मक्के की फसल का उत्पादन प्रभावित होता है तो अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ाती है. इस तरह से बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता के साथ-साथ व्यापारी और दूसरे लोगों के लिए भी परेशानी का सबब हो सकता है.