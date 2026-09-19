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डिजिटल डिटॉक्स वाली भक्ति, ई-उपवास रखकर सिर्फ पूजा-पाठ में लगाते हैं ध्यान, 10 दिन इंटरनेट बंद

छिन्दवाड़ा : मध्य प्रदेश में इन दिनों डिजिटल डिटॉक्स का चलन बढ़ा है. उपवास के दौरान डिजिटल डि-टॉक्स को ई-उपवास भी कहते हैं. यानी एक ऐसा उपवास जिसमें डिजिटल उपकरणों के साथ सोशल मीडिया व इंटरनेट से दूरी बना ली जाती है. डिजिटल डिटॉक्स और ई-उपवास के कई फायदें हैं, पढ़ाई लिखाई से लेकर व्रत और उपवास में एकाग्रता बनाए रखने के लिए भी इसे अपनाया जा रहा है. यही वजह है कि पर्यूषण वर्व के दौरान जैन समाज की महिलाएं भी ई-उपवास रख रही हैं, जिससे साधना व पूजा में पूरा ध्यान लगाया जा सके.

छिंदवाड़ा की समाजसेवी श्वेता पाटनी भी 10 दिनों तक अपने मोबाइल से इंटरनेट बन्द कर सोशल मीडिया से दूरी बना लेती हैं. ऐसे ही कई जैन समाज के लोग हैं जो 10 दिनों तक डिजिटल डिटॉक्स कर केवल अध्यात्म की दुनिया से जुड़ जाते हैं. समाजसेवी श्वेता पाटनी बताती हैं कि दिगंबर जैन समाज के दसलक्षण पर्यूषण महापर्व में इस बार भक्ति और संयम के साथ डिजिटल अनुशासन भी नजर आ रहा है, जो एक तरह का डिजिटल डिटॉक्स ही है.

जानें क्या होता है ई-उपवास या डिजिटल डिटॉक्स (Etv Bharat Graphics)

पर्यूषण महापर्व में डिजिटल डिटॉक्स

16 सितम्बर से दिगम्बर जैन समाज के दशलक्षण पर्युषण महापर्व की शुरुआत हो चुकी. इस पर्व के दौरान कुछ लोग सोशल मीडिया को छोड़कर अध्यात्म में ध्यान लगाकर ई-उपवास कर रहे हैं. जैन समाज की महिला श्वेता पाटनी घेई ने बताया, '' मैं 5 सालों से पर्युषण महापर्व के दौरान 10 दिनों तक अपना इंटरनेट बंद रखती हूं. मोबाइल का उपयोग सिर्फ फोन कॉल के लिए उपयोग करती हूं. अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के आह्वान पर शहर समेत देशभर के सैकड़ों जैन युवक-युवतियां 'ई-उपवास' कर रहे हैं.''

पर्यूषण पर्व पर जैन समाज के युवा और महिलाओं का ई-उपवास (Etv Bharat)

सोशल मीडिया से मन होता है विचलित, डिजिटल डिटॉक्स जरूरी

जैन समाज आने वालीं समाजसेवी श्वेता ने ईटीवी भारत को बताया, '' मोबाइल में इंटरनेट चालू रहता है तो सोशल मीडिया में लोग एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से मन विचलित होता है और मन में कई तरह के भटकाने वाले ख्याल आते हैं. 10 दिनों तक जब इंटरनेट बंद रहता है तो हमारा मन पूरी तरह से पूजा पाठ और अध्यात्म में रहता है. किसी भी तरीके से किसी के प्रति गलत विचार या ख्याल मन में नहीं आते. जैन समाज की अवधारणा है, 'जियो और जीने दो' और किसी के बारे में बुरा मत सोचो. पर्युषण महापर्व के दौरान यही प्रयास रहता है.''

ई-उपवास रखकर साधना में जुटी रहती हैं श्वेता पाटनी (Etv Bharat)

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कम से कम हो रहा सोशल मीडिया का उपयोग

अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के प्रदेश मीडिया प्रभारी दीपक राज जैन ने बताया, '' युवा सामान्य दिनों में 5 से 6 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं, लेकिन पर्व के दौरान डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल अधिकतम एक घंटे तक कर दिया है. इसका उपयोग धार्मिक गतिविधियों और जैन दर्शन के संदेशों के प्रसार के लिए हो रहा. इस दौरान मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर का इस्तेमाल केवल जरूरी धार्मिक कार्यों के लिए सीमित रखा गया है. बचा समय स्वाध्याय, जप और आत्म-साधना में लगाया जा रहा है. दसलक्षण पर्व के दौरान शहर के दिगंबर जिनालयों में तरह-तरह की धार्मिक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, ऐसे में ई-उपवास कर पूरा ध्यान यहां लगाया जा रहा है.''