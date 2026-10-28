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मध्य प्रदेश में अल नीनो का असर, आधी जमीन पर नहीं लगेगा गेहूं, चने के पीछे दौड़ रहे किसान

छिंदवाड़ा में पानी की समस्या, किसान गेहूं की जगह चने की बुवाई कर रहे हैं, गेहूं का रकबा 60 फीसदी तक घटा. रिपोर्ट महेंद्र राय.

CHHINDWARA EL NINO EFFECT
अल नीनो का असर आधी जमीन पर नहीं लगेगा गेहूं (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 28, 2026 at 7:40 PM IST

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छिंदवाड़ा: कम बारिश और जल स्तर घटने का असर रबी सीजन की फसलों पर नजर आएगा. पिछली बार की तुलना में इस बार गेहूं का रकबा 60 फीसदी तक कम हो रहा है. माचागोरा बांध से इस साल कम पानी सिंचाई के लिए देने की सूचना के बाद किसानों के खेत में असर दिखाई देने लगा है.

गेहूं का रकबा कम चने की बड़ी डिमांड

सिंचाई विभाग से माचागोरा बांध से कम पानी छोड़ने की सूचना के बाद कई किसान हलकी भूमि में इस बार किसान गेहूं लगाने से बच रहे हैं. गेहूं की जगह अब चना की बोनी की जाएगी. कृषि विभाग के मुताबिक पिछले साल रबी सीजन में 67 हजार 775 हेक्टेयर में रबी फसल लगाई गई थी. इसमें 56 हजार हेक्टेयर में गेहूं, 5 हजार 8 सौ हेक्टेयर में चना और 2 हजार 835 हेक्टेयर में गन्ना लगाया गया था. इस बार जल स्तर गिरने और रबी सीजन में फसलों का रकबा प्रभावित होगा. कृषि विभाग के मुताबिक इस सीजन में लगभग 8 से दस हजार हेक्टेयर रकबा कम हो सकता है. इसके अलावा गेहूं का रकबा 30 हजार रबी सीजन के दौरान क्षेत्र में गेहूं की बंपर बोवनी होती थी.

Rabi Season Farmers Choosing Gram instead of wheat Crop
चने के पीछे दौड़ रहे किसान (ETV Bharat)

खाद की भी जरूरत होगी कम

गेहूं की खेती में डीएपी और यूरिया भी ज्यादा लगती है. व्यापारियों ने भी डीएपी को स्टॉक कर लिया था. वहीं, चना और सरसों में कम खाद की आवश्यकता होती है. ऐसे में किसान खाद का उठाव नहीं कर रहे हैं. सहकारी समितियों और निजी खाद विक्रेताओं के गोदाम में खाद का स्टॉक रखा हुआ है. इससे व्यापारी परेशान हैं. खाद व्यापारी पारस जैन ने बताया कि इस बार रबी सीजन में किसानों को खाद की कमी का सामना नहीं करना होगा.

El Nino effect Water Problem Rabi Season
माचागोरा बांध से कम मिलेगा पानी (ETV Bharat)

हलकी भूमि में चना या सरसों को बढ़ावा

किसान नवनीत शर्मा ने बताया कि सिंचाई विभाग द्वारा माचागोरा बांध की नहरों से 1 पलेवा और 90 दिन पानी देने की बात कही जा रही है. हलकी या पड़त भूमि में कम से कम गेहूं की फसल तैयार करने में 120 दिन तक पानी लगता है. सिंचाई के लिए पानी की कमी को देखते हुए किसान इस बार गेहूं की जगह चना या सरसों का चयन कर रहे हैं. कृषि विस्तार अधिकारी निराली आर्या ने बताया कि इस बार गेहूं की जगह किसान चने की बोवनी कर रहे हैं. पिछले साल की तुलना में चना का रकबा बहुत बढ़ेगा. किसान बेहद कम सिंचाई में तैयार होने वाली सरसों का भी चयन कर रहे हैं.

Chhindwara El Nino effect
रबी के सीजन में किसान चने की बुवाई की तैयारी कर रहे (ETV Bharat)

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जल उपयोगिता समिति की बैठक में हुआ निर्णय

Farmers Choosing Gram instead of wheat Crop
पानी की समस्या, किसान गेहूं की जगह चने की बुवाई कर रहे हैं (ETV Bharat)

पिछले हफ्ते कलेक्टर कार्यालय में जल उपयोगिता समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था कि बांध में जितना पानी भरा गया है उस हिसाब से सिंचाई के लिए किसानों को पानी दिया जाएगा. केवल 100 प्रतिशत भरे जलाशयों से 1 पलेवा, 3 दिन पानी दिया जाएगा, 100 से कम लेकिन 75 प्रतिशत से अधिक भरे जलाशयों से 1 पलेवा, 2 दिन पानी, 75 से 50 प्रतिशत तक भरे जलाशयों से 1 पलेवा, 1 दिन पानी और 50 से 25 प्रतिशत तक भरे जलाशयों से केवल 1 पलेवा 1 दिन पानी दिया जाएगा. साथ ही इस बार एक पलेवा में 21 दिन के बजाय 15 दिनों तक ही सिंचाई के लिए पानी देने का निर्णय लिया गया था.

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