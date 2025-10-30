ETV Bharat / state

4 साल से पेयजल सप्लाई का काम अधूरा, दूषित पानी से फैल रहा डायरिया, महिला की मौत

जल जीवन मिशन के तहत माचागोरा जल प्रदाय योजना का पानी रजोला गांव में सप्लाई किया जाना है. जिसका काम करीब 4 साल पहले शुरू किया गया था. अब 4 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक गांव में पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो सकी है. वहीं, दूषित पानी पीने से महिला की मौते के आरोप के बाद जल निगम ने आगामी गर्मी के मौसम से पहले 169 गांवों में पेयजल सप्लाई का वादा किया है.

छिंदवाड़ा: रजोला गांव में बकौल दूषित पानी पीने की वजह से महिला की मौत के बाद जल निगम एक्टिव हुआ है. जल निगम ने दावा किया है कि आगामी गर्मी के मौसम आने से पहले गांव में पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी. जल जीवन मिशन के तहत 4 साल पहले गांव में पानी पहुंचाने का काम शुरू हुआ था, जो अब तक अधूरा है. अब दावा किया गया है कि अगले साल गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले पेयजल सप्लाई शुरू हो जाएगी.

दूषित पानी पीने से कई लोग हुए बीमार (ETV Bharat)

'इंटेक वेल बनाने में हुई देरी'

जल निगम के डीजीएम बसंत वेलवंशी ने बताया कि "माचागोरा बांध से जिले के 7 विकासखंड के 722 गांवों के लिए माचागोरा जल प्रदाय योजना के तहत पाइप लाइन विस्तार, टंकी व इंटेक वेल का निर्माण जारी है. जल निगम ने मार्च 2025 तक योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन जगह के चुनाव में हुई देरी के कारण इंटेक वेल का निर्माण देरी से हुआ. वहीं, बारिश की वजह से भी निर्माण कामों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया था."

4 साल में पेयजल सप्लाई का काम अधूरा (ETV Bharat)

553 गांवों में जून के बाद होगी पानी सप्लाई

डीजीएम बसंत वेलवंशी का कहना है कि "100-100 एचपी के सबमर्सिबल पंप के जरिए हम करीब 169 गांवों में गर्मी के पहले पानी की सप्लाई शुरू कर देंगे. इंटेक वेल का निर्माण पूरा होने पर जून के बाद दूसरे गांवों में पानी पहुंचना शुरू हो जाएगा. निर्माण कार्य 75 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है और 169 गांवों को गर्मी के पहले पेयजल सप्लाई शुरू कर दी जाएगी. 553 गांवों में जून के बाद पानी सप्लाई हो सकेगी."

जल जीवन मिशन की राह ताकता 722 गांव (ETV Bharat)

दूषित पानी पीने से कई लोग हुए बीमार

छिंदवाड़ा के 722 गांवों में पेयजल की सप्लाई का मामला सामने तब आया, जब हाल ही में रजोला गांव में एकाएक कई लोग बीमार हो गए. बताया गया कि लोगों के पास पीने के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं है. दूषित पानी पीने से गांव में डायरिया फैल गया. इसके लिए गांव में अस्थाई कैंप लगाकर लोगों की जांच भी की गई. जिसमें सब कुछ ठीक बताया गया. लेकिन करीब 15 दिन बाद एक महिला की मौत हो गई. जिसके बाद लोगों ने प्रशासन और सरकार पर कई आरोप लगाए और पेयजल योजनाओं की याद दिलाई.