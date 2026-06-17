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नर्सरी और लेबर की झंझट से छुटकारा, धान रोपाई की ऐसी मशीन जो किसान की करेगी 3 गुना बचत

अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया के तकनीकी विशेषज्ञ दीपेंद्र सिंह ने बताया, "जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत खेती की उन्नत और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल की गई है. इसी कड़ी में किसान संतोष घाघरे के खेत में धान की सीधी बिजाई (DSR - Direct Seeded Rice) पद्धति से बोवनी का काम किया गया. किसान के खेत पर पहुंचकर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया और उपस्थित किसानों को इस तकनीक की बारीकियों से अवगत कराया गया."

छिंदवाड़ा: धान की फसल लगाने के लिए अब नर्सरी बनाने के लिए किसानों को परेशान नहीं होना पड़ेगा. अब तक धान की फसल लगाने के लिए किसानों को 1 महीने पहले नर्सरी तैयार करना होता था और फिर खेतों में धान की रोपाई की जाती थी. जिससे किसानों का समय के साथ-साथ खर्च भी ज्यादा ज्यादा लगता था. कृषि विभाग एक ऐसी तकनीक से खेतों में सीधे धान की रोपाई करवा रहा है जिससे उपज भी ज्यादा हो रही है और समय की बचत भी हो रही है.

तकनीकी विशेषज्ञ दीपेंद्र सिंह ने बताया कि "धान की पारंपरिक रोपाई पद्धति में किसानों को पहले नर्सरी तैयार करनी पड़ती है, जिसके बाद भारी मेहनत, पानी और कीचड़ करके पौधों की रोपाई की जाती है. इसके विपरीत, डीएसआर पद्धति में सीधे मशीन सीड ड्रिल द्वारा खेतों में उचित दूरी पर बीजों की बुवाई कर दी जाती है. इस आधुनिक पद्धति को अपनाने से किसानों को एक साथ 3 प्रकार की बचत हो रही है."

समय की बचत

डीएसआर पद्धित में नर्सरी तैयार करने और फिर उसे उखाड़कर लगाने का झंझट खत्म होने से समय बचता है. साथ ही, रोपाई का झटका न लगने के कारण यह फसल पारंपरिक तुलना में 7 से 10 दिन पहले पककर तैयार हो जाती है, जिससे अगली फसल जैसे गेहूं की बोवनी बिल्कुल सही समय पर की जा सकती है.

लेबर की बचत

खेती के सीजन में मजदूर न मिलने की समस्या से जूझ रहे किसानों के लिए यह तकनीक वरदान साबित हो रही है, क्योंकि इसमें मेहनत बेहद कम लगती है. डीएसआर पद्धित से बोवनी करने पर नर्सरी तैयार करने का खर्च, खेत तैयार करने का डीजल और भारी-भरकम लेबर का खर्च पूरी तरह खत्म हो जाता है. ऐसा होने से प्रति एकड़ खेती की लागत में बड़ी कमी आती है, जिससे किसान की शुद्ध बचत बढ़ती है.

किसानों को पंसद आ रही धान रोपाई की डीएसआर तकनीक (ETV Bharat)

पानी की 30 प्रतिशत तक बचत

वैज्ञानिकों के अनुसार, गिरते भूजल स्तर और बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए डीएसआर तकनीक जलवायु अनुकूल कृषि का एक बेहतरीन उदाहरण है. इस विधि में हमेशा खेत को पानी से भरकर रखने की जरूरत नहीं होती, जिससे सिंचाई के पानी में लगभग 20 से 30 प्रतिशत तक की सीधी बचत देखी गई है. पौधे की जड़ों के पास सही मात्रा में पोषक तत्व पहुंचने से खाद की उपयोगिता क्षमता बढ़ती है. लगातार पानी जमा न रहने के कारण खेतों से हानिकारक मीथेन गैस का उत्सर्जन बहुत कम होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मददगार है.

किसानों को पंसद आ रही डीएसआर तकनीक

यही वजह है कि छिंदवाड़ा के किसान अब बड़ी संख्या में डीएसआर तकनीक की ओर आकर्षित हो रहे हैं और इसे अपनाकर कम लागत में बेहतर उत्पादन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के कई अन्य किसान भी मौजूद रहे, जिन्होंने तकनीक को बारीकी से समझा और आगामी सीजन में अपने खेतों में भी इसे बड़े पैमाने पर लागू करने का संकल्प लिया.