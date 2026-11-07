महंगाई से मिडिल क्लास बेहाल, दिवाली में मूर्ति से लेकर खाने-पीने की कीमतों ने बढ़ाई टेंशन
दिवाली में भगवान की मूर्ति लेकर खाने-पीने की कीमतों में भारी उछाल, गरीब परिवारों की खुशियां कम और चिंता ज्यादा बढ़ी. महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 9:23 AM IST
छिंदवाड़ा: दिवाली रोशनी और खुशियों का त्योहार है, लेकिन इस बार की दिवाली आम लोगों के लिए खुशियां कम और चिंता ज्यादा लेकर आई है. इसका सबसे बड़ा कारण बाजार में बेतहाशा महंगाई है. लोगों का कहना है कि, भगवान की मूर्ति से लेकर भोजन तक महंगा हो गया है. ऐसे में दिवाली की खुशियां फीकी पड़ रही हैं.
मूर्ति से लेकर खाने के समान दोगुने महंगे
समाजसेवी और ग्रहणी श्वेता पाटनी ने बताया, "पहले आम लोगों के लिए दिवाली की तैयारी आराम से 10 हजार तक में हो जाती थी, लेकिन अब यह लगभग दोगुनी खर्चे में पहुंच रही है. लक्ष्मी जी की मूर्ति पूजा के लिए जो पहले 20 तक में आ जाती थी, अब उसकी 50 रुपए से शुरुआत हो रही है. वहीं किचन का भी बजट बिगड़ गया है. चावल के रेट अचानक 30 से 40 रुपये प्रति किलो बढ़ गए हैं. इस वजह से आम लोगों के लिए दिवाली काफी महंगी साबित हो रही है."
आतिशबाजी महंगी होने से बच्चों में मायूसी
पटाखे का व्यापार करने वाले चंद्रभान सोनी ने बताया कि, ''पिछले साल जो रस्सी बम 80 रुपये में पैकेट मिल जाता था. वह इस साल लगभग डेढ़ सौ रुपए में मिल रहा है. आतिशबाजी और पटाखे का भी लगभग दोगुने दाम हो चुके हैं. ऐसे में ग्राहक भी कम आ रहे हैं और बच्चे में मायूसी भी हैं. क्योंकि जो व्यक्ति पहले 2000 में कई वैरायटियोंं की आतिशबाजी खरीद सकता था, अब वह सीधे दोगुनी दाम में मिल रही हैं.''
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घर चलाना मुश्किल
समाजसेवी श्वेता पाटनी ने बताया कि, ''मिडिल क्लास का व्यक्ति अपनी सैलरी पूरे महीने के बजट के हिसाब से खर्च करता है. इस साल दिवाली शुरुआती महीने में है और महंगाई भी दोगुनी हो गई है. जिसके चलते पूरे महीने का बजट बिगड़ जाएगा. ऐसे में महीने भर खर्च चलाना भी आम लोगों के लिए मुश्किल भरा होगा.''