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13 साल टॉर्चर से तंग आकर महिला ने दी जान, हाथों पर मेहंदी से लिखी ससुराल वालों की क्रूरता

छिंदवाड़ा में प्रताड़ने से तंग आकर महिला ने की खुदकुशी, हाथों पर मेहंदी से लिखी प्रताड़ना की दास्तां, नोट देखकर पुलिस भी हैरान.

CHHINDWARA WOMAN KILLED HERSELF
13 साल टॉर्चर से तंग आकर महिला ने दी जान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 10:48 AM IST

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Updated : July 13, 2026 at 11:08 AM IST

3 Min Read
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छिंदवाड़ा: 13 साल पहले जिन हाथों में मेहंदी लगाकर पिया का नाम लिख सात जन्मों तक साथ निभाने के सपने संजोए थे. उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वही मेंहदी उसके पति के अत्याचारों को बताने के लिए हाथों में रचानी पड़ेगी. छिंदवाड़ा के चंहिया खुर्द गांव की एक महिला ने अपनी मौत से पहले हाथ और पैर में मेहंदी से एक ऐसा सुसाइड नोट लिखा है जो चर्चा का विषय बन गया है.

मेहंदी से हाथ में लिखा सुसाइड नोट
शुक्रवार को छिंदवाड़ा के चन्हिया खुर्द गांव में अपने घर पर अकेली थी. पति से घरेलू विवाद हुआ और पति लखन वर्मा गांव से छिंदवाड़ा चला गया. महिला की 10 साल की बेटी स्कूल से जब घर लौटी तो उसकी मम्मी बेहोश पड़ी थी. बेटी ने चचेरी बहन को बताया और फिर परिवार वालों को जानकारी लगते ही जिला अस्पताल लेकर पहुंचे.

CHHINDWARA DOMESTIC VIOLENCE CASE
chhindwara (ETV Bharat)

जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने देखा कि महिला के हाथ और पैरों में मेहंदी से कुछ लिखा हुआ है. इस मेहंदी में मृतका ने अपने पति सहित जेठ जेठानी, सास ससुर और भाई बहन के अलावा अपने माता-पिता को भी अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था. महिला का अस्पताल में इलाज चला लेकिन फिर उसकी मौत हो गई रविवार गांव में ही उसका अंतिम संस्कार किया गया.

बेटे की 5 महीने पहले कैंसर से हुई थी मौत
मृतका के पति लखन वर्मा ने बताया कि, ''5 महीने पहले ही उनके 12 साल के बेटे की कैंसर की बीमारी से मौत हो गई थी. बेटे का इलाज करीब 5 सालों तक चला. इसके लिए उन्होंने अपनी जमीन तक बेच दी थी. बेटी की मौत के बाद से ही उसकी पत्नी प्रीति डिप्रेशन में रहती थी. कुछ दिन पहले ही वह अपने मायके सिवनी जिले के सोनाडोंगरी से वापस आई थी. घरेलू मामले को लेकर शुक्रवार दोनों का विवाद हुआ था और फिर वह अपने काम से छिंदवाड़ा चला गया था. लेकिन अचानक ऐसा कदम क्यों उठा लिया है समझ में नहीं आ रहा है. उनकी एक बेटी है जिसकी उम्र 10 साल है.''

परिजनों ने पति पर लगाया प्रताड़ना का आरोप
मृतका की मां ने बताया कि, ''उनकी बेटी की शादी के बाद से ही ससुराल में सास-ससुर और जेठ जेठानी से विवाद होता था तथा इसके चलते उन्होंने अपनी बेटी और दामाद को अपने गांव में वापस बुला लिया था. कुछ दिनों उन्होंने यहां रहकर समय भी बिताया. लेकिन बाद में उनकी बेटी और दामाद अपने गांव वापस चले गए. परिजनों का कहना है कि दामाद और ससुराल वालों ने उसकी बेटी को प्रताड़ित किया जिसके बाद उनकी बेटी ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया.''

मेहंदी खोलेगी राज, पुलिस कर रही जांच
कोतवाली थाना टी आशीष धुर्वे ने बताया कि, ''महिला को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था. उसने मेहंदी स्व अपने ऊपर हो रही प्रताड़ना की बात लिखी थी. इस मामले में मर्ग कायम कर संबंधित थाने को जांच के लिए भेजा गया है. जांच के बाद खुलासा हो पाएगा की महिला ने ऐसा कदम क्यों उठाया.''

Last Updated : July 13, 2026 at 11:08 AM IST

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