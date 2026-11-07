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महंगाई से मिडिल क्लास बेहाल, दिवाली में मूर्ति से लेकर खाने-पीने की कीमतों ने बढ़ाई टेंशन

दिवावी में महंगाई से मिडिल क्लास बेहाल ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा: दिवाली रोशनी और खुशियों का त्योहार है, लेकिन इस बार की दिवाली आम लोगों के लिए खुशियां कम और चिंता ज्यादा लेकर आई है. इसका सबसे बड़ा कारण बाजार में बेतहाशा महंगाई है. लोगों का कहना है कि, भगवान की मूर्ति से लेकर भोजन तक महंगा हो गया है. ऐसे में दिवाली की खुशियां फीकी पड़ रही हैं.

मूर्ति से लेकर खाने के समान दोगुने महंगे समाजसेवी और ग्रहणी श्वेता पाटनी ने बताया, "पहले आम लोगों के लिए दिवाली की तैयारी आराम से 10 हजार तक में हो जाती थी, लेकिन अब यह लगभग दोगुनी खर्चे में पहुंच रही है. लक्ष्मी जी की मूर्ति पूजा के लिए जो पहले 20 तक में आ जाती थी, अब उसकी 50 रुपए से शुरुआत हो रही है. वहीं किचन का भी बजट बिगड़ गया है. चावल के रेट अचानक 30 से 40 रुपये प्रति किलो बढ़ गए हैं. इस वजह से आम लोगों के लिए दिवाली काफी महंगी साबित हो रही है."