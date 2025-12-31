ETV Bharat / state

देसी अंदाज में न्यू ईयर सेलिब्रेशन, देवगढ़ महोत्सव में खेलों से लेकर बैलगाड़ी सवारी तक फ्री

देवगढ़ महोत्सव में खेलिए गिल्ली डंडा ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए जा रहे देवगढ़ महोत्सव में आने वाले टूरिस्टों के लिए बैल गाड़ी की सवारी, पतंगबाजी, रस्सीकूद, कंचे, पिट्टू, लट्टू और गिल्ली-डंडा खेलने का मजा मिलेगा, वो भी फ्री में. देवगढ़ महोत्सव में आने वाले पर्यटक होम स्टे में सेल्फी भी सकते हैं, इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. 31 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 2 जनवरी 2026 तक चलने वाले देवगढ़ महोत्सव में स्पेशल इंतजाम किए गए हैं.

छिंदवाड़ा: न्यू ईयर का सेलिब्रेशन यादगार बनाना हो तो फटाफट छिंदवाड़ा के देवगढ़ का प्लान बना लीजिए, यहां पर टूरिस्टों के लिए गिल्ली डंडा, पतंग, बैलगाड़ी की सवारी का लुत्फ मिलेगा, वह भी फ्री में. मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड व जिला प्रशासन की संयुक्त पहल से यह आयोजन किया जा रहा है. जिसमें बड़ी संख्या में पर्यटकों की आने की संभावना है

प्लास्टिक फ्री होगा मेला

जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार ने बताया कि, ''मेला को पूरी तरह प्लास्टिक फ्री किया गया है. कचरा कम हो और स्वच्छता बढ़े, इसका ध्यान रखते हुए दोना-पत्तल, स्टील के बर्तनों को बढ़ावा दिया जा रहा है. देवगढ़ के ऐतिहासिक किले के परिसर में बुधवार को महोत्सव की रंगारंग शुरुआत होगी.''

देवगढ़ महोत्सव में यादगार बन जाएगा नया साल (ETV Bharat)

सामूहिक प्रयास से हो रहा महोत्सव

कलेक्टर हरेंद्र नारायन व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अग्रिम कुमार के मार्गदर्शन में तीन दिवसीय देवगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. जिला प्रशासन के साथ मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, जय भवानी ग्राम विकास समिति देवगढ़ व जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के संयुक्त प्रयासों से हो रहे देवगढ़ महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे.

टूरिस्ट को गेम्स खेलने का मिलेगा मौका (ETV Bharat)

जल महोत्सव और पातालकोट एडवेंचर का इंतजार

2025 की शुरुआत में तत्कालीन कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने छिंदवाड़ा के माचागोरा बांध में तीन दिनों का जल महोत्सव और पातालकोट में एडवेंचर गतिविधियां आयोजित कराई थी, जो छिंदवाड़ा जिले के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काफी बेहतर साबित हुए. लेकिन इस साल दोनों जगह के आयोजन नहीं कराए गए हैं. जिसको लेकर भी अब मांग उठ रही है कि इन्हें लगातार जारी रखना चाहिए. ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले और स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार भी मिल सके.

माचागोरा बांध में मनेगा जल महोत्सव

कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने कहा कि, ''छिंदवाड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के सहयोग से जिला प्रशासन लगातार ऐसे स्थानीय आयोजन करेगा जिससे लोगों को रोजगार मिल सके और छिंदवाड़ा की प्राकृतिक और ऐतिहासिक विरासत को लोग जान सकें. पर्यटन में ज्यादा से ज्यादा इजाफा हो इसके प्रयास किए जा रहे हैं. पिछले साल भी माचागोरा बांध में जल महोत्सव मनाया गया था. इस बार भी यह आयोजन किया जाएगा.''