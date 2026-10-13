जिला पंचायत CEO को मिला 15 दिनों का अल्टीमेटम, काम करो वरना पछताना पड़ेगा
छिंदवाड़ा में जिला पंचायद अध्यक्ष ने जिला पंचायत CEO पर लगाए आरोप, 15 दिन के अल्टीमेटम के साथ उन्हीं को दिया आरोपों का ज्ञापन. महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 2:04 PM IST
छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश सरकार गांव के विकास के लिए अच्छी-अच्छी योजनाएं लेकर आ रही हैं, लेकिन उनके अधिकारी उन्हें जमीन पर नहीं उतार पा रहे हैं. जिसका नतीजा यह है कि जनता को उन योजनाओं का लाभ ही नहीं मिल रहा है. यह कहना है छिंदवाड़ा जिला पंचायत के अध्यक्ष संजय पुन्हार का जो खुद जिला पंचायत सीईओ आईएएस अग्रिम कुमार को उनकी गलतियां गिनाने के लिए दफ्तर में पहुंचे और एक शिकायत की.
जिला पंचायत सीईओ की गलती से सीज हो गए 4 करोड़ 80 लाख
जिला पंचायत के अध्यक्ष संजय पुन्हार ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आईएएस अग्रिम कुमार को उनके ही खिलाफ शिकायत पत्र देते हुए बताया कि कैसे जिला पंचायत सीईओ की गलती से 15वें वित्त के 4 करोड़ 80 लाख रुपए सीज हो गए हैं. जिनकी वजह से ग्राम पंचायत के विकास कार्य थम गए हैं. उस राशि को वह वापस दिलाने का प्रयास करें. इस राशि से ग्राम पंचायत के कई विकास काम संपन्न होते हैं, लेकिन 15वें वित्त की राशि सीज होने की वजह से ग्राम पंचायत सचिव विकास के काम करने में असमर्थ हो रहे हैं.
दफ्तर में नहीं रहते जिला पंचायत सीईओ, नहीं हो रहे विकास काम
जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुन्हार ने आरोप लगाया है कि "जिला पंचायत के कार्यपालन अधिकारी अग्रिम कुमार दफ्तर में मौजूद नहीं रहते हैं. जिसकी वजह से उनके अधिकारी और कर्मचारी लंच के बाद से ही दफ्तर से गायब हो जाते हैं. कोई भी व्यक्ति जब वहां काम के लिए पहुंचता है, तो उनके काम नहीं होते. उन्होंने कहा कि पूरे दिन जिला पंचायत सीईओ कलेक्टर के साथ मीटिंग में व्यस्त रहते हैं. जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है."
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15 दिनों का दिया अल्टीमेट, आन्दोलन की चेतावनी
जिला पंचायत अध्यक्ष ने जिला पंचायत के कार्यपालन अधिकारी अग्रिम कुमार को कहा है कि अगर वह 15 दिनों के भीतर अपनी कार्य प्रणाली में सुधार नहीं लाते हैं और 15वें वित्त आयोग की राशि नहीं मिलती है, तो वे सड़कों पर उतरकर सभी जिला पंचायत के सदस्यों के साथ आंदोलन करेंगे. इस आंदोलन के दौरान जो भी जिले में घटनाएं होंगी या परेशानियां होगी, उसके लिए जिम्मेदार जिला पंचायत सीईओ होंगे.
जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार ने इस मामले में कहा है कि "जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा उन्हें कुछ बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा गया है. जिसकी वे जांच करेंगे. हालांकि उन पर लगे आरोपों पर उन्होंने कहा कि सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है. मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान सेवा संकल्प अभियान जैसे शिविर लगाकर पात्र हितग्राहियों को सभी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है."