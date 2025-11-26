ETV Bharat / state

खतरों से खेल रहा छिंदवाड़ा जिला अस्पताल, नोटिस के बाद भी फायर सेफ्टी की चिंता नहीं

छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के पास नहीं है फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, नगर निगम कई बार कर चुका है नोटिस जारी, फिर भी नहीं ले रहे सुध.

CHHINDWARA HOSPITAL NO FIRE SAFETY
नोटिस के बाद भी जिला अस्पताल को फायर सेफ्टी की चिंता नहीं (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 1:40 PM IST

5 Min Read
छिंदवाड़ा: अस्पताल, स्कूल, ऑफिस से लेकर होटल-रेस्टोरेंट और कोचिंग सेंटर्स में सुरक्षा के तमाम सुविधाएं होना जरूरी है. ये खुद कोर्ट की गाइडलाइन है, लेकिन इसके बाद भी कई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं कर रहा है, जबकि सेफ्टी न होने से आए दिन कई घटनाएं होती रहती है, इसके बाद भी लोग सबक नहीं सीख रहे. इसी तरह छिंदवाड़ा जिला अस्पताल संचालित हो रहा है, लेकिन उसमें कोई फायर सेफ्टी नहीं है. इसके साथ ही बिल्डिंग की ऊंचाई भी 15 मीटर से अधिक है. नगर निगम ने जिला अस्पताल को कई बार नोटिस जारी किए, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला.

फायर सेफ्टी से जिला अस्पताल ही नहीं सुरक्षित

मध्य प्रदेश फायर सेफ्टी एक्ट 2025 का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, दूसरी तरफ छिंदवाड़ा में फायर सेफ्टी की अनदेखी हो रही है. शहर में स्वास्थ्य सुविधा को लेकर पांच मंजिला इमारत बनाकर खड़ी तो कर दी गई है, लेकिन वहां स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने आने वाले मरीजों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जिला अस्पताल में फायर सेफ्टी से संबंधित जो उपकरण लगे हैं, वे एक्टिव कंडीशन में नहीं हैं. अगर कोई आगजानी जैसी बड़ी घटना हो जाती है, तो बिल्डिंग में लगे उपकरण स्टार्ट ही नहीं हो सकेंगे.

असिस्टेंट फायर ऑफिसर ने दी जानकारी (ETV Bharat)

जानिए क्या होता है फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट

नगर निगम छिंदवाड़ा के असिस्टेंट फायर ऑफिसर अभिषेक दुबे ने बताया कि "NBC गाइडलाइन टेबल नंबर 4 के अनुसार दिए हुए फायर सेफ्टी उपकरणों को बिल्डिंग की ऊंचाई, उपयोगिता और अन्य मापदंड के अनुसार सुरक्षा उपकरण लगाना होता है. नगरीय प्रशासन से विभाग अधिकृत फायर कंसल्टेंट के द्वारा फायर प्लान बनाया जाता है. उसे ऑनलाइन माध्यम से मध्य प्रदेश ई नगर पालिका पोर्टल पर सबमिट कर देते हैं, फिर अधिकारी दस्तावेजों की जांच के बाद का प्लान अप्रूव करता है.

उसके मुताबिक पूरे उपकरण लगाए जाते हैं. सभी उपकरण सही रूप से लग जाने के बाद अधिकृत फायर कंसल्टेंट फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है. जांच करने के बाद फिर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी होता है. जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि अगर आपके यहां किसी आगजनी की घटना होती है, तो फायर सुरक्षा उपकरण की सहायता से तुरंत नियंत्रण पाया जा सके और जान माल की हानि ना हो.

CHHINDWARA District HOSPITAL Safety
जिला अस्पताल फायर सेफ्टी खराब हालत में (ETV Bharat)

अस्पताल संचालन से पहले फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जरूरी

नगर निगम छिंदवाड़ा के असिस्टेंट फायर ऑफिसर अभिषेक दुबे ने बताया कि "कई बिल्डिंगों में अलग-अलग प्रकार के कार्य संचालित होते हैं. उन सभी के लिए अलग-अलग नियम है. अस्पताल की बात की जाए तो हॉस्पिटल संचालित करने के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, लेकिन हालत यह है कि अक्टूबर 2019 में जिला अस्पताल का लोकार्पण मुख्यमंत्री के हाथों हुआ था.

उस वक्त फायर सेफ्टी भी बिल्डिंग निर्माण के समय लगा दिया जाता है, लेकिन यहां उपकरण सही रूप से लगे हैं या नहीं और सक्रिय कंडीशन में है क्या नहीं, इसे लेकर किसी ने सुध नहीं ली गई. वर्तमान में हालात यह है कि फायर स्प्रिंकलर जले हुए हैं, कहीं हाइड्रेंट लाइन बंद है, तो होजरील टूटी हुई है. उन्होंने बताया कि किसी भी अस्पताल के संचालन के पहले उसे फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होता है. जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि अगर कोई घटना होती है, तो उसे प्राथमिकता से नियंत्रित किया जा सके.

CHHINDWARA NAGAR NIGAM NOTICE
छिंदवाड़ा जिला अस्पताल (ETV Bharat)

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं होने पर जुर्माना

अभिषेक दुबे ने बताया कि नगर निगम द्वारा समय-समय पर उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं. हालांकि उन्होंने फायर प्लांट अप्रूवल के लिए अप्लाई किया है. अगर यदि कोई फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं लेता है, तो उनके ऊपर जुर्माना और संस्थान को बंद करने तक का प्रावधान है."

CHHINDWARA NAGAR NIGAM NOTICE
जिला अस्पताल में खराब पड़े फायर अलार्म (ETV Bharat)

सिविल सर्जन बोले-मेडिकल कॉलेज की है जिम्मेदारी

ईटीवी भारत ने फोन पर जब छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ सुशील दुबे से बात की तो, उन्होंने बताया कि "जिला अस्पताल में जो भी अग्नि सुरक्षा के उपकरण हैं. इन सभी की जवाबदेही मेडिकल कॉलेज की है. उपकरणों को लेकर कई बार उनके द्वारा मेडिकल कॉलेज के डीन और अधिकारियों को जानकारी दे दी थी. आगे की जो भी जानकारी है, वे ही उपलब्ध कराएंगे."

छिंदवाड़ा जिला अस्पताल की ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में फायर सुरक्षा को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने निरीक्षण किया. जहांफायर हाइड्रेंट लाइन में लगे हुए उपकरण टूटे दिखाई दिए, तो कहीं पर उपकरण ही गायब दिखे. वहीं स्प्रिंकलर सिस्टम पर जले हुए नजर आए, हालांकि कुछ महीने पहले फायर उपकरण गायब होने की खबर भी जिला अस्पताल के द्वारा बताई गई थी. जिसको लेकर क्या कार्रवाई हुई, यह अभी पता नहीं चल पाया है."

