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नेताओं के जन्मदिन पर बहे खून के समुद्र का क्या हुआ? A पॉजिटिव ब्लड की कमी से जूझ रहे मरीज

छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में खून का टोटा ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा: नेताजी का जन्मदिन हो या फिर राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम या फिर समाज सेवी संगठन, लगातार रक्तदान शिविरों का आयोजन कर हजारों यूनिट ब्लड इकट्ठा करते हैं. इसके बाद भी छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में खून की कमी से लोग जूझते नजर आते हैं. कई बार तो लोगों को खून खरीदने की भी नौबत आ जाती है. आखिर क्यों खून के लिए परेशान होते हैं मरीज और उनके परिजन. जानिए महेंद्र राय की इस खास रिपोर्ट में.

खून की कमी से जूझ रहा छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज