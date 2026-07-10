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इस बारिश कर लें ये जुगाड़, सालभर नहीं होगी पानी की कमी, छिंदवाड़ा नगर निगम का आईडिया

दरअसल, छिंदवाड़ा नगर निगम ने ऐसी खाली पहाड़ियों और खुले इलाकों में देसी जुगाड़ से वॉटर रिचार्ज पॉइंट बनाना शुरू किए हैं, जिससे तेजी से पानी जमीन के अंदर जा सके.इस तकनीक में खुले मैदानों में जगह-जगह गड्ढे करके ग्राउंड वॉटर रिचार्ज की जगह बनाई जा रही है. इस तकनीक में गड्ढों को पत्थर व रेत से इस तर भरा जाता है कि पानी इससे जमीन के अंदर रिसता रहे.

छिन्दवाड़ा : मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में लगातार घट रहे जल स्तर का सबसे बड़ा कारण है कम बारिश और बारिश के पानी का जमीन में ना रुकना. इसकी वजह से सीधे नदी नालों में पानी पहुंच जाता है और जमीन सूखी रह जाती है. फल स्वरूप ग्राउंड वॉटर लेवल रिचार्ज नहीं हो पाता. लेकिन भीषण जल संकट से जूझ रहे छिंदवाड़ा में नगर निगम ग्राउंड वॉटर लेवल बढ़ाने का देसी जुगाड़ लेकर सामने आया है आया है.

बारिश में इस तरह काम करेगी ये तकनीक

नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा के सब इंजीनियर गीतेश धुर्वे ने बताया, '' बारिश का पानी जमीन में सहेजा जा सके इसलिए ग्राउंड वाटर लेवल देशी जुगाड़ से बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है. इसके लिए पहाड़ियों में नगर निगम ने डेढ़ मीटर चौड़े और गहरे गढ्डों के साथ ही 1 मीटर लंबाई के गड्ढे खोदे हैं. इसमें पत्थर, गिट्टियां और रेत भरी गया है जिससे बारिश का पानी जब गिरे तो इनके माध्यम से पहाड़ों से सीधे जमीन में पहुंच जाए और ग्राउंड वॉटर लेवल हर साल बढ़ता रहे. लोग इसे अपनी जमीन या खेतों में भी कर सकते हैं.''

खेतों या खुले में लगा सकते हैं वॉटर रिचार्ज का ये देसी जुगाड़ (Etv Bharat)

सूखे बोरवेल भी घर की छतों से करें रिचार्ज

वॉटर हीरो के नाम से मशहूर नीरज वानखड़े ने बताया, '' लगातार घटते जल स्तर की वजह से गर्मियों में बोरवेल भी सूख जाते हैं. ऐसे बोरवेल को भी बारिश में रिचार्ज किया जा सकता है. और उनमें फिर से पानी आ जाता है. इसके लिए घर या सरकारी बड़ी बिल्डिंगों की छत से पाइप लगाकर सीधे पुराने सूखे हुए बोरवेल के आसपास गड्ढा खोदकर पाइप डाला जाता है. लगभग 3 महीने की बारिश के दौरान सूखे बोरवेल में फिर से पानी आ जाता है और वह साल भर पानी दे सकता है. ऐसा कई बोरवेलों में सफलता पूर्वक किया है.''

और भी हैं रैन वॉटर हार्वेस्टिंग के तरीके

पर्यावरणविद वॉटर हीरो नीरज वानखड़े ने बताया, '' रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग से घरों, कार्यालयों या इमारतों की छतों पर गिरने वाले बारिश के पानी को पाइप के जरिए नीचे बने अंडरग्राउंड टैंक या स्टोरेज टैंक में इकट्ठा किया जाता है. इस पानी का उपयोग सीधे पीने या अन्य घरेलू कामों के लिए किया जा सकता है.''

जानें बारिश में किस तरह काम करेगी ये तकनीक (Etv Bharat)

वे आगे बताते हैं, '' परकोलेशन पिट या जमीन में छोटे से लेकर बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं और उन्हें पत्थरों या कंक्रीट से भर दिया जाता है. बहते हुए बारिश के पानी को इन गड्ढों में मोड़ा जाता है, जिससे पानी छनकर धीरे-धीरे जमीन के अंदर रिस जाता है.''

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इसके अलावा ट्रेंच या खाई प्रणाली में खेतों या उसके आसपास लंबी और गहरी खाइयां बनाई जाती हैं और उन्हें कंक्रीट या पत्थरों से भर दिया जाता है. बारिश का पानी इन खाइयों में जमा होकर धीरे-धीरे जमीन के भीतर चला जाता है.