कैदियों के लिए लगा मेडिटेशन कैंप, मन को शांत रखने और गुस्से पर काबू पाने के दिए गए टिप्स

छिंदवाड़ा जिला कारागर में मेडिटेशन और हीलिंग कैंप का आयोजन, कैदियों को शांत मन और शरीर को स्वस्थ्य रखने की दी गई सीख.

CHHINDWARA JAIL MEDITATION CAMP
कैदियों के लिए मेडिटेशन कैंप का आयोजन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 7:37 PM IST

3 Min Read
छिंदवाड़ा: जेल में सजा काट रहे कैदियों को भी मानसिक सुकून मिल सके और बेहतर जिंदगी जी सके. इसके लिए छिंदवाड़ा जेल प्रबंधन और समाजसेवी संस्थाओं ने मिलकर छिंदवाड़ा जिला कारागार में मेडिटेशन और हीलिंग कैंप का आयोजन किया. इस कैंप में बताया गया कि किस तरह से मन को शांत रखकर शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है.

मन को शांत रखकर शरीर को स्वस्थ कैसे रखें?

जिला जेल प्रबंधन और इनरव्हील क्लब ने मिलकर गुरुवार को कैदियों के लिए इस वर्कशॉप का आयोजन किया. इस वर्कशॉप में बताया गया कि मन को शांत कैसे रखा जा सकता है. जरा सी गलती और तेज गुस्से की वजह से हम कई बार ऐसे कदम उठा लेते हैं जो जीवनभर के लिए परेशानियों की वजह बन जाता है. जरा सा ध्यान और शारीरिक व्यायाम कर आसानी से हम अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं.

CHHINDWARA JAIL MEDITATION WORKSHOP
जेल प्रबंधन और इनरव्हील क्लब ने मिलकर किया था आयोजन (ETV Bharat)

'गुस्से से ही होती है अपराध की शुरुआत'

छिंदवाड़ा जिला कारागार के उपाधीक्षक ज्ञानंशु भारती ने बताया कि "जेल में अधिकतर ऐसे कैदी हैं जो जरा से गुस्से के कारण बड़ा कदम उठा लेते हैं और बाद में बड़े अपराध को अंजाम दे देते हैं, लेकिन जब गुस्सा शांत होता है तो उन्हें अपनी गलती और किए हुए काम को लेकर पछतावा होता है. अगर इसी गुस्से को समय रहते काबू कर लिया जाए तो हम बड़े अपराध करने से बच सकते हैं.

जेल में ऐसे कैदियों की जिंदगी अधिकतर मानसिक तनाव से गुजरती है. अपने किए हुए अपराध को लेकर उन्हें पछतावा होता है. ऐसे कैदियों के मन की शांति के लिए मेडिटेशन और मोटिवेशनल स्पीकर का समय-समय पर जेल परिसर में कार्यक्रम करवाना पड़ता है. जिससे जेल की चार दीवारों के भीतर भी कैदियों का मन शांत रह सके और शरीर स्वस्थ रह सके."

हर महीने होती है एक्टिविटी

ज्ञानंशु भारती ने बताया कि "जिला कारागार में पुरुषों और महिलाओं को अपने बैरक में नियमानुसार अलग-अलग धार्मिक कार्यक्रमों और रीति रिवाजों के निर्वहन की छूट है. ताकि वो जेल के भीतर रहकर भी सामाजिक जीवन जी सकें और जब जेल से बाहर आएं तो अपनी जिंदगी को मुख्यधारा से जोड़ सकें. अधिकतर देखा जाता है कि कुछ लोग जेल के भीतर ही मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाते हैं उनके लिए भी योग, मेडिटेशन और कई तरह के थेरेपी कार्यक्रम चलाए जाते हैं."

