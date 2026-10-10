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मोबाइल पर जरा सी चूक और जीना हो गया मुश्किल, अश्लील फोटोज बनाकर ब्लैकमेलिंग का खेल

पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिलीपींस से कॉल ( Getty Images )

छिन्दवाड़ा : अमित कुमार भादे अपनी दुकान पर बैठकर काम कर रहे थे. इसी दौरान उनके पास अचानक एक अनजान नंबर से फोन कॉल आता है और कहा जाता है कि अपना वॉट्सएप खोलिए. अमित बिना सोचे अपना व्हाट्सएप खोल लेते हैं और जैसे ही चैट देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है. उनके मोबाइल पर एआई से बनाए गए कई अश्लील फोटो और लिंक रहती हैं. इसके बाद परेशान अमित नेशनल साइबर सिक्योरिटी के फोन नंबर के साथ ही थाने में भी शिकायत करते हैं लेकिन साइबर हैकर उनका पीछा नहीं छोड़ते.

पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिलीपींस से कॉल

चारगांव करबल के अमित भादे ने बताया, '' मेरे मोबाइल पर पाकिस्तान + 92 से कॉल आया. कहा गया कि आप अपना मोबाइल खोलिए. जैसे ही मैंने अपना मोबाइल खोला तो मेरे वॉट्सएप पर मेरे परिजनों के साथ कई तरह के अश्लील फोटो और वीडियो थे. इसके तुरंत बाद में थाने पहुंचा और शिकायत कराई और साइबर हैकर से बात भी हुई. पुलिसकर्मियों ने करीब आधे घंटे तक उससे बात की. इसी दौरान उसने मेरा पूरा मोबाइल का डाटा हैक कर लिया और अब मेल, वॉट्सएप फेसबुक जैसे सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर अश्लील फोटो वायरल कर रहा है फिलिपींस से भी कॉल आ रहे हैं.'' पीड़ित युवक ने बताई पूरी कहानी (Etv Bharat) नेशनल साइबर सिक्योरिटी और साइबर सेल में शिकायत, नहीं मिली राहत अमित भादे ने बताया, '' इस मामले में मैंने नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के साथ ही छिंदवाड़ा के साइबर सेल और मोहखेड़ थाने में शिकायत की. साइबर सेल वालों ने नंबर जांच के लिए लिया लेकिन इसके बाद कहा है कि यह मामला पहुंच से बाहर है, इसलिए जो भी कॉल आपके पास आ रहे हैं उन्हें ब्लॉक करते जाइए और अपना मोबाइल फॉर्मेट कर लीजिए. मैंने वह सब कुछ कर लिया है लेकिन वह अब सोशल मीडिया साइट पर मेरी फोटो डाल रहे हैं.'' शिकायत लेकर साइबर सेल पहुंचा पीड़ित युवक (Etv Bharat)