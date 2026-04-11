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डॉग्स से ऐसा प्यार, करियर और पर्सनल लाइफ भी दरकिनार, अब शादी से भी इनकार

डॉग्स से ऐसा प्यार, करियर और पर्सनल लाइफ भी दरकिनार ( Etv Bharat )

डॉग्स से ऐसा प्यार कि शादी से की हाय तौबा (Etv Bharat)

छिंदवाड़ा की डॉग लवर मोहिनी भारती ने बताया कि लगभग 12 साल पहले की बात है, जब उन्होंने घर के पास एक पेड़ के नीचे छोटे-छोटे पपी देखे थे. दोनों पपी सड़क पर इधर-उधर दौड़ रहे थे और परेशान थे. मोहिनी ने उन बच्चों को उठाकर अपने घर में रख लिया था और उनकी केयर करना शुरू कर दिया. उस वक्त दसवीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपना पूरा समय इन बेजुबान स्ट्रीट डॉग्स को समर्पित कर दिया.

छिंदवाड़ा : आज के दौर में जहां लोग स्वार्थ को रिश्तों से ऊपर रखते हैं, तो वहीं छिंदवाड़ा की इस युवती का निस्वार्थ प्रेम व समर्पण एक मिसाल बन गया है. बेजुबान आवारा डॉग्स के लिए इस युवती का ऐसा समर्पण है कि उसने अपना करियर और पर्सनल लाइफ तक को दांव पर लगा दिया है. युवती ने डॉग्स की सेवा करने के लिए 10वीं के बाद पढ़ाई तक छोड़ दी थी और अब 33 वर्ष की आयु होने के बाद भी शादी नहीं करने का फैसला लिया है.

मोहिनी कहती हैं कि कोई भी मौसम हो, वे हमेशा इन बेजुबान डॉग्स के लिए हमेशा तैयार रहती हैं. उन्होंने बताया कि उन्हें उनकी सेवा करने में काफी आनंद आता है. गर्मी के मौसम में घर के सामने स्ट्रीट ग्राउंड में तिरपाल लगाकर उन्होंने छोटे स्ट्रीट डॉग्स के लिए व्यवस्था बनाई है, जहां उन्हें प्रतिदिन खाना और पानी दिया जाता है. यदि कोई डॉग बीमार हो जाए तो उसे अस्पताल ले जाया जाता है और दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाती हैं. मोहिनी कहती हैं, '' लोग बेजुबान डॉग्स को यहां-वहां ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिसके कारण कई बार वे एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं. ऐसे में ऐसे सभी डॉग्स की मैं केयर करती हूं.''

वर्तमान में 7 से 8 पपी पाल रही हैं मोहिनी (Etv Bharat)

डॉग्स के लिए हर दिन बनाती हैं 15 लीटर दलिया

मोहिनी भारती ने बताया, '' अभी मेरे पास 7 से 8 छोटे पप्पी हैं और 9 बड़े आवारा कुत्ते हैं, जिनका भरण पोषण और देखरेख करती हूं. हर दिन लगभग 15 लीटर दलिया बनाकर तैयार करती हूं और अलग-अलग कटोरों में उन्हें रोज सर्व करती हूं. ये बच्चे कई बार बीमार पड़ते हैं, तो इन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाकर इलाकर करती हूं. कई बार इन्हें छोटे बच्चों की तरह बॉटल से दूध पिलाना पड़ता है.''

गर्मी, बरसात, ठंड हर मौसम में डॉग्स के साथ होती हैं मोहिनी (Etv Bharat)

पिता को बेटी के इस काम पर गर्व

मोहिनी के पिता भगवान दास भारती ने बताया कि उनकी तीन बेटियां है जिसमें से ये छोटी बेटी है. वे कहते हैं, '' उसका यह निस्वार्थ भाव देखकर काफी गर्व महसूस होता है. आज के समय में लोग अपने निजी स्वार्थ के चलते रिश्तों की परवाह नहीं करते. वहीं, मेरी बेटी निस्वार्थ भाव से डॉग्स की सेवा में लगी है और अपने सभी निजी स्वार्थ को दरकिनार किया हुआ है. कई बार उसे लोगों की बहुत बातें भी सुनना पड़ती हैं पर वह सबकुछ सहते हुए 12 सालों से डॉग्स की सेवा कर रही है.

डॉग्स के लिए हर दिन बनाती हैं 15 लीटर दलिया (Etv Bharat)

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डॉग्स से प्यार, शादी से हाय तौबा

मोहिनी भारती ने बताया, '' दसवीं की परीक्षा के बाद से इन डॉग्स व अन्य जानवरों की सेवा करना काफी अच्छा लगता था. पढ़ाई के कारण उन्हें समय नहीं दे पाती थी, तो पढ़ाई छोड़ दी और स्ट्रीट डॉग्स को पूरा समय दिया. मेरी उम् 33 साल की हो चुकी है पर मुझे शादी नहीं करनी है. मैं बस इन्हीं की सेवा करती रहना चाहती हूं. शादी करूंगी तो ये सब छूट जाएगा.''