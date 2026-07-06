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जेल में कैदियों की हो रही इनकम, अपना घर छूटा तो पक्षियों के लिए बना रहे आशियाना

छिंदवाड़ा जेल में कैदियों ने तैयार किए वैज्ञानिक डिजाइन वाले बर्ड हाउस, पर्यावरण संरक्षण, पक्षी संवर्धन से लेकर कैदियों के रोजगार को लेकर छिंदवाड़ा जिला जेल की पहल, महेंद्र राय की रिपोर्ट.

CHHINDWARA JAIL BIRD HOUSES
कैदी जेल में पक्षियों लिए बना रहे आशियाना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 8:43 PM IST

5 Min Read
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छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला जेल में सजा काट रहे कैदियों का कहना है कि हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपने घर में पहुंचे. जिसका खुद का घर छूट गया हो, उनसे बेहतर आशियाने की अहमियत कौन समझ सकता है. इसीलिए छिंदवाड़ा के जिला जेल में कई ऐसे कैदी हैं, जो पक्षियों के लिए घर और बर्ड फीडर बना रहे हैं, ताकि वे अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकें और उन्हें भरपेट भोजन भी मिल सके.

जिला जेल और समाजसेवी संगठनों की इस पहल से न सिर्फ पर्यावरण और गौरैया चिड़ियों को बचाया जा सकेगा, बल्कि कैदियों को रोजगार के मौके मिलने के साथ-साथ उनका स्किल डेवलपमेंट भी हो रहा है. छिंदवाड़ा जिला जेल से देखिए महेंद्र राय की खास रिपोर्ट.

CHHINDWARA BIRD HOUSES SOLD 300 RS
कैदी बना रहे बर्ड हाउस और बर्ड फीडर (ETV Bharat)

खुद छूटा घर तो तो पक्षियों के लिए बना रहे आशियाना

जिला जेल में सजा काट रहे गणेश चिंतामन तामूलकर का कहना है कि "हम जेल की चार दीवारों के भीतर हैं. हमें भी लगता है कि कब अपने घर पर पहुंचे और अपने परिवार के साथ समय बिताएं, लेकिन कुछ मजबूरियों के चलते हमें अपना घर नसीब नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसके बाहर धीरे-धीरे गौरैया चिड़ियों का आशियाना खत्म हो रहे थे.

जेल प्रबंधन की मदद से हमने गौरैया चिड़ियों के लिए बर्ड हाउस और बर्ड फीडर बनाना शुरू किया है, ताकि पक्षी अपने अंडे देकर अपने बच्चों को इस दुनिया में ला सकें और उन्हें भरपेट भोजन भी मिल सके. इसके पीछे हमें मन की शांति भी मिलती है और रोजगार के मौके भी मिल रहे हैं, ताकि हम इसका कुछ पैसा अपने परिवार को दे सकें."

CHHINDWARA DISTRICT JAIL INITIATIVE
छिंदवाड़ा जिला जेल (ETV Bharat)

वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन किए गए बर्ड हाऊस

जेल अधीक्षक प्रतीक जैन ने बताया कि "पर्यावरण संरक्षण, पक्षी संवर्धन एवं कैदियों के पुनर्वास को एक साथ जोड़ते हुए जिला जेल छिंदवाड़ा ने एक पहल शुरू की है. जेल में बंद कैदियों द्वारा आकर्षक, टिकाऊ एवं वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए बर्ड हाउस और बर्ड फीडर तैयार किए जा रहे हैं. इस पहल का उद्देश्य गौरैया सहित अन्य स्थानीय पक्षियों को सुरक्षित आश्रय एवं भोजन उपलब्ध कराना है, वहीं दूसरी ओर बंदियों को स्किल डेवलमेंट एवं रोजगार से जोड़ना भी है.

इसका तकनीकी डिजाइन शिक्षक आकाश लालवानी द्वारा तैयार किया गया है. वहीं कैदियों द्वारा इन बर्ड हाउस और बर्ड फीडरों का निर्माण किया जा रहा है. इस निर्माण काम को सफलतापूर्वक संचालित करने में जिला जेल के शिक्षक योगेन्द्र उइके मार्गदर्शन दे रहे हैं. इस प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन के लिए सतपुड़ा साइंस एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के डायरेक्टर मनीषा परिहार एवं सहयोगी उत्कर्ष तिवारी का भी महत्वपूर्ण सहयोग मिल रहा है.

300 रुपए में मिल रहा बर्ड हाऊस

जेल अधीक्षक जैन ने बताते हैं कि बर्ड हाउस और बर्ड फीडर का जॉइंट सेट 300 रुपए में आम लोगों के लिए दिया जा रहा है. जिला जेल छिंदवाड़ा से संपर्क कर इसे प्राप्त कर सकते हैं और अपने घर, स्कूल, कार्यालय या संस्थान में लगाकर पक्षी संरक्षण अभियान का हिस्सा बन सकते हैं. इसे बनाने के लिए जेल प्रबंधन के द्वारा कच्चा मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है. जिला जेल के अलावा लोग सीधे दूसरे जिलों से भी संपर्क कर बर्ड हाउस को खरीद रहे हैं और ऑर्डर भी मिल रहे हैं."

CHHINDWARA PRISONERS BIRD FEEDER
वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन किए गए बर्ड हाऊस (ETV Bharat)

बंदियों को मिलेगा में मेहनताना

जिला जेल के शिक्षक योगेंद्र विकी ने बताया कि "गौरैया चिड़िया धीरे-धीरे विलुप्त हो रही है. उनका संरक्षण जरूरी है. पर्यावरण में सुधार लाने के साथ-साथ बंदियों को आर्थिक लाभ मिले, यह प्रयास किया जा रहा है. बर्ड हाउस बेचने के बाद मेहनताना के रूप में इन कैदियों को पैसा दिया जाएगा, जो अपने घर भी भेज सकते हैं और अपने खर्चे के साथ ही वकीलों को दिए जाने वाले अन्य खर्च भी इससे पूरे किए जा सकते हैं.

बारकोड से मिलेगी पक्षियों की जानकारी

जिला जेल के शिक्षा के योगेंद्र राय का कहना है कि "इन बर्ड हाउस और बर्ड फीडर में एक बारकोड लगाया गया है. इस बारकोड को स्कैन करते ही गौरैया चिड़िया और पक्षियों के संरक्षण के साथ ही बर्ड हाउस को किस तरह उपयोग किया जाना है, इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी. इसके अलावा बर्ड हाउस के साथ एक पोस्टर भी तैयार किया गया है, जिसमें बर्ड हाउस लगाने की सही विधि, पक्षियों के लिए उपयुक्त व अनुपयुक्त भोजन, रखरखाव व गौरैया संरक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी दी गई है. इससे लोगों में पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी."

PRISONERS SKILLS DEVELOPMENT
300 रुपए में मिल रहा बर्ड हाऊस (ETV Bharat)

मिल रहा सुकून, बाहर आकर मिलेगा रोजगार

सज़ायाफ्ता कैदी चैनसिंह विश्वकर्मा ने बताया कि "उन्हें थोड़ा बहुत कारपेंटर का काम आता था. जेल प्रबंधन की मदद से वे पक्षियों के लिए बर्ड हाउस और बर्ड फीडर बना रहे हैं. इससे उन्हें सुकून मिल रहा है कि पर्यावरण की रक्षा के साथ-साथ किसी की जिंदगी बचाने का काम ही कर रहे हैं. इसके साथ ही जब वे जेल से बाहर निकलेंगे तो एक रोजगार का साधन भी उनके पास होगा, क्योंकि यहां स्किल डेवलपमेंट के तहत यह काम कराया जा रहा है."

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