बहू करती थी बदनाम, ससुरालियों ने मिठाई से लगाया ठिकाने, ससुर-ननद और देवर धरे गये

छिंदवाड़ा में जहरीली मिठाई खाने से हुई 3 मौतों से पुलिस ने उठाया पर्दा, ससुर-देवर और नंनद ने बहू को मारने की रची थी साजिश.

CHHINDWARA POISONED SWEETS 3 DIED
ससुरालियों ने जहरीली मिठाई से बहू को लगाया ठिकाने (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 7:46 AM IST

3 Min Read
छिंदवाड़ा: जुन्नारदेव में जनवरी माह में जहरीली मिठाई खाने से एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई थी. अब इस मामल में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. रहस्यमयी 3 मौतों का मामला अब हत्या की साजिश में बदल चुका है. पुलिस जांच में सामने आया कि मृतका खुशबू की ससुराल पक्ष पर लगाए गए आरोपों से हुई बदनामी के चलते ससुर देवर और ननद ने उसकी हत्या करने की साजिश रची थी. इन लोगों ने मिठाई में जहर मिलाया था, जिसको खाने से 3 लोग दादा, पोती और गार्ड की मौत हो गई थी. इस मामले में पुलिस ने ससुर, देवर और ननद को गिरफ्तार कर लिया है.

बदनामी से आहत ससुरालियों ने रची थी साजिश

पूरा मामला यह है कि खुशबू ने मायके में अपने ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने सहित उसके साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया था, जिससे उसके ससुर, देवर और ननद की बदनामी हुई थी. ससुराल वालों को यह बात बुरी लगी की तो उन्होंने बहू को रास्ते से हटाने के लिए उनकी हत्या की खौफनाक साजिश रची. आरोपियों ने साजिश को अंजाम देने के लिए मिठाई में घोड़ों को दी जाने वाली जहरीली दवा मिलाई थी.

CHHINDWARA SWEET 3 DEATH case
मिठाई खाने से 3 मौतों का पुलिस ने किया खुलासा (ETV Bharat)

प्रसाद समझकर खाई मिठाई से 3 की मौत

8 जनवरी की रात में पीएचई कार्यालय जुन्नारदेव के गेट के पास किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक थैले में सब्जी भाजी नमकीन के साथ मिठाई का डिब्बा रखकर थैला को मुकेश कथुरिया के चाय के ठेला के पास टांग दिया था. उस थैला में रखी मिठाई के कुछ पीस को चौकीदार दशरू यदुवंशी ने प्रसाद समझकर खा लिया था, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई थी. उन्हें जिला अस्पताल छिंदवाड़ा में भर्ती किया गया था, जहां पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी.

समय पर इलाज मिलने से 2 की बची जान

बची हुई मिठाई वहीं चाय के ठेले में टंगी हुई थी, जिसे बाद में खुशबू की मां घर लेकर आई और अपने ससुर और दोनों बेटियों खुशबू और पूजा के साथ मिलकर खा लिया. मिठाई खाने के बाद उनकी भी तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान खुशबू और उसके दादा की मौत हो गई, जबकि मां और बहन समय पर इलाज मिलने से बच गई.

मिठाई में मिलाई थी घोड़े को ठंड से बचाने वाली दवाई

जुन्नारदेव थाना प्रभारी राकेश बघेल ने बताया, "पुलिस ने मिठाई के सैंपल जांच के लिए खाद्य एवं औषधि विभाग को सौंपे थे. जांच में पता चला कि मिठाई में आर्सेनिक तत्व की मात्रा न्यूनतम मानक के ज्यादा मिली है. वहीं मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह आर्सेनिक तत्व पाया गया था, जिससे पता चला कि किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर हत्या करने की नीयत से मिठाई में आर्सेनिक मिलाकर मिठाई ठेले में रखी गई थी. इसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू की. पुलिस और साइबर सेल ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार इस दवा का उपयोग आमतौर पर घोड़ों को ठंड से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है."

संपादक की पसंद

