SIR के बाद चेक करें नई वोटर लिस्ट में अपना नाम, इस जिले से 44 हजार से अधिक वोटर कटे

छिंदवाड़ा में SIR के बाद 11 लाख 82 हजार 490 मतदाता, 44 हजार वोटरों की हो गई छटनी, लेकिन 132 नये मतदान केंद्र बने.

Chhindwara District SIR Report
छिंदवाड़ा में 44 हजार वोटरों की हो गई छटनी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 22, 2026 at 9:29 AM IST

2 Min Read
छिंदवाड़ा: छिंदवाड़ा जिले में इस बार SIR सर्वे के बाद जिले में 11 लाख 82 हजार 490 मतदाताओं के लिए 1594 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हरेंद्र नारायन की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई. इसके साथ ही पत्रकार वार्ता का आयोजन कर मीडिया को कार्यक्रम तथा जिले में किये गये एसआईआर के दौरान कार्यवाहियों की जानकारी दी गई.

छोटा हो गया जिला कम हो गए वोटर

कलेक्टर हरेन्द्र नारायण ने बताया कि "जिले में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं. SIR के फाइनल सर्वे के बाद जिले की कुल मतदाता संख्या 11,82,490 है, जिसमें 5,95,040 पुरुष, 5,87,435 महिला तथा 15 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. जिले का जेंडर रेशो 987 तथा ई.पी. रेशो 67.21 प्रतिशत है. एसआईआर के बाद 132 नए मतदान केंद्र जोड़े गए हैं, जिससे जिले में कुल मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 1,594 हो गई है."

Chhindwara District SIR Report
SIR में 44 हजार से अधिक वोटर कटे (ETV Bharat)

44,112 वोटर की हुई छटनी

कलेक्टर ने बताया कि SIR के पहले जिले में कुल 12,26,602 मतदाता दर्ज थे. SIR के दौरान 59,368 एएसडी (एब्सेंट,शिफ्टेड,डेड) मतदाता तथा 7,860 नो-मैपिंग प्रकरण चिन्हित किए गए. डिलीशन की कार्रवाई के बाद कुल मतदाता संख्या 11,67,234 रही, जिसके बाद दावा-आपत्ति प्रक्रिया पूरी कर फाइनल सूची जारी की गई है.

दावा-आपत्ति की अवधि 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक थी. इसमें फॉर्म-6 के अंतर्गत नाम जोड़ने के लिए 12,967 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 128 आवेदन अस्वीकृत किये गए तथा 12,839 आवेदन स्वीकृत किए गए. इसी प्रकार फॉर्म-7 के अंतर्गत नाम हटाने के लिए 2,262 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 74 आवेदन अस्वीकृत तथा 2,188 आवेदन स्वीकृत किए गए.

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी गई जानकारी

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को फाइनल वोटर लिस्ट की जानकारी दी गई है. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हरेन्द्र नारायन ने बताया कि बीएलओ, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप पूरी पारदर्शिता और गंभीरता के साथ काम किया गया. बैठक में उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी SIR को संतोषजनक एवं पारदर्शी बताते हुए प्रशासनिक टीम की सराहना की तथा इस सफल आयोजन के लिए बधाई दी.

