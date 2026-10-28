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मध्य प्रदेश में अल नीनो का असर, आधी जमीन पर नहीं लगेगा गेहूं, चने के पीछे दौड़ रहे किसान

अल नीनो का असर आधी जमीन पर नहीं लगेगा गेहूं ( ETV Bharat GFX )

छिंदवाड़ा: कम बारिश और जल स्तर घटने का असर रबी सीजन की फसलों पर नजर आएगा. पिछली बार की तुलना में इस बार गेहूं का रकबा 60 फीसदी तक कम हो रहा है. माचागोरा बांध से इस साल कम पानी सिंचाई के लिए देने की सूचना के बाद किसानों के खेत में असर दिखाई देने लगा है.

गेहूं का रकबा कम चने की बड़ी डिमांड