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चक्रवाती बारिश बनी खेती के लिए अमृत, फसल की पलेवा की समस्या छूमंतर, किसानों की लगी लॉटरी

चक्रवाती अर्नब छिंदवाड़ा के किसानों के लिए लाया राहत ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा: अर्णब साइक्लोन छिंदवाड़ा जिले में किसानों के लिए खुशियां लेकर आया है. पानी की कमी से जूझ रहे किसानों के लिए यह बारिश वरदान से कम नहीं है. इस बारिश के होने से पलेवा की कमी पूरी हो गई है. कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि, कम बारिश वाली फसल इसमें लगाकर किसान फायदा उठा सकते हैं.

यह बारिश पलेवा का करेगी काम