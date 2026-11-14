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दुनिया देखेगी भारत की कला और संस्कृति, छिंदवाड़ा की डॉ.सपना साहू बैंकाक में देंगी प्रेजेंटेशन

छिंदवाड़ा की डॉ. सपना साहू का मिसेस हेरिटेज इंटरनेशनल कॉम्पटीशन के लिए चयन. बैंकाक में जुटेंगे 60 देशों के प्रतिभागी. महेंद्र राय की रिपोर्ट.

Chhindwara Dr Sapna Sahu
छिंदवाड़ा की डॉ.सपना साहू बैंकाक में देंगी प्रेजेंटेशन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 14, 2026 at 3:21 PM IST

2 Min Read
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छिंदवाड़ा : दुनिया के 60 देशों के बीच भारत की कला, संस्कृति और विरासत को प्रेजेंट करने के लिए छिंदवाड़ा से डॉ. सपना साहू थाईलैंड जाएंगी. मिसेस हेरिटेज इंटरनेशनल कॉम्पटीशन के लिए डॉ.सपना साहू का सिलेक्शन हुआ है. वह पूरी दुनिया को बताएंगी कि हमारा देश भारत कितना समृद्ध है. मिसेस हेरिटेज इंटरनेशनल कॉम्पटीशन बैंकाक में 27 नवंबर को होगा.

भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी डॉ. सपना साहू

डॉ. सपना साहू ने बताया "बैंकाक में होने वाली इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में वे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है. छिंदवाड़ा जैसे छोटी जगह से इतने बड़े कॉम्प्टीशन में भारत के लिए चयनित होना गर्व की बात है. प्रतियोगिता में 60 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे. ये सभी अपने देश की कला, संस्कृति और विरासत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर रखेंगे और विशेषताएं बताएंगे. मैं भी भारत की ऐसी खास कला और विरासत के कुछ अहम हिस्से सभी के सामने पेश करूंगी."

छिंदवाड़ा की डॉ. सपना साहू (ETV BHARAT)

देश के बड़े मंदिरों की विशेषताएं भी पेश करेंगी

Chhindwara Dr Sapna Sahu
भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी डॉ. सपना साहू (ETV BHARAT)

डॉ. सपना साहू ने बताया "हमारी सबसे बड़ी धरोहर यहां के प्राचीन मंदिर और कला है. उड़ीसा के पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर और अयोध्या का श्री राम मंदिर की खासियत दुनिया के सामने पेश करूंगी. इसके साथ ही भारत की राजस्थान की टेराकोटा की पेंटिंग और पोस्टर रंगोली जैसी कलाओं का प्रजेंटेशन दूंगी. वह बच्चों के मानसिक विकास और उनके उत्थान के लिए भी काम करती हैं. इसको भी वे अंतरराष्ट्रीय पटल पर रखेंगी."

Chhindwara Dr Sapna Sahu
भारत की कला व संस्कृति बताती डॉ. सपना साहू (ETV BHARAT)

साल 2022 की मिसेज हेरिटेज इंडिया विनर

Chhindwara Dr Sapna Sahu
अपनी अद्भुत पेंटिंग के साथ डॉ. सपना साहू (ETV BHARAT)

मिसेस इंटरनेशनल प्रतियोगिता के लिए चयन पहले स्टेट लेवल पर होता है. उसके बाद नेशनल लेवल और फिर इंटरनेशनल लेवल पर. डॉ. सपना साहू इससे पहले साल 2022 की मिसेज हेरिटेज इंडिया विनर रह चुकी हैं. भारत की प्राचीन कला व संस्कृति के प्रति डॉ. सपना साहू का लगाव बचपन से ही है. स्कूली जीवन में भी वह इस पर लगातार काम करती रही.

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