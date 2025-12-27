देसी खाना, हरियाली और सुकून के पल, छिंदवाड़ा में होम स्टे के साथ मनाएं न्यू ईयर
सुकून और शांति के साथ कीजिए न्यू ईयर का वेलकम, जंगल में बने होमस्टे की खातिरदारी हमेशा रहेगी यादगार, जानें पूरी डीटेल्स.
छिन्दवाड़ा : 2025 की विदाई और नए साल के आगाज को यादगार बनाना चाहते हैं तो छिंदवाड़ा के देवगढ़ में बने ये होम स्टे आपके लिए बेहतर डेस्टिनेशन साबित हो सकते हैं. यहां की खूबसूरती प्राकृतिक वातावरण और देवगढ़ के किले, आदिवासियों का रहन-सहन और परंपराएं आपकी यात्रा का आनंद दो गुना कर देंगी. न्यू ईयर पर भीड़भाड़ व शोरशराबे से हटकर आप यहां सुकून व शांति के पल बिता सकते हैं.
बैलगाड़ी की सवारी, देसी खाना और सुकून के पल
होम स्टे में पहुंचते ही शहरी चकाचोंध से दूर ठेठ देसी स्टाइल में गांव के लोग आपका स्वागत करते हैं. यहां लग्जरी गाड़ियां छोड़कर बैलगाड़ी की सवारी, प्राकृतिक खेती से उगाई गई सब्जियां और देसी अनाज से बना खाना आपको दीवाना बना देगा. ग्रामीणों की मेहमान नवाजी से ये होम स्टे देश ही नहीं विदेशी पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. होम स्टे में रुकने के लिए दो लोगों को 24 घंटे का ₹3000 किराया देना होता है, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच व डिनर, बैलगाड़ी की सवारी और गांव का म्यूजिकल कार्यक्रम शामिल है.
12 होमस्टे बनकर तैयार, देसी स्टाइल में मिलता है सुकून
जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार ने बताया, '' देवगढ़ में कुल 12 होमस्टे संचालित हो रहे हैं, जिनके माध्यम से पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक आतिथ्य और ग्रामीण जीवनशैली का नजदीक से अनुभव मिल रहा है. होमस्टे व्यवस्था ने देवगढ़ को पर्यटन के क्षेत्र में एक नई दिशा दी है. कलेक्टर हरेन्द्र नारायण ने भी अधिकारियों को देवगढ़ के पर्यटन महत्व को देखते हुए इसके और अधिक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं, जिससे अधिक से अधिक पर्यटक इस प्राकृतिक और ऐतिहासिक गांव की ओर आकर्षित हो सकें.''
जंगल के बीच होम स्टे की खबर सुनते ही पहुंचे कलेक्टर
कलेक्टर हरेन्द्र नारायन को जैसे ही मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा विकसित किए जा रहे ऐतिहासिक पर्यटन ग्राम देवगढ़ की जानकारी लगी तो वे खुद वहां पहुंच गए. कलेक्टर ने दीक्षा होमस्टे के बरामदे में बैठकर चारों ओर फैली हरियाली, शांत वातावरण और देवगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया. उनके साथ सीईओ जिला पंचायत आईएएस अग्रिम कुमार भी थे. मोहखेड़ जनपद का ग्राम देवगढ़ प्राकृतिक शांति और सुकून के लिए जाना जाता है क्योंकि ये चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ है.
गोंड राजाओं का किला है देवगढ़
इतिहासकार डॉक्टर उमाकांत शुक्ला ने बताया, '' देवगढ़ का किला 15वीं-16वीं शताब्दी में गोंड राजाओं द्वारा बनवाया गया था और कभी गोंडवाना साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था. यहां अद्भुत वास्तुकला, गुप्त सुरंगें और बावड़ियां भी मौजूद हैं. यह गोंड वंश के राजाओं की राजधानी थी और मध्य भारत के सबसे बड़े आदिवासी राज्यों में से एक का केंद्र था.''
इतिहासकार ने बताया कि देवगढ़ के किले से एक सुरंग है, जो नागपुर तक जाती है. गोंड राजाओं के समय में जब युद्ध हुआ करते थे तो इसी सुरंग का उपयोग कर राजा और सैनिक नागपुर पहुंचते थे.
गोंड राजाओं ने बनवाए थे बावड़ी और कुएं
इतिहासकार बताते हैं कि गोंड राजाओं ने अपनी सेना और पालतू पशु व घोड़ों को पानी पिलाने के लिए छोटे-छोटे बावड़ी और कुएं बनाए थे, जिसमें करीब 900 बावड़ी और 800 कुंए थे. जिला प्रशासन इन्हें धीरे-धीरे सहेजने का प्रयास कर रहा है. अब तक करीब 50 से ज्यादा बावड़ी और 16 कुएं चिन्हित किया जा चुके हैं, जिनका जिला प्रशासन जीर्णोद्धार करवा रहा है.