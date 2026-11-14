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दुनिया देखेगी भारत की कला और संस्कृति, छिंदवाड़ा की डॉ.सपना साहू बैंकाक में देंगी प्रेजेंटेशन

छिंदवाड़ा की डॉ.सपना साहू बैंकाक में देंगी प्रेजेंटेशन ( ETV BHARAT )

छिंदवाड़ा : दुनिया के 60 देशों के बीच भारत की कला, संस्कृति और विरासत को प्रेजेंट करने के लिए छिंदवाड़ा से डॉ. सपना साहू थाईलैंड जाएंगी. मिसेस हेरिटेज इंटरनेशनल कॉम्पटीशन के लिए डॉ.सपना साहू का सिलेक्शन हुआ है. वह पूरी दुनिया को बताएंगी कि हमारा देश भारत कितना समृद्ध है. मिसेस हेरिटेज इंटरनेशनल कॉम्पटीशन बैंकाक में 27 नवंबर को होगा.

भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी डॉ. सपना साहू