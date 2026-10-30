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चक्रवाती बारिश बनी खेती के लिए अमृत, फसल की पलेवा की समस्या छूमंतर, किसानों की लगी लॉटरी

चक्रवाती अर्नब छिंदवाड़ा के किसानों के लिए लाया राहत, सरसों और अरसी के बुवाई के खुले रास्ते, किसानों को होगा फायदा. रिपोर्ट- महेंद्र राय

Cyclone Arnab Rain Madhya pradesh
चक्रवाती अर्नब छिंदवाड़ा के किसानों के लिए लाया राहत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 30, 2026 at 11:03 AM IST

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Updated : October 30, 2026 at 11:13 AM IST

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छिंदवाड़ा: अर्णब साइक्लोन छिंदवाड़ा जिले में किसानों के लिए खुशियां लेकर आया है. पानी की कमी से जूझ रहे किसानों के लिए यह बारिश वरदान से कम नहीं है. इस बारिश के होने से पलेवा की कमी पूरी हो गई है. कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि, कम बारिश वाली फसल इसमें लगाकर किसान फायदा उठा सकते हैं.

यह बारिश पलेवा का करेगी काम

आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र छिंदवाड़ा के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गौरव महाजन ने बताया कि, ''छिंदवाड़ा में अचानक हुई बारिश किसानों के लिए वरदान से कम नहीं है. क्योंकि छिंदवाड़ा जिले में औसत से कम बारिश हुई है जिसके कारण रबी की फसल में सिंचाई के लिए पानी की समस्या हो सकती है. ऐसे में किसानों को पहले ही कम पानी वाली फसल खेतों में लगाने की सलाह दी गई है. यह बारिश खेतों में पलेवा का काम करेगी जिससे खेतों में एक सिंचाई के बराबर फायदा मिलेगा.

सरसों-अलसी लगाने और जुताई के लिए फायदेमंद है बारिश (ETV Bharat)

सरसों-अलसी लगाने और जुताई के लिए फायदेमंद है बारिश

वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गौरव महाजन ने बताया है, ''इस बारिश के बाद जिन किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है वह सरसों या अलसी की फसल लगा सकते हैं. इससे आसानी से अंकुरण होकर फसल उग जाएगी और उन्हें बेहतर उपज दे सकती है. इसके साथ ही जिन किसानों के खेतों से मक्का और दूसरी फसल की हरवेस्टिंग हो चुकी है उन्हें खेत तैयार करने के लिए जुताई का भी है सबसे अच्छा मौका है.''

Cyclone Rain Farmers Benefit
फसल की पलेवा की समस्या दूर (ETV Bharat)

किसानों ने कहा खेतों के लिए हुई अमृत वर्षा

अजनिया के किसान संदीप सिंह चौधरी ने कहा कि, ''छिंदवाड़ा जिले का किसान पहले ही कम बारिश की मार झेल रहा था. ऐसे में रबी की फसल बोने की चिंता थी यह बारिश उनके लिए अमृत वर्षा से काम नहीं है. उन्होंने अपने खेतों में सरसों की फसल लगाई थी जिसके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी. इसके साथ ही मसूर और चने की फसल भी इस बारिश के बाद लगाया जा सकता है.''

Last Updated : October 30, 2026 at 11:13 AM IST

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चक्रवाती अर्नब का छिंदवाड़ा में असर
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