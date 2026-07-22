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ना किताबों का बोझ न रटने की झंझट, जादूई पिटारा ने कर दिया कमाल, स्कूल में दौड़े चले आ रहे बच्चे

छिंदवाड़ा में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग ने निकाली टेक्निक, 57 आइटम जो खेल के साथ बच्चों को कराएंगे पढ़ाई, स्कूलों की क्लासों के नाम भी हैं खास. महेंद्र राय की रिपोर्ट.

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छिंदवाड़ा के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की नई टेक्निक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 1:44 PM IST

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Updated : July 22, 2026 at 1:59 PM IST

3 Min Read
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छिंदवाड़ा: पढ़ाई को बोझ की तरह नहीं बल्कि रोचक बनाने के लिए शिक्षा विभाग जादुई पिटारा लाया है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रारंभिक कक्षाओं की शिक्षा को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने की प्रक्रिया में जादुई पिटारा लाया गया है. 3 से 8 साल उम्र के बच्चों के लिए यह पिटारा लाया गया है. जिससे बच्चे खेल-खेल में पढ़ाई कर सकेंगे और उन्हें पढ़ाई बोरिंग नहीं लगेगी.

57 आइटम जो खेल के साथ कराएंगे पढ़ाई भी

जिला शिक्षा अधिकरी जेके इढ़पाचे ने बताया कि "57 प्रकार के आईटम हैं, जिसके जरिए खेल, कहानी, गीत और गतिविधियों के जरिए जोड़ना-घटाना, पढ़ना-लिखना सिखाया जा रहा है. इसके लिए जिले के सभी 99 जनशिक्षा केन्द्र के ऐसे 10 स्कूल जहां की दर्ज संख्या ज्यादा है, उनमें जादुई पिटारा के जरिए पढ़ाई कराई जा रही है. एनसीईआरटी द्वारा तैयार किए गए जादुई पिटारा का उद्देश्य 3 से 8 साल उम्र के बच्चों में भाषा, गणित, रचनात्मकता, तार्किक सोच और सामाजिक कौशल का विकास करना है.

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57 आइटम जो खेल के साथ कराएंगे पढ़ाई भी (ETV Bharat)

इस किट में कहानी की पुस्तकें, वर्णमाला एवं संख्या कार्ड, फ्लैश कार्ड, पहेलियां, पजल, पोस्टर, खिलौने, गतिविधि पुस्तिकाएं और शिक्षकों के लिए हैंडबुक जैसी सामग्री शामिल की गई है. जिसमें बाल चक्री, पजल्स, अबेकस, स्कैटिंग रिंग्स, किचिन सेट, चकला-बेलन, डमरू, अल्फाबेट, नंबर कार्ड, स्टोरी कार्ड, कलर कार्ड, जोकर कार्ड, पोस्टर, वर्णमाला और संख्या कार्ड, फ्लैश कार्ड, गतिविधि पुस्तिकाएं, शिक्षक हैंडबुक, डिजिटल ई. जादुई पिटारा ऐप, कठपुतलियां शामिल हैं."

ऐसे कराई जा रही पढ़ाई टेक्निक भी गजब

जिला शिक्षा केन्द्र एपीसी संकेत जैन ने बताया कि "जादुई पिटारा में कुल 57 प्रकार की सामग्री है. जिसके जरिए बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही है. इसमें कलर कार्ड के जरिए अलग-अलग रंगों की पहचान और आसपास के वातावरण में मिलान कराना, नंबर कार्ड से गिनती और अंकों की पहचान, कहानी कार्ड में दो-दो लाइन के वाक्य है, जिसमें आसपास के परिवेश और भाषा को बताया जाता है.

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छिंदवाड़ा शिक्षा विभाग की पहल (ETV Bharat)

बच्चों को रटाने के बजाय खेल-खेल में सिखाया जा रहा

इस पहल की विशेषता है कि बच्चों को रटाने के बजाय खेल-खेल में सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है. कक्षा में कहानी सुनाना, गीत, चित्रों के माध्यम से सीखना, समूह गतिविधियां और खिलौनों के जरिए पढ़ाई कराई जाती है. जिससे बच्चों की सीखने में रुचि बढ़ती है और वे बिना दबाव के नई बातें सीखते हैं. इसके अलावा 3 से 8 वर्ष के बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को मजबूत करना. खेल आधारित एवं गतिविधि आधारित शिक्षण को बढ़ावा देना है."

स्कूल की क्लासों के नाम भी है खास

सरकारी स्कूलों में अब नर्सरी, केजी वन, केजी टू भी संचालित हो रही है. इन कक्षाओं को अरुण, उदय, प्रभात नाम दिया गया है. प्रदेश में संचालित सबसे अधिक 990 स्कूल में 517 कक्षाएं जिले में संचालित हैं. यहां पर जादुई पिटारे के जरिए पढ़ाई कराने के बाद कक्षा पहली में एडमिशन दिया जाएगा.

Last Updated : July 22, 2026 at 1:59 PM IST

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