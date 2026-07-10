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करोड़ों के खेल पर फूटा CEO का गुस्सा! बोले– तुम गंदगी करो और मैं तुम्हारा कचरा समेटने नहीं बैठा हूं

जनपद पंचायत सीईओ ने सरपंच-सचिव की लगाई क्लास ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा: छिंदवाड़ा की चौरई जनपद पंचायत में ग्रामीण वहां हुए विकास कार्यों में करोड़ों रुपये के घोटाले का आरोप लगा रहे हैं. मामले में कथित करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच करने पहुंचे जनपद पंचायत के सीईओ तरुण कुमार राहंगडाले का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. मौके पर मिली भारी अनियमितताओं को देखकर सीईओ ने आपा खो दिया और सरपंच-सचिव की जमकर क्लास लगाई. घटिया निर्माण कार्य की शिकायतों के बाद औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे सीईओ चौरई जनपद पंचायत के कुंडा ग्राम में लगातार मिल रही वित्तीय अनियमितताओं और घटिया निर्माण कार्य की शिकायतों के बाद जनपद CEO तरुण कुमार राहंगडाले औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे. जमीनी हकीकत और अधूरे पड़े दस्तावेजों को देखकर अधिकारी का पारा चढ़ गया. उन्होंने सरेआम सरपंच और सचिव को लताड़ते हुए बेहद तल्ख लहजे में कहा, "तुम यहां गंदगी करो और मैं तुम्हारा कचरा समेटने नहीं बैठा हूं." CEO का यह तीखा बयान मौके पर मौजूद लोगों और मीडिया के कैमरों में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. 'मिट्टी खोद लूंगा, रिक्शा चलाऊंगा पर नौकरी नहीं करूंगा', प्रहलाद पटेल ने बताया क्यों ठुकराया था DSP का पद