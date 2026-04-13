आगजनी ने खोली पोल, छिंदवाड़ा की कंपनियों से सेफ्टी उपकरण नदारद, चलेगा निगम का डंडा
छिंदवाड़ा की कंपनी में फिर लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू, नहीं थे आग नियंत्रण करने के उपकरण, अब नगर निगम करेगा कार्रवाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 5:29 PM IST
छिंदवाड़ा: गर्मी के बढ़ते ही शॉर्ट सर्किट और ओवरहीटिंग के कारण आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं. वहीं फायर विभाग दावा करता है कि वह अलर्ट मोड पर है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है. छिंदवाड़ा का इंडस्ट्रियल एरिया लहेगडूआ और इमलीखेड़ा में लगभग 50 से अधिक कंपनियां हैं. हालात यह है कि गिनी चुनी कंपनियों को छोड़कर अधिकांश कंपनियों के पास पर्याप्त सुरक्षा उपकरण और फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है ही नहीं.
देर रात डिस्पोजल बनाने वाली कंपनी में आगजनी की घटना हुई, जहां पर लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है. इस घटना के दौरान वहां पर कुछ लोग आग की लपटों में झूलस भी गए. वहीं नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की बात कही जा रही है. नगर निगम अधिकारी का कहना है कमिश्नर का आदेश मिलते ही इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
नगर निगम के दावों की खुली रही पोल
छिंदवाड़ा नगर निगम के द्वारा लगातार अग्नि सुरक्षा को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं. लेकिन हर 15 दिन या महीने भर में कोई ना कोई बड़ी आगजनी की घटना सामने आती है. ऐसा ही मामला रविवार देर रात को सामने आया. जहां डिस्पोजल फैक्ट्री में अचानक आग लग गई. जिसमें लाखों रुपए का नुकसान की आशंका जताई जा रही है.
डिस्पोजल कंपनी में आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने पाया काबू
छिंदवाड़ा के सोनपुर रोड स्थित एक डिस्पोजल फैक्ट्री में रात के करीबन 2 से 3 के बीच अचानक भीषण आग लग गई. आग देखते-देखते इतनी खतरनाक हो गई की पूरी फैक्ट्री में रखा माल जलकर खाक हो गया. वहीं, आज की लपटे और इतनी खतरनाक थी कि वहां सुबह तक आंख पर काबू मुश्किल से पाया गया. इसमें लगभग छह दमकल की गाड़ियों ने मिलकर आगा पर काबू पाया, जिसमें से तीन गाड़ियां छिंदवाड़ा नगर निगम की थी और तीन गाड़ियों को अमरवाड़ा, परासिया और चौराई से एक-एक गाड़ी बुलाया गया था. वहीं, दमकल विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि, जितना सामान था वह सब कुछ जलकर खाक हो गया. वहां पर एक ट्रक भी खड़ा था वह भी आग की चपेट में आ गया.
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कमिश्नर जो आदेश करेंगे वैसी कार्रवाई करेंगे
छिंदवाड़ा नगर निगम के सहायक फायर ऑफिसर अभिषेक दुबे ने बताया कि, ''जिस डिस्पोजल कंपनी में आगजनी की घटना हुई उनके पास ना तो पर्याप्त आग बुझाने के संसाधन थे, और ना ही उनके पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट था. लगातार उनके द्वारा कंपनियों को नोटिस दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ कंपनी मालिक को छोड़कर कोई ध्यान नहीं दे रहा. अब कमिश्नर जैसा हमें आदेश करेंगे हम उस प्रकार की कार्रवाई करेंगे.''