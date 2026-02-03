ETV Bharat / state

बाजार से लौट रहे व्यापारी को केकड़ा ने लूटा, तलाश में जुटी छिंदवाड़ा पुलिस

छिंदवाड़ा पुलिस ने लूट की वारदात का किया खुलासा, एक व्यापारी को केकड़ा और उसके साथियों ने बनाया था निशाना.

Etv Bharat
बाजार से लौट रहे व्यापारी को केकड़ा ने लूटा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 8:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छिंदवाड़ा: पूरे देश में गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन छिंदवाड़ा के एक गांव में केकड़ा और उसके साथी लूट की योजना बनाकर अपराध करने की जुगत में लगे थे, फिर हुआ भी यही. केकड़ा और उसकी साथियों ने एक सर्राफा व्यापारी को दिनदहाड़े लूट लिया था. जिसका खुलासा पुलिस ने किया है.

गांव के बाजार से लौट रहे व्यापारी को लूटा

ASP आशीष खरे ने बताया कि ओमचन्द सोनी हर सोमवार खंसवाडा साप्ताहिक बाजार में सोना चांदी की दुकान लगाती है. 26 जनवरी को ग्राम खंसवाडा में साप्ताहिक बाजार में जहां मोपेड गाडी से सोना-चांदी के जेवर को थैला यानि बैग में रखकर ग्राम खंसवाडा बाजार गया था. बाजार खत्म होने के बाद अपने मोपेड वाहन से वापस अपने घर गांगीवाडा आ रहा था. शाम जैसे ही में भमाडा चौक से कुण्डाली खुर्द वाली रोड से बगीचा के पास पहुंचा.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस (ETV Bharat)

उसी समय पीछे से दो बाइक से चार व्यक्ति आए और गाड़ी को साइड से टक्कर मारकर ओमचंद सोनी को रोड पर गिया दिया. उसे रोड के नीचे खींचकर ले गये और मारने पीटने लगे. सोना-चांदी से भरा काले कलर का बैग जो वाहन में टंगा था, उसे छीनकर ले गए. बैग के अन्दर सोने चांदी के जेवरात थे. जिनकी कीमत करीब 3 लाख रुपए थी. रिपोर्ट पर 4 अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अप.क्र. 50/26 धारा 309 (6) bns का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था.

पुलिस ने टीम बनाकर किया गिरफ्तार, केकड़ा फरार

पुलिस ने अलग-अलग टीम गठित की गई. सायबर सेल से तकनीकी सहायता प्राप्त कर डिजिटल सबूत के आधार पर घटना स्थल का पीएसटीएन डाटा लिया गया. डाटा पर देहात पुलिस द्वारा कुछ संदिग्धों को चिन्हित किया गया. संदिग्ध आकाश मालवीय और राजेश मालवी जेवरों के बंटवारे को लेकर आपस में झगड़ रहे हैं. जो पुलिस ने दोनों संदिग्धों को काराबोह डैम से पकड़कर कड़ाई से पूछताछ की गई.

CHHINDWARA ROBBERY ACCUSED ARRESTED
पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी (ETV Bharat)

पूछताछ पर दोनों योजना बनाकर गांगीवाड़ा के सराफा व्यवसायी को अपने अन्य साथी बिलाल उर्फ बिल्ला खान, राजेश मालवी, आकाश मालवीय, कीकू उर्फ केकड़ा, राहुल रसियन, नैतिक उर्फ नैतू एवं एक नाबालिग के साथ मिलकर घटनास्थल पर रेकी कर घटना को अंजाम दिया गया. सभी आरोपी ने परासिया रोड में स्थित एक सूने जंगल में जाकर लूटे हुए चांदी के जेवर आपस में बांट लिए थे.

सोने के जेवर सचिन सोनी के कहने पर केकू उर्फ केकड़ा के पास रखवा दिए थे. देहात पुलिस ने एक नाबालिग सहित चार आरोपी को पकड़ लिया है. तीन आरोपी फरार हैं. जिसके लिए अलग अलग पुलिस टीमें तलाश के लिए रवाना की गई है.

पुलिस ने आरोपियों का निकाला जुलूस

छिंदवाड़ा पुलिस लगातार ऐसे अपराधियों को सबक सिखाने के लिए अलग-अलग हथकंडे अपनाती है. इसी के चलते लूट के आरोपियों को न्यायालय में पेश करने से पहले पुलिस ने जुलूस निकाला, ताकि दूसरे लोगों को सबक मिल सके. इसके पहले भी पुलिस ने कई बार जुलूस निकाल चुकी है.

TAGGED:

CHHINDWARA BUSINESSMAN ROBBED
CHHINDWARA ROBBERY ACCUSED ARRESTED
CHHINDWARA NEWS
CHHINDWARA CRIME NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.