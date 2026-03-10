ETV Bharat / state

एलेक्स का सात समंदर पार से छिंदवाड़ा का सफर, लौकी की खोल से बनाएंगे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट

एलेक्स लंदन में फाइनेंस कंपनी में जॉब के साथ अच्छी खासी सैलरी पाते थे लेकिन प्रकृति से प्रेम और पारंपरिक वाद्य यंत्र बनाने की चाहत उन्हें भारत खींच लाई. इसी चाहत में वे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के एक छोटे से गांव मेढकीताल तक पहुंचे. यहां से वे एक किसान से लौकी के सूखे खोल लेकर गए हैं, जिसे आमतौर पर कचरा समझ कर फेंक दिया जाता है.

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचलों में कई तरह के देसी वाद्य यंत्रों को बनाने का चलन रहा है. सूखी लौकी और कद्दू के खोल से बीन यानि पुंगी, तुंबा, खंजरी, सितार, तानपुरा और झुनझुना जैसे कई वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं. ये वाद्य यंत्र खास तौर पर गांव में लोक संगीत में उपयोग किए जाते हैं. इन्हीं वाद्य यंत्रों में कुछ और नए एक्सपेयरीमेंट करने के लिए एलेक्स अपनी जॉब छोड़कर लंदन से छिंदवाड़ा के एक गांव पहुंचे. आखिर लौकी के सूखे खोल लेकर एलेक्स क्यों गए. पढ़िए ये खास खबर.

सूखी लौकी की खोल से बनाएंगे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट (ETV Bharat)

लौकी की खोल से बनाएंगे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट

लंदन के एलेक्स छिंदवाड़ा के मेढकीताल गांव पहुंचे. यहां उन्होंने जैविक खेती करने वाले किसान सोनू बोनिया से लौकी के कई सूखे खोल लिए. इसी खोल को एलेक्स अपने साथ लेकर गए हैं. किसान सोनू बोनिया ने बताया कि "लौकी सूखने के बाद इसे बगैर तोड़े इसमें से गूदा और बीच निकाल दिए जाते हैं. इसे कवच भी कहा जाता है. इससे एलेक्स कुछ नए प्रकार के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट तैयार करेंगे. इसके अलावा भी एलेक्स कई तरह के पारंपरिक वाद्य यंत्र बना रहे हैं जो सीधे पर्यावरण और प्रकृति से जुड़े हुए हैं."

सूखी लौकी की खोल से बनाएंगे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट (ETV Bharat)

'नागपुर के परविंदर सिंह के साथ बना रहे हैं वाद्य यंत्र'

जैविक खेती कर रहे युवा किसान सोनू बोनिया ने ईटीवी भारत को बताया कि "एलेक्स पांढुर्णा जिले के पारड़सिंगा में जैविक और प्रकृति खेती कर रहीं श्वेता भट्टड़ के साथ नागपुर के परविंदर सिंह के साथ छिंदवाड़ा पहुंचे थे. एलेक्स वाद्य यंत्र बनाने के साथ ही प्रकृति के कई उत्पादों को समझने का काम कर रहे हैं. इसी के चलते वे छिंदवाड़ा में उनके गांव आए थे. यहां से उन्होंने लौकी के खोल लेकर गए हैं."

देसी बीज बैंक तैयार कर रहे हैं सोनू बोनिया

छिंदवाड़ा के छोटे से गांव मेढकीताल के सोनू बोनिया करीब 8 सालों से जैविक प्राकृतिक खेती के साथ ही देसी बीजों का बैंक तैयार कर रहे हैं. इसी के चलते उनके पास 46 प्रकार की देसी लौकी के बीज के अलावा दूसरे भी देसी बीज हैं. किसान सोनू बोनिया बताते हैं कि "यह जानकारी जब भारत के प्राकृतिक प्रेमियों से एलेक्स को मिली तो उन्होंने भी छिंदवाड़ा आकर बीज बैंक को देखने के साथ ही लौकी के खोल ले जाने की इच्छा जताई थी. इसी के चलते वे यहां पर पहुंचे. उन्होंने यहां बीज बैंक की भी जानकारी ली और उसे देखा."

देसी बीज बैंक तैयार कर रहे हैं सोनू बोनिया (ETV Bharat)

वाद्य यंत्रों के साथ घर की सजावट में भी काम आते हैं लौकी के खोल

लौकी के खोल जिसे सूखे छिलके या कवच भी कहा जा सकता है. पारंपरिक वाद्य यंत्रों के अलावा इनका उपयोग पारंपरिक रूप से कलात्मक और उपयोगी वस्तुओं को बनाने के लिए भी किया जाता है. जिनमें पानी की बोतलें, चम्मच, सजावटी लैंप, चिड़ियों के घोंसले, बर्तन और कई सजावटी वस्तुएं शामिल हैं. आज भी ग्रामीण इलाकों में गर्मी के दिनों में किसान और दूसरे लोग लौकी के खोल को पानी पीने के लिए बोतलों की तरह उपयोग करते हैं. कितनी भी गर्मी हो इसमें रखा पानी हमेशा ठंडा रहता है.