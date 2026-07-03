ETV Bharat / state

बिजली गिरने से पहले अलर्ट करेगी दामिनी, बस मोबाइल में इंस्टॉल करिए ये एप

आसमानी बिजली गिरने से पहले ही मोबाइल करेगा अलर्ट, आपके स्थान के 40 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने की चेतावनी 40 मिनट पहले मिलेगी.

LIGHTNING STRIKE ALERT APP
बिजली गिरने से पहले अलर्ट करेगी दामिनी (Source: IANS)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 5:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छिंदवाड़ा: आकाशीय बिजली गिरने के पहले ही एक एप्लिकेशन है जो ये बता देगा कि बिजली गिर सकती है ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके. कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने बारिश के पहले तैयारियों के तहत प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली और जानकारी दी.

बिजली गिरने से पहले अलर्ट करेगी दामिनी

कलेक्टर हरेन्द्र नारायन ने बताया कि "मोबाइल ऐप दामिनी समय से पहले आकाशीय बिजली गिरने की जानकारी दे देता है. बिजली गिरने वाले संभावित क्षेत्रों जैसे अमरवाड़ा, हर्रई, तामिया और जुन्नारदेव में इस ऐप के उपयोग के प्रति सभी ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है. इससे कई लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं. सभी कोटवारों को भी यह ऐप अनिवार्य रूप से डाउनलोड करवाया है ताकि क्षेत्र में बिजली गिरनी को चेतावनी मिलने पर वे तत्काल इसकी सूचना ग्रामीणों को दे सकें.

LIGHTNING STRIKE ALERT APP
छिंदवाड़ा कलेक्टर हरेन्द्र नारायन ने बैठक में दी दामिनी एप की जानकारी (ETV Bharat)

रपटों का निरीक्षण कर, सुरक्षाकर्मी तैनात करें

बैठक में कलेक्टर हरेन्द्र नारायन ने लोक निर्माण विभाग एवं सड़क संबंधी विभागों को जिले के पुल, पुलियों एवं रपटों का निरीक्षण कर तेज बहाव और ओवर फ्लो की स्थिति में सुरक्षा व्यवस्था के समुचित इंतजाम अभी से करने के निर्देश दिए. उन्होंने ऐसे सभी स्थानों पर ड्रॉप गेट, चेतावनी बोर्ड लगाने और नामजद कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के लिए एसडीएम, तहसीलदारों और संबंधित विभागों को निर्देशित किया है.

ये भी पढ़ें:

बाढ़ आपदा की समीक्षा बैठक में बाढ़ आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए राहत एवं बचाव दलों को सतर्क रहने, संवेदनशील क्षेत्रों की निरंतर निगरानी करने तथा आपदा की स्थिति में मदद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. कलेक्टर ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता बनाए रखने पर जोर दिया.

कैसे अलर्ट करेगा दामिनी एप

मौसम वैज्ञानिक डॉ. संतकुमार शर्मा ने बताया कि "दामिनी ऐप एक सरकारी मोबाइल ऐप है. इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) ने मिलकर बनाया है. इसका मुख्य काम आसमानी बिजली से बचाना है. यह आपके स्थान के 40 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने की संभावना को 40 मिनट पहले ही बता देता है. यह ऐप जीपीएस के जरिए आपकी लाइव लोकेशन ट्रैक करता है. यदि आपके आस-पास बिजली गिरने वाली होती है, तो यह तुरंत ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज के जरिए अलर्ट भेजता है. यह ऐप रंगो के जरिए खतरा बताता है. पीला रंग 10-15 मिनट पहले सतर्क करता है. नीला रंग 15-20 मिनट पहले का संकेत देता है और लाल का मतलब है कि बिजली पिछले 7 मिनट के अंदर उस इलाके में गिरी है, इसलिए वहां जाना बहुत खतरनाक हो सकता है."

आकाशीय बिजली गिरने से 4 की मौत

मानसूनी सीजन में अब तक आकाशीय बिजली से 4 लोंगो की मौत हो चुकी है जिसमें सबसे ज्यादा मामले ग्रामीण इलाके के हैं, जो खेतों में काम करने के दौरान हुए हैं इन्हीं इलाकों में लोंगो को अलर्ट करने के लिए इस एप्लिकेशन को ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल कराने पर जोर दिया जा रहा है.

TAGGED:

CHHINDWARA DAMINI APP ALERT
LIGHTNING ALERT THROUGH APP
MOBILE WILL GIVE LIGHTNING ALERT
MADHYA PRADESH NEWS
LIGHTNING STRIKE ALERT APP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.