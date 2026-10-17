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मैं सर्कस का शेर नहीं हूं, ये कहकर छिंदवाड़ा के बीजेपी नेता ने छोड़ी पार्टी, फिर ज्वॉइन की कांग्रेस

अमित सक्सेना का 2 साल में ही बीजेपी से हुआ मोहभंग ( Etv Bharat )

छिन्दवाड़ा : भारतीय जनता पार्टी की संभागीय बैठक के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता और जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. किसान नेता के रूप में जिले में पहचान रखने वाले अमित सक्सेना ने भाजपा पर किसानों के साथ धोखा और किसानों पर अन्याय करने का आरोप लगाते हुए रिजाइन किया है.

छिंदवाड़ा को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए किया था आंदोलन जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना ने छिंदवाड़ा में एक बड़ा किसान आंदोलन करते हुए छिंदवाड़ा जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने और जिले में बन रहे न्यूक्लियर पावर प्लांट को रद्द करने की मांग की थी. इसके लिए उन्होंने छिंदवाड़ा कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर बड़ा आंदोलन किया था, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था. अमित सक्सेना ने कहा, '' किसानों के हित में लड़ाई करना उनका अधिकार है और वे किसानों के लिए ही लड़ेंगे.'' इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया.