मैं सर्कस का शेर नहीं हूं, ये कहकर छिंदवाड़ा के बीजेपी नेता ने छोड़ी पार्टी, फिर ज्वॉइन की कांग्रेस
2 साल में ही बीजेपी से हुआ मोहभंग, जिला पंचायत उपाध्यक्ष की कांग्रेस में वापसी, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 7:08 AM IST
छिन्दवाड़ा : भारतीय जनता पार्टी की संभागीय बैठक के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता और जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. किसान नेता के रूप में जिले में पहचान रखने वाले अमित सक्सेना ने भाजपा पर किसानों के साथ धोखा और किसानों पर अन्याय करने का आरोप लगाते हुए रिजाइन किया है.
छिंदवाड़ा को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए किया था आंदोलन
जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना ने छिंदवाड़ा में एक बड़ा किसान आंदोलन करते हुए छिंदवाड़ा जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने और जिले में बन रहे न्यूक्लियर पावर प्लांट को रद्द करने की मांग की थी. इसके लिए उन्होंने छिंदवाड़ा कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर बड़ा आंदोलन किया था, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था. अमित सक्सेना ने कहा, '' किसानों के हित में लड़ाई करना उनका अधिकार है और वे किसानों के लिए ही लड़ेंगे.'' इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया.
लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का छोड़ा था साथ
2024 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी. इस दौरान कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस छोड़ा था और इसका खामियाजा कांग्रेस को नकुलनाथ की हार के रूप में मिला था. एक बार फिर अमित सक्सेना ने भाजपा को झटका दे दिया है.
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नकुलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस करेंगे जॉइन
शनिवार को कांग्रेस के नेता और छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुलनाथ छिंदवाड़ा पहुंचेंगे. इस दौरान जिला पंचायत के उपाध्यक्ष अमित सक्सेना कांग्रेस पार्टी का फिर से दामन थामेंगे. अमित सक्सेना ने ईटीवी भारत को फोन पर बताया, '' हम किसान नेता हैं और किसानों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे. जब मैंने किसानों के हित की बात करी तो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए आवाज उठाने से मना किया. मैं कोई सर्कस का शेर नहीं हूं जो किसी के इशारों पर नाचूं. किसान मेरी ताकत हैं और मैं खुद भी किसान हूं. भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ अन्याय कर रही है. इसलिए मुझे मैदान में आना पड़ा और मैं ऐसी पार्टी के साथ कभी नहीं रहूंगा जो किसानों के विरोध में काम करती हो.''