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छिंदवाड़ा में वॉटर वार! लगातार बिगड़ रहे हालात, एक माह में केवल 2 से 3 दिन पेयजल सप्लाई

छिंदवाड़ा में एक माह में केवल 2 से 3 दिन पेयजल सप्लाई ( ETV BHARAT )

छिंदवाड़ा : छिंदवाड़ा शहर में पेयजल संकट दिन प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा है. लोग बूंद-बूंद को मोहताज होने लगे हैं. पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण जलस्रोत खाली पड़े हैं. इसका असर बारिश के मौसम में ही दिखने लगा था. बारिश के मौसम में शहरवासियों को हर तीसरे दिन पानी सप्लाई की जा रही थी. लेकिन अब हालात लगातार बिगड़ने लगे हैं. शहर के कई इलाकों में तो अब पेयजल सप्लाई 10 दिन या फिर 15 दिन में एक बार हो रही है. उस पर भी पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा. यानी माह में केवल 2 या 3 बार ही पानी मिल पा रहा है.

पूरा शहर बूंद-बूंद पानी को तरसा