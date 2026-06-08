छिंदवाड़ा में DAP और यूरिया खाद के लिए मारामारी, दर-दर भटकने को मजबूर अन्नदाता

छिंदवाड़ा में DAP और यूरिया खाद के लिए मारामारी, दर-दर भटकने को मजबूर अन्नदाता
छिंदवाड़ा में ई-टोकन सिस्टम के बाद भी खाद के लिए मारामारी जारी, किसानों की किस्मत में घंटों इंतजार और लंबी लाइन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 8:33 PM IST
छिंदवाड़ा: बीते वर्ष खाद की मारामारी के चलते सड़कों पर किसानों का हंगामा होते आपने देखा होगा, किसानों को परेशानी ना हो इसलिए सरकार ने ई-टोकन सिस्टम जनरेट किया. यह डिजिटल सिस्टम अब किसानों के लिए और परेशानी का सबब बनते जा रहा है. इसमें भी किसानों को दिन-दिन भर लाइनों में खड़े रहना पड़ रहा है.
खाद की कमी से जूझ रहे किसान
किसानों को एक ही जगह पर सारी खाद नहीं मिल पा रही है, इस सीजन में किसानों को डीएपी, एनपीके और पोटाश सहित यूरिया की जरूरत होती है. अलग-अलग डीलर और सरकारी दुकानों में खादों को दिया जा रहा है. जिसके कारण किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
यूरिया की मारामारी
करीब 45 किलोमीटर दूर से छिंदवाड़ा खाद लेने पहुंचे धर्मेंद्र चौहान ने बताया, "मैं सुबह 8 से लाइन में लगा हूं. स्थानीय स्तर पर मैंने ई-टोकन जेनरेट कराया, लेकिन वहां सिर्फ दूसरी खाद मिल पाई. यूरिया के लिए छिंदवाड़ा डीएओ में आना पड़ा."
दर-दर भटकने को मजबूर अन्नदाता
स्थानी किसान रितेश भवर ने बताया, "मैं सुबह 5 बजे से खाद लेने के लिए लाइन में लगा हूं. कई घंटे बीत जाने के बाद भी खाद नहीं मिल पाया है. खरीफ के सीजन में सबसे ज्यादा जरूरत डीएपी और यूरिया खाद की होती है, क्योंकि छिंदवाड़ा जिले में मक्के की फसल लगाई जाती है. डीएपी पौधों को मजबूत बनाने के साथ ही बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन बाजार में कहीं पर भी डीएपी नहीं मिल रही है. उसके एवरेज में एनपीके खाद खरीदना पड़ रहा है, लेकिन समस्या यह है कि जहां पर एनपीके मिल रहा है, उसी दुकान पर यूरिया नहीं है. इसलिए किसानों को 30 से 40 किलोमीटर का सफर करना पड़ रहा है."
डिजिटल अड़ंगा से बढ़ी मुश्किल
किसानों को खाद लेने में समस्या ना हो इसलिए प्रशासन ने ई-टोकन सिस्टम चालू किया है, इसके लिए किसानों को पहले फार्मर आईडी बनानी होती है. उसके बाद ई-टोकन जनरेट किया जाता है. टोकन जनरेट करने के बाद पोर्टल में जिस व्यापारी या सरकारी गोदाम में खाद की उपलब्धता होती है. वह दिखाई जाती है और फिर उसका सिलेक्शन किसानों को करना होता है, लेकिन एक साथ कई किसान ई-टोकन जनरेट कर रहे हैं. जिसकी वजह से बार-बार सर्वर की समस्या भी आ रही है.
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छिंदवाड़ा डीएमओ ऑफिसर अंकिता गुरनानी ने बताया, "खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. नियम के अनुसार सभी किसानों को जितनी जरूरत है, उतनी खाद दी जा रही है. ई-टोकन जनरेट करने के बाद किसान जहां पर भी खाद उपलब्ध है, वहां पहुंच रहे हैं. किसानों के लिए पीने के पानी और धूप से निजात दिलाने के लिए छांव की व्यवस्था भी की गई है."