छिंदवाड़ा में वॉटर वार! लगातार बिगड़ रहे हालात, एक माह में केवल 2 से 3 दिन पेयजल सप्लाई
छिंदवाड़ा शहर में पेयजल के लिए त्राहिमाम. ग्रामीण वार्डों के साथ ही शहरी वार्डों में समस्या गहराई. महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 2:39 PM IST
छिंदवाड़ा : छिंदवाड़ा शहर में पेयजल संकट दिन प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा है. लोग बूंद-बूंद को मोहताज होने लगे हैं. पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण जलस्रोत खाली पड़े हैं. इसका असर बारिश के मौसम में ही दिखने लगा था. बारिश के मौसम में शहरवासियों को हर तीसरे दिन पानी सप्लाई की जा रही थी. लेकिन अब हालात लगातार बिगड़ने लगे हैं. शहर के कई इलाकों में तो अब पेयजल सप्लाई 10 दिन या फिर 15 दिन में एक बार हो रही है. उस पर भी पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा. यानी माह में केवल 2 या 3 बार ही पानी मिल पा रहा है.
पूरा शहर बूंद-बूंद पानी को तरसा
छिंदवाड़ा शहर में अधिकांश क्षेत्रों में ठंड की शुरुआत से पहले ही पीने की पानी की भारी किल्लत शुरू हो गई. कन्हरगांव के जलस्तर में तेजी से गिरावट आने के बाद नगर निगम ने माचागोरा का पानी भरतादेव तक पहुंचाने का फैसला किया है. धरमटेकड़ी फिल्टर प्लांट से जिन ग्रामीण 19 वार्डों में पानी पहुंचाया जाता है, वहां कटौती करते हुए नगर निगम प्रबंधन 31 वार्डों में पानी पहुंचाएगा. नगर निगम की प्लानिंग केवल कागजों में दिख रही है. पूरा शहर पानी के लिए त्राहिमाम कर रहा है.
सीएम हेल्पलाइन पर जलसंकट की शिकायतें
जनता का गुस्सा अब सीएम हेल्पलाइन में फूट पड़ा है. अक्टूबर महीने में ही शहरवासियों ने सीएम हेल्पलाइन पर पानी संकट को लेकर 271 शिकायतें दर्ज की हैं. शहरवासियों का कहना है कि परेशान होकर वे पहले पार्षद से शिकायतें कर चुके हैं. नगर निगम दफ्तर में भी शिकायतों को तवज्जो नहीं मिल रही है. जब लोग परेशान हो गए तो अब 181 पर फोन लगाकर सीधे सीएम से मदद मांग रहे हैं. जनता का एक ही सवाल है पर्याप्त पानी कब मिलेगा. इस बार बारिश की कमी के चलते पूरा शहर जलसंकट से जूझ रहा है.
कांग्रेस ने किया कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन
पेयजल संकट के विरोध में बुधवार को कांग्रेस पार्टी ने कलेक्टर कार्यालय में गेट के सामने प्रदर्शन किया. राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय से कांग्रेस की रैली शुरू हुई. 'जितना जल, उतना ही कर, पानी हमारा अधिकार है, हमें नियमित पानी दीजिए" नारे लिखे तख्तियां हाथों में लेकर नागरिकों ने कांग्रेस की रैली में भाग लिया. ये रैली जिला अस्पताल, कोतवाली पुलिस थाना, अनगढ़ हनुमान मंदिर, महात्मा गांधी चौक होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची. प्रशासनिक अधिकारी ज्ञापन लेने पहुंचे, लेकिन कांग्रेस ने इनकार करते हुए कहा कि ज्ञापन नगर निगम से संबंधित. ज्ञापन नगर निगम कमिश्नर को ही दिया जाएगा. उनसे पेयजल संकट को लेकर चर्चा की जाएगी.
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कागजी कार्रवाई से समाधान की उम्मीद नहीं
जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे ने बताया "कलेक्ट्रेट में पेयजल संकट को लेकर अनेक बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन समाधान शून्य है. आश्वासन बहुत मिल चुके, अब हमें ठोस समाधान चाहिए. नियमित पानी कब तक मिलेगा, इसकी तारीख तय होनी चाहिए. भाजपा सरकार सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित है." शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष धर्मेन्द्र सोनू मागो ने कहा "कमलनाथ एवं नकुलनाथ के कार्यकाल में 70 ट्यूबवेल खनन हुए थे. उन बोरों में लगी मोटर पम्प भाजपा के लोग ले गए." काफी शोर व हंगामे के बाद नगर निगम कमिश्नर चंद्र प्रकाश राय कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने ज्ञापन लिया.