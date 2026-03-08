ETV Bharat / state

9 बार सामना 18 आतंकियों को मारा, वीरता पदक पाने वाले आशुतोष वरदेय ने सुनाई आंखों देखी

आतंकियों को धूल चटाने वाले आशुतोष वरदेय को वीरता पदक ( ETV Bharat )