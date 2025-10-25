ETV Bharat / state

सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का क्वालिटी टेस्ट, 159 स्कूलों के बच्चों की होगी विशेष परीक्षा

छिंदवाड़ा के सरकारी स्कूलों में 29 अक्टूबर को होगी विशेष परीक्षा. 159 स्कूलों के एजुकेशन लेवल की वास्तविक स्थिति का किया जाएगा आकलन.

CHHINDWARA EDUCATION QUALITY EXAM
159 स्कूलों के बच्चे परीक्षा में होंगे शामिल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 9:38 PM IST

3 Min Read
छिंदवाड़ा: कक्षा 9वीं से 12वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का शैक्षणिक स्तर कैसा है, बच्चों को गणित के "प्रश्न सौल्व" करने में क्या कठिनाई आ रही है. इसके अलावा अन्य विषयों में कैसा परफार्मेंस है. इसे परखने के लिए शिक्षा विभाग स्पेशल परीक्षा आयोजित करने जा रहा है. ताकि सरकारी स्कूलों के एजुकेशन लेवल की वास्तविक स्थिति का पता चल सके.

377 में से 159 स्कूल के बच्चे परीक्षा में होंगे शामिल

जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल सिंह बघेल ने ईटीवी भारत को बताया कि "29 अक्टूबर को शिक्षा विभाग एक विशेष परीक्षा आयोजित कर रहा है. एज्युकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के तहत होने वाली इस परीक्षा में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी शामिल होंगे. यह राज्य स्तरीय परीक्षा है. इस परीक्षा के लिए जिलेभर में मौजूद 377 हाई-हायर सेकेंडरी स्कूलों में से 159 स्कूलों का चयन हुआ है. 29 अक्टूबर को होने वाली इस परीक्षा में चयनित 159 स्कूलों के विद्यार्थी ही शामिल होंगे."

टीचरों को परीक्षा की खास ट्रेनिंग

जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल सिंह बघेल ने बताया कि "परीक्षा की तैयारी को लेकर सभी चयनित 159 स्कूलों के प्राचार्यों की ऑनलाइन मीटिंग ली गई है. इसमें प्रिंसिपल को आईक्यूआईपी के तहत होने वाली परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी गई. जिसमें प्रश्न पत्र कैसा होगा और किस प्रकार परीक्षाएं होंगी? इसे बताया गया. स्कूल स्तर पर होने वाली इस परीक्षा के पहले डाईट में एक प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाएगा. इस परीक्षा के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों का क्वालिटी इम्प्रूवमेंट और पढ़ाई का स्तर परखा जाएगा."

CHHINDWARA SPECIAL EXAMINATION
छिंदवाड़ा के सरकारी स्कूल में होगी विशेष परीक्षा (ETV Bharat)

बच्चों और शिक्षकों की परखी जाएगी एजुकेशन क्वालिटी

यह एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम इसलिए बनाया गया है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के साथ-साथ प्रोफेशनल पढ़ाई कराने के भी आदेश किए गए थे. जिससे बच्चों को 12वीं पास करने के बाद तय किए गए लक्ष्य को पाने में आसानी हो सके. इस परीक्षा में सिर्फ बच्चों के ही टेस्ट नहीं होंगे, बल्कि स्कूल शिक्षकों के टेस्ट भी लिए जा सकते हैं. ताकि यह पता चल सके कि जो विषय शिक्षक पढ़ा रहे हैं उसका उन्हें कितना अनुभव है.

जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि "छिंदवाड़ा में समय-समय पर शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में स्थानीय स्तर पर भी टेस्ट लेता है. इतना ही नहीं 12वीं के बाद जेईई और नीट में ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सलेक्शन हो सके इसलिए सरकारी स्कूलों में पिछले 1 साल से एक पीरियड एक्स्ट्रा लगाया जाता है. जिसमें स्कूल में ही पढ़ाने वाले विषय के स्पेशलिस्ट टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं और इसके परिणाम भी सकारात्मक आए हैं. वहीं कुछ प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को हिंदी और इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था ऐसे स्कूल के टीचरों को नोटिस देकर कार्रवाई भी की गई है."

