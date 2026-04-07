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छिंदवाड़ा में ग्रामीणों ने खुद की मेहनत से बदल डाली स्टॉप डैम की तस्वीर, अब हरी भरी होगी खेती

छिंदवाड़ा में क्षतिग्रस्त स्टॉप डैम सुधरवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटते रहे ग्रामीण, किसी ने नहीं ली सुध तो ग्रामीणें ने ही की मरम्मत.

Villagers repaired damaged stop dam
सरकार ने नहीं ली सुध तो गांव वालों ने चमका दिया डैम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 4:52 PM IST

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छिंदवाड़ा: पिपरिया बीरसा गांव में करीब 25 साल पहले एक सरकारी स्टॉप डैम बनाया गया था. कुछ सालों से वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया था. गांव वालों ने कई बार अधिकारी और नेताओं से उसे ठीक करने की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी. जिसके बाद गांव वालों ने ऐसा कदम उठाया कि खुद की मेहनत और लगन के दम पर डैम अब चमचमा रहा है.

सरकार ने नहीं ली सुध तो गांव वालों ने चमका दिया डैम

जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर ग्राम पिपरिया बिरसा के ग्रामीणों ने जल संग्रहण और संरक्षण का बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है. अपने गांव के बोहनानाला में करीब 25 साल से खराब पड़े स्टॉप डैम की दशा गांव वालों ने मिलकर खुद ही बदल डाली है. ग्रामीणों ने स्टॉप डैम की पुरानी जर्जर दीवार को हटाकर कांक्रीट की नई दीवार बनाई और गेट लगाने की व्यवस्था की है. अब हर बारिश में वे स्टॉप डैम में पानी रोक पाएंगे. जिससे गांव में सिंचाई हो पाएगी.

खुद की मेहनत से बदल डाली स्टॉप डैम की तस्वीर (ETV Bharat)

200 एकड़ जमीन होगी सिंचित

बोहनानाला स्टॉप डैम से पिपरिया बिरसा समेत आसपास के गांवों की करीब 200 एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई हर साल होती है. गांव के किसान अनुज चौधरी ने बताया कि "अब स्टॉप डैम का स्ट्रक्चर नया बनने से पानी अधिक मात्रा में रोका जा सकेगा. जिससे सिंचाई का रकबा और बढ़ सकेगा. जर्जर डैम में पानी नहीं रुकने से पर्याप्त सिंचाई नहीं हो पाती थी. अब ज्यादा किसान पानी ले सकेंगे और मवेशियों के लिए भी पानी उपलब्ध रहेगा."

Chhindwara damaged stop dam
200 एकड़ जमीन होगी सिंचित (ETV Bharat)

ग्रामीण अनुज चौधरी ने बताया कि "इस डैम को सुधारने के लिए ग्राम पंचायत से लेकर जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल निगम सहित एसडीएम और तहसील कार्यालय का चक्कर काट चुके हैं. लेकिन किसी भी विभाग को यह जानकारी नहीं है कि डैम पहले किसके द्वारा बनाया गया था. इसलिए अब हम लोगों ने मिलकर ही इसे सुधारा है, ताकि पानी बचाया जा सके और खेतों में सिंचाई हो सके.

Chhindwara irrigation facility
ग्रामीणें ने की क्षतिग्रस्त स्टॉप डैम की मरम्मत (ETV Bharat)

गांव वालों ने किया मेहनत, स्वयंसेवी संस्था ने की मदद

डैम को ठीक करने के लिए स्वयंसेवी संस्था परमार्थ ने आर्थिक मदद की और गांव वालों को इकट्ठा किया. गांव वालों ने भी जी जान लगाकर मेहनत की. जिसके बाद करीब 15 से 20 दिनों में स्टॉप डैम नया जैसा बनकर तैयार हो गया है.

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