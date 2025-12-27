ETV Bharat / state

देसी खाना, हरियाली और सुकून के पल, छिंदवाड़ा में होम स्टे के साथ मनाएं न्यू ईयर

छिंदवाड़ा में होम स्टे के साथ मनाएं न्यू ईयर ( Etv Bharat )

छिन्दवाड़ा : 2025 की विदाई और नए साल के आगाज को यादगार बनाना चाहते हैं तो छिंदवाड़ा के देवगढ़ में बने ये होम स्टे आपके लिए बेहतर डेस्टिनेशन साबित हो सकते हैं. यहां की खूबसूरती प्राकृतिक वातावरण और देवगढ़ के किले, आदिवासियों का रहन-सहन और परंपराएं आपकी यात्रा का आनंद दो गुना कर देंगी. न्यू ईयर पर भीड़भाड़ व शोरशराबे से हटकर आप यहां सुकून व शांति के पल बिता सकते हैं. बैलगाड़ी की सवारी, देसी खाना और सुकून के पल होम स्टे में पहुंचते ही शहरी चकाचोंध से दूर ठेठ देसी स्टाइल में गांव के लोग आपका स्वागत करते हैं. यहां लग्जरी गाड़ियां छोड़कर बैलगाड़ी की सवारी, प्राकृतिक खेती से उगाई गई सब्जियां और देसी अनाज से बना खाना आपको दीवाना बना देगा. ग्रामीणों की मेहमान नवाजी से ये होम स्टे देश ही नहीं विदेशी पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. होम स्टे में रुकने के लिए दो लोगों को 24 घंटे का ₹3000 किराया देना होता है, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच व डिनर, बैलगाड़ी की सवारी और गांव का म्यूजिकल कार्यक्रम शामिल है. केवल 3 हजार रु में बुक कर सकते हैं ये होमस्टे (Etv Bharat) 12 होमस्टे बनकर तैयार, देसी स्टाइल में मिलता है सुकून जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार ने बताया, '' देवगढ़ में कुल 12 होमस्टे संचालित हो रहे हैं, जिनके माध्यम से पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक आतिथ्य और ग्रामीण जीवनशैली का नजदीक से अनुभव मिल रहा है. होमस्टे व्यवस्था ने देवगढ़ को पर्यटन के क्षेत्र में एक नई दिशा दी है. कलेक्टर हरेन्द्र नारायण ने भी अधिकारियों को देवगढ़ के पर्यटन महत्व को देखते हुए इसके और अधिक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं, जिससे अधिक से अधिक पर्यटक इस प्राकृतिक और ऐतिहासिक गांव की ओर आकर्षित हो सकें.'' जंगल के बीच होम स्टे की खबर सुनते ही पहुंचे कलेक्टर (Etv Bharat)