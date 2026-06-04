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नाली के पानी से बुझ रही प्यास, 21वीं सदी की इस तस्वीर को देख टूट जाएंगे आप

नाली के पानी का पीने के लिए इस्तेमाल करते लोग (ETV Bharat)

वार्ड नंबर 16 अजनिया में जहां नल नहीं आने की वजह से लोग नाली का पानी उपयोग कर रहे हैं, तो वहीं वार्ड नंबर 9 मोहरली के लोगों का कहना है कि नलों से पानी नहीं आता है जिसके चलते लोगों को दूसरे के खेतों में जाकर कुएं से पानी लाना पड़ रहा है. परेशान लोगों ने नगर निगम के ऑफिस पहुंचकर नगर निगम कमिश्नर और महापौर से मिलकर अपनी समस्या बताना चाही थी, लेकिन न तो नगर निगम के कमिश्नर मौके पर मिले और न ही महापौर मौजूद थे. नगर निगम दफ्तर के भीतर घुसकर लोगों ने हंगामा किया.

पीने के लिए नहीं मिल रहा पानी, नाली का पानी उपयोग कर रहे लोग

छिंदवाड़ा: छिंदवाड़ा जिले में पहले से ही जल संकट गहराया हुआ है जिसके चलते छिंदवाड़ा को जल अभाव ग्रस्त घोषित किया गया था. अब छिंदवाड़ा शहर में भी पीने के पानी की लगातार समस्या आ रही है, जिसके चलते लोगों ने नगर निगम का घेराव शुरू कर दिया है.

मात्र 4 से 5 मिनट नलों में 5 से 10 लीटर आता है पानी

नगर निगम में प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों ने बताया कि इलाके के लिए 90 मिनट नल संचालित किया जाता है इस पर कुल 19 वाल्व हैं. अगर उस हिसाब से देखा जाए तो एक वाल्व खोलने पर 5 मिनट की सप्लाई होती है जिसमें 10 लीटर पानी भरना भी मुश्किल होता है. इस तरीके की सप्लाई सिर्फ दिखावे के लिए हो रही है. इलाके में महिला पार्षद हैं जो कभी देखने तक नहीं पहुंचीं. अधिकारी से व्यवस्था बनाने की बात कहते हैं तो कोई सुनता नहीं. मोहरली में पहले एक ट्यूबवेल से पानी की सप्लाई हुआ करती थी बाद में नगर निगम ने वहां से मोटर निकाल लिया. अब सप्लाई ऊंट खाना के पानी टंकी से होती है जिसके कारण व्यवस्था बिगड़ गई है.

पीने के लिए नाली का पानी भरती बच्ची (ETV Bharat)

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कांग्रेस ने कहा वोट लेकर जनता को भूल गए हैं महापौर

लोगों के साथ आंदोलन करने पहुंची नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष हर्षा दाढ़े ने बताया कि "शहर में पानी की किल्लत है. लोगों को नगर निगम पीने का पानी भी नहीं दे पा रहा है. महापौर जनता का वोट लेकर उन्हें भूल गए हैं. कांग्रेस पार्टी ने साफ चेतावनी दी है कि अगर व्यवस्था दो दिनों में नहीं सुधरी तो पूरे शहर में जनता के साथ आंदोलन किया जाएगा."