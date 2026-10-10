मोबाइल पर जरा सी चूक और जीना हो गया मुश्किल, अश्लील फोटोज बनाकर ब्लैकमेलिंग का खेल
जरा सी चूक से साइबर हैकर कर सकते हैं आपका जीना मुश्किल, छिंदवाड़ा के युवक के पीछे पड़े हैकर और साइबर फ्रॉड. महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 7:38 AM IST
छिन्दवाड़ा : अमित कुमार भादे अपनी दुकान पर बैठकर काम कर रहे थे. इसी दौरान उनके पास अचानक एक अनजान नंबर से फोन कॉल आता है और कहा जाता है कि अपना वॉट्सएप खोलिए. अमित बिना सोचे अपना व्हाट्सएप खोल लेते हैं और जैसे ही चैट देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है. उनके मोबाइल पर एआई से बनाए गए कई अश्लील फोटो और लिंक रहती हैं. इसके बाद परेशान अमित नेशनल साइबर सिक्योरिटी के फोन नंबर के साथ ही थाने में भी शिकायत करते हैं लेकिन साइबर हैकर उनका पीछा नहीं छोड़ते.
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिलीपींस से कॉल
चारगांव करबल के अमित भादे ने बताया, '' मेरे मोबाइल पर पाकिस्तान + 92 से कॉल आया. कहा गया कि आप अपना मोबाइल खोलिए. जैसे ही मैंने अपना मोबाइल खोला तो मेरे वॉट्सएप पर मेरे परिजनों के साथ कई तरह के अश्लील फोटो और वीडियो थे. इसके तुरंत बाद में थाने पहुंचा और शिकायत कराई और साइबर हैकर से बात भी हुई. पुलिसकर्मियों ने करीब आधे घंटे तक उससे बात की. इसी दौरान उसने मेरा पूरा मोबाइल का डाटा हैक कर लिया और अब मेल, वॉट्सएप फेसबुक जैसे सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर अश्लील फोटो वायरल कर रहा है फिलिपींस से भी कॉल आ रहे हैं.''
नेशनल साइबर सिक्योरिटी और साइबर सेल में शिकायत, नहीं मिली राहत
अमित भादे ने बताया, '' इस मामले में मैंने नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के साथ ही छिंदवाड़ा के साइबर सेल और मोहखेड़ थाने में शिकायत की. साइबर सेल वालों ने नंबर जांच के लिए लिया लेकिन इसके बाद कहा है कि यह मामला पहुंच से बाहर है, इसलिए जो भी कॉल आपके पास आ रहे हैं उन्हें ब्लॉक करते जाइए और अपना मोबाइल फॉर्मेट कर लीजिए. मैंने वह सब कुछ कर लिया है लेकिन वह अब सोशल मीडिया साइट पर मेरी फोटो डाल रहे हैं.''
कांटेक्ट लिस्ट के लोगों से कर रहे हैं संपर्क
पीड़ित अमित भादे ने बताया, '' जब मैंने उनके सारे नंबर ब्लॉक कर दिए तो वह मेरी कांटेक्ट लिस्ट में, जिसमें मेरे रिश्तेदारों के नाम से कॉन्टेक्ट हैं जैसे दीदी, चाचा, पापा, भाई इन नंबरों पर कॉल करके अश्लील फोटो वीडियो डाल रहे हैं और पैसे की मांग कर रहे हैं.
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मोबाइल पर जरा सी चूक कर सकती है जीना मुश्किल
इस मामले को लेकर मोहखेड़ थाना प्रभारी संजय भलावी ने बताया, '' साइबर सुरक्षा से संबंधित लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं. और लोगों को सुरक्षित रहने के तरीके बताए जा रहे हैं. अगर किसी के धोखाधड़ी होती है तो नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 नम्बर पर शिकायत की जा सकती है. इस मामले में भी ऐसा ही कहा गया है क्योंकि साइबर हैकर अलग-अलग तरीके से घटनाओं को अंजाम देते हैं, जो एक सिस्टम के तहत ही पकड़ में आए जाते हैं. ऐसे में अनजान फोन कॉल उठाने, लिंक पर क्लिक करने या अनजान वीडियो कॉल उठाने से भी बचना चाहिए. मामले की जांच जारी है.''