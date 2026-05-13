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छिंदवाड़ा अस्पताल में बड़ी लापरवाही, गंभीर हालत में मरीज लिफ्ट में फंसा, आधे घंटे तक चला रेस्क्यू

भारी मशक्कत के बाद लिफ्ट से मरीज को किया गया रेस्क्यू ( Etv Bharat )

छिन्दवाड़ा इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जिला अस्पताल में बुधवार को बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां गंभीर हालत में भर्ती एक पॉइजन पीड़ित मरीज अस्पताल की खराब लिफ्ट में करीब आधे घंटे तक फंसा रहा. मरीज के साथ स्ट्रेचर ले जा रहे 8 से 10 लोग भी लिफ्ट में कैद हो गए. घटना के दौरान बंद लिफ्ट में घुटन और भीषण गर्मी से मरीज के साथ परिजनों की भी हालत बिगड़ने लगी, जिससे अस्पताल में हड़कंप मच गया.

छिन्दवाड़ा : मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक मरीज लिफ्ट में फंस गया. जिंदगी और मौत से लड़ते हुए एक मरीज को गंभीर अवस्था में जैसे ही उसके परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे तो सभी लिफ्ट के अंदर फंस गए. लिफ्ट के अचानक खराब होने से मरीज की जान पर बन आई और वह दर्द से तड़पता रहा.

अचानक खराब हो गई लिफ्ट, मुश्किल से हुई ठीक

वार्ड बॉय सुनील असराठी ने बताया, '' पॉइजन पीड़ित मरीज को निजी अस्पताल से रेफर कर जिला अस्पताल लाया गया था. हालत नाजुक होने के कारण उसे स्ट्रेचर के जरिए ग्राउंड फ्लोर से पहली मंजिल लाया जा रहा था. इसी दौरान लिफ्ट अचानक ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के बीच बंद हो गई. लिफ्ट रुकते ही अंदर मौजूद लोग घबरा गए और मदद के लिए आवाज लगाने लगे.''

लिफ्ट के अंदर तड़पता रहा मरीज (Etv Bharat)

वहीं, मरीज के परिजन नवीन ने बताया, '' कपूरदा से मरीज को लेकर आए थे. मरीज की हालत पहले से गंभीर थी और आधे घंटे तक बंद लिफ्ट में फंसे रहने से उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी. काफी देर बाद कर्मचारियों ने मशक्कत कर लिफ्ट का दरवाजा खोला और सभी को बाहर निकाला. इसके बाद मरीज को तत्काल वार्ड में भर्ती कराया गया.''

दो लिफ्ट पहले से खराब मेंटनेंस में लापरवाही (Etv Bharat)

दो लिफ्ट पहले से खराब, मेंटनेंस में लापरवाही

सिविल सर्जन डॉ सुशील दुबे ने बताया, '' अस्पताल में कुल तीन लिफ्ट हैं, जिसमें दो लिफ्ट पहले से खराब हैं. इस लिफ्ट का समय-समय पर मेंटेनेंस कराया जाता है लेकिन मेडिकल कॉलेज के अंदर होने की वजह से कई बार मेंटेनेंस में देरी हो जाती है. कुछ देर मरीज और मरीज के परिजनों के लिफ्ट में फंसने की बात सामने आई है.''

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इस मामले में संबंधित एजेंसी को नोटिस जारी किया जाएगा. घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं. मेडिकल कॉलेज से जुड़े इस जिला अस्पताल में आए दिन अव्यवस्थाओं की शिकायतें सामने आती रहती हैं। यदि थोड़ी और देर हो जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था।