नेताओं के जन्मदिन पर बहे खून के समुद्र का क्या हुआ? A पॉजिटिव ब्लड की कमी से जूझ रहे मरीज
छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में खून की कमी, ए पॉजिटिव ब्लड की बढ़ी डिमांड, खून न मिलने से परेशान मरीज. रिपोर्ट- महेंद्र राय
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 1:15 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 2:05 PM IST
छिंदवाड़ा: नेताजी का जन्मदिन हो या फिर राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम या फिर समाज सेवी संगठन, लगातार रक्तदान शिविरों का आयोजन कर हजारों यूनिट ब्लड इकट्ठा करते हैं. इसके बाद भी छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में खून की कमी से लोग जूझते नजर आते हैं. कई बार तो लोगों को खून खरीदने की भी नौबत आ जाती है. आखिर क्यों खून के लिए परेशान होते हैं मरीज और उनके परिजन. जानिए महेंद्र राय की इस खास रिपोर्ट में.
खून की कमी से जूझ रहा छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज
छिंदवाड़ा इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के द्वारा संचालित जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में ए पॉजिटिव ब्लड की कमी के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. फिलहाल ब्लड बैंक में लगभग 270 यूनिट ब्लड उपलब्ध है, लेकिन इनमें ए पॉजिटिव ब्लड सिर्फ 16 यूनिट है. इस ब्लड ग्रुप की रोजाना 15 से 16 यूनिट खपत होने से उपलब्ध स्टॉक भी पर्याप्त नहीं है. ऐसे में गर्भवती महिलाओं और अति गंभीर मरीजों की जरूरत को देखते हुए कुछ यूनिट सुरक्षित रखना पड़ता है. इस वजह से अन्य मरीजों को डोनर की व्यवस्था करने को कहा जा रहा है.
जिला अस्पताल की सिविल सर्जन डॉ कंचन दुबे ने बताया कि, ''ए पॉजिटिव ब्लड की नियमित मांग और सीमित उपलब्धता के कारण यह स्थिति बन रही है. गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों को जरूरत पड़ने पर ब्लड उपलब्ध कराने के लिए स्टॉक सुरक्षित रखना जरूरी है. वहीं मांग के मुताबिक, पर्याप्त ब्लड न होने से दूसरे मरीजों के परिजनों को ब्लड की व्यवस्था बनाने के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है.'' सिविल सर्जन ने बताया कि, ''जिला अस्पताल में हर दिन 35 से 40 यूनिट ब्लड की खपत होती है.''
प्रदेश में हर दिन 3000 यूनिट तक खून की होती है जरूरत
मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग और ई रक्तकोष के आंकड़ों के हिसाब से मध्य प्रदेश के में हर दिन ढाई हजार से 3000 यूनिट ब्लड की जरूरत होती है. साल 2024-25 में मध्य प्रदेश में 7.61 लाख यूनिट ब्लड कलेक्ट किया गया था, मध्य प्रदेश में फिलहाल में 67 सरकारी सहित कुल 174 ब्लड सेंटर संचालित हो रहे हैं. साल 2024-25 में प्रदेशभर में 5,283 रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया. इन शिविरों में कुल 7.61 लाख यूनिट ब्लड कलेक्ट हुआ था जिनमें 7,41,460 पुरुष और 20,323 महिलाएं स्वैच्छिक रक्तदान में शामिल हुईं थी.
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छोटे जिले के अस्पतालों में भी 15 से 20 यूनिट ब्लड की खपत
मध्य प्रदेश में अलग-अलग जिला अस्पतालों और ब्लड बैंकों के आंकड़ों के अनुसार, एक सामान्य जिला अस्पताल में हर दिन 15 से 35 यूनिट खून की खपत होती है. बड़े मेडिकल कॉलेज या संभाग स्तर के अस्पतालों में यह खपत बढ़कर प्रतिदिन 60 यूनिट या उससे अधिक हो जाती है. पूरे मध्य प्रदेश में सरकारी और निजी मिलाकर 174 ब्लड बैंक मौजूद हैं, जिनमें ई रक्त पोर्टल के अनुसार औसतन रोजाना हजारों यूनिट ब्लड की कुल मांग बनी रहती है.
दलालों से रहे सावधान रक्तदान करने की अपील
सिविल सर्जन डॉ. कंचन दुबे ने ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लोगों से रक्तदान करने की अपील की है. ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के डोनर आगे आकर रक्तदान करें, मरीजों और उनके परिजनों को रक्त की व्यवस्था के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. सीएस डॉ.कंचन दुबे ने कहा कि, ''कई बार असामाजिक तत्व रुपए लेकर ब्लड दे हैं. ऐसे ब्लड के दलालों से सावधान रहें.'' उन्होंने मरीज के परिजनों से अपील कि वे ब्लड न खरीदें. प्रयास करें कि परिवार के सदस्यों से ब्लड डोनेट कराएं.