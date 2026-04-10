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मां की ख्वाहिश में जुनूनी बने बेटा-बहू, 11 हजार पेड़ लगा वीरान भूमि पर बनाया हरा भरा जंगल

छिंदवाड़ा के शिक्षक कपल का कमाल, लाखों रुपए लोन लेकर बंजर जमीन पर बना दिया जंगल, मां की ख्वाहिश पूरी की.

Chhindwara couple Saved Environment
बंजर जमीन पर शिक्षक ने बना दिया जंगल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 2:58 PM IST

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Updated : April 10, 2026 at 3:30 PM IST

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रिपोर्ट: महेंद्र राय

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अपनी मां की ख्वाहिश पूरी करने के लिए बेटे ने अनोखा काम किया है. उसने बंजर भूमि पर हजारों पेड़ लगाकर हरा भरा जंगल बना दिया. महेश सराठी पेशे से टीचर थे, उनकी शादी भी टीचर से हो गई. इनकी पैतृक जमीन धीरे-धीरे बंजर हो रही थी, इस जमीन को हरी भरी करने के लिए दोनों ने पौधे लगाने शुरू किया और अब 7 एकड़ जमीन में जंगल खड़ा कर दिया है. उनकी लगन से वीरान भूमि अब घने जंगल में बदल चुकी है और मां का सपना साकार हो गया.

शिक्षक पति-पत्नी ने बंजर जमीन में बना दिया जंगल
शिक्षक के जुनून ने सालों से वीरान पहाड़ी पर सागौन का जंगल बना दिया है. पुश्तैनी जमीन थी लेकिन नौकरी के चलते खेती करना संभव नहीं था. धीरे धीरे खेती बंजर हो रही थी. पहाड़ी के नीचे खेती होने की वजह से पानी की भी कमी थी, पहले वहां पर कुआं बनवाया गया और फिर धीरे-धीरे पौधारोपण का काम शुरू हुआ. शिक्षक के संकल्प ने करीब 7 एकड़ जमीन में हरा-भरा जंगल खड़ा कर दिया है. इस जंगल में न सिर्फ सागौन के पौधे हैं बल्कि दूसरे फलदार वृक्ष भी लगे हुए हैं. शिक्षक की इस पहल के चलते वन विभाग ने भी उन्हें सम्मानित किया है.

teacher couple barren to forest
जंगल बनाने की जर्नी (ETV Bharat)

मोर, खरगोश और जंगली सुअरों के लिए बना ठिकाना
7 एकड़ के इस घने जंगल में सिर्फ पर्यावरण और हरियाली की सुंदरता ही नहीं बल्कि जंगली जानवरों के लिए भी ठिकाने का काम कर रहे हैं. जहां अब मोर, जंगली सुअर, खरगोश, सहित विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों का बसेरा है. सुबह शाम इस जंगल में मोर की आवाज और पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती है.

मां को पौधे लगाने का शौक था, इसलिए पहाड़ी वाली जमीन ली
न्यूटन चिखली के निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक महेश सराठी कहते हैं कि, ''मां जुगिया बाई को पेड़ पौधे लगाने का शौक था, जिससे प्रेरित होकर उन्हें पौधरोपण करना तय किया. हम पति पत्नी दोनों शिक्षक होने से खेती नहीं कर पाने की स्थिति में हमने पैतृक जमीन में से ऐसी जमीन अपने हिस्से में लिया, जो चांदादेव पहाड़ी के तराई में वीरान जगह थी.

teacher created forest on barren
जंगली जानवरों का ठिकाना बना जंगल (ETV Bharat)

यहां हमने साल 1997 से 2010 तक पौधों का रोपण किया, जिसका वन परिक्षेत्र परासिया में पंजीयन है. इनमें सागौन के 5124 पेड़, आंवला के 334, नीम के 15, पलाश के 10, कंजी के 10, बबूल के दो, शीशम के दो पेड़ लगाए हैं. अब यह जंगल में तब्दील हो गया है. जहां हर सुबह मोर की आवाज से यह क्षेत्र गूंज उठता है. न्यूटन चिखली हलका नं. 13 के खसरा नं. 567 में स्थित अपने हिस्से की पैतृक 7.68 एकड़ जमीन में 11 हजार 575 पौधे लगाए, जिससे अब यहां 5 हजार 124 सागौन सहित अन्य प्रजाति के पेड़ों का जंगल खड़ा है.

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40 लाख रुपए खर्च करके बनाया जंगल (ETV Bharat)

40 लाख रुपए खर्च करके बनाया जंगल
सेवानिवृत्त शिक्षक ने अपनी बचत, बीमा और लोन लेककर लगभग 40 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं. वन अनुसंधान और विस्तार केन्द्र छिंदवाड़ा से उन्हें वृक्षारोपण काम के लिए 15 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी मिली. बंजर और वीरान जमीन पर हुए वृक्षारोपण का पंजीयन तहसील और वन परिक्षेत्र कार्यालय में हुआ. महेश सराठी कहते हैं कि ''अधिकांश सागौन के पेड़ों का व्यास 28 सेमी से भी अधिक है. सागौन की बहु उपयोगी लकड़ी का उपयोग इमारत और फर्नीचर बनाने में सबसे ज्यादा होता है.'' वे कहते हैं कि, ''उनकी जमीन पर लगे एक सागौन पेड़ की कीमत लगभग 35-40 हजार रुपए हो सकती है.''

पहाड़ी हो गई हरी भरी, गांव वालों ने भी किया सहयोग
जंगल की देखरेख करने कमल सल्लाम ने बताया कि, ''लोग थोड़ी सी भी जमीन मिलती है तो उसे पर फायदे का सौदा देखते हैं. लेकिन महेश सराठी ने पर्यावरण बचाने के लिए अनोखी मिसाल पेश की है. उनका लक्ष्य था कि वे इस पहाड़ी को हरा भरा कर देंगे, क्योंकि बगल में ही चांदशाहवली एक धार्मिक स्थल है लोग यहां घूमने आते हैं. वन विभाग भी उनकी इस पहल में मदद करता है.''

फॉरेस्ट रेंजर बोलीं, पर्यावरण बचाने आगे आएं
परासिया फॉरेस्ट रेंजर अलका भूरिया ने बताया कि, ''न्यूटन चिखली में भू-स्वामी महेश सराठी द्वारा अपनी बंजर पहाड़ी जमीन पर सागौन का जंगल तैयार करना प्रशंसनीय और अनुकर्णीय प्रयास है. यहां पर अन्य प्रजातियों के पेड़- पौधे भी तैयार हुए हैं. सबसे महत्वपूर्ण है कि यहां मोर, जंगली सुअर, खरगोश सहित विभिन्न प्रजातियों के परिंदों का आशियाना तैयार हो गया है. अन्य भू-स्वामियों को भी पर्यावरण बचाने के लिए आगे आना चाहिए.''

Last Updated : April 10, 2026 at 3:30 PM IST

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