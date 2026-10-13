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जिला पंचायत CEO को मिला 15 दिनों का अल्टीमेटम, काम करो वरना पछताना पड़ेगा

जिला पंचायत सीईओ को मिला 15 दिनों का अल्टीमेटम ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश सरकार गांव के विकास के लिए अच्छी-अच्छी योजनाएं लेकर आ रही हैं, लेकिन उनके अधिकारी उन्हें जमीन पर नहीं उतार पा रहे हैं. जिसका नतीजा यह है कि जनता को उन योजनाओं का लाभ ही नहीं मिल रहा है. यह कहना है छिंदवाड़ा जिला पंचायत के अध्यक्ष संजय पुन्हार का जो खुद जिला पंचायत सीईओ आईएएस अग्रिम कुमार को उनकी गलतियां गिनाने के लिए दफ्तर में पहुंचे और एक शिकायत की.

जिला पंचायत सीईओ की गलती से सीज हो गए 4 करोड़ 80 लाख