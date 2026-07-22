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ना किताबों का बोझ न रटने की झंझट, जादूई पिटारा ने कर दिया कमाल, स्कूल में दौड़े चले आ रहे बच्चे

छिंदवाड़ा के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की नई टेक्निक ( ETV Bharat )