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प्रीमेच्योर बेबी को आंखों का खतरा, वक्त पर इलाज जरूरी, छिंदवाड़ा के 2 बच्चों की लौटी रोशनी

छिंदवाड़ा में 2 महीने के बच्चों को रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी बीमारी, आंखों की रोशनी जाने का खतरा, डॉक्टरों ने समय पर इलाज कर बदली जिंदगी.

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छिंदवाड़ा के 2 बच्चों की लौटी रोशनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 1:40 PM IST

3 Min Read
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छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में राज और रानी के घर समय से 2 महीने पहले ही किलकारियां गूंज गई. प्रीमेच्योर डिलीवरी होने की वजह से बेटा और बेटी का वजन बहुत कम था. जिला अस्पताल के NICU में भर्ती किया गया था. प्रीमेच्योर डिलीवरी होने की वजह से पता चला कि दोनों बच्चों को रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी नामक गंभीर बीमारी के लक्षण मिले थे. समय रहते सही इलाज मिलने पर दोनों बच्चों की आंखों की रोशनी वापस लौट गई है.

प्रीमेच्योर डिलीवरी में आंखों की रोशनी जाने का होता है खतरा

वरिष्ठ रेटिना विशेषज्ञ डॉ. सोनल पालीवाल, जो पिछले 6 वर्षों से आरओपी पर कार्य कर रही हैं, ने दोनों बच्चों की विस्तृत जांच की. जांच में पाया कि दोनों बच्चों को तुरंत Anti-VEGF इंजेक्शन की आवश्यकता है. यह इंजेक्शन आंखों में बनने वाली असामान्य रक्त वाहिकाओं की वृद्धि को रोकता है और बच्चों को रेटिना डैमेज, ब्लीडिंग व स्थायी अंधेपन से बचाता है. अस्पताल की रेटिना विशेषज्ञ ने कहा कि 34 सप्ताह से कम अवधि में जन्मे व 2000 ग्राम से कम वजन वाले बच्चों की आंखों की जांच जन्म के 20 से 30 दिनों के भीतर अवश्य करानी चाहिए.

जागरूकता ही बच्चों की आंखों की रोशनी बचाने का सबसे बड़ा माध्यम है. अस्पताल ने यह भी बताया कि इस मिशन में गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन और एनआईसीयू टीम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके सहयोग से ही ऐसे बच्चों की समय पर पहचान और इलाज संभव हो पाता है.

सही समय पर सही इलाज बदल सकता है जिंदगी

जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ सुशील दुबे ने बताया कि "समय पर मिला सही इलाज किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है. राज और रानी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ, जहां समय रहते इलाज मिलने से दो नवजात जुड़वा शिशुओं की आंखों की रोशनी बचाई जा सकी. छिंदवाड़ा के राज और रानी के घर 28 दिन पहले जुड़वा बच्चों - एक बेटे और एक बेटी का जन्म हुआ. दोनों बच्चों का जन्म केवल सात महीने में हो गया, इस कारण वे काफी कमजोर और गंभीर स्थिति में थे. जन्म के तुरंत बाद शिशुओं को छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल की एनआईसीयू में भर्ती किया गया.

बेटे का वजन मात्र एक किलो 200 ग्राम और बेटी का वजन एक किलो 300 ग्राम था. समय से पहले जन्म लेने और कम वजन होने के कारण दोनों बच्चों में 'रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी आरओपी नामक गंभीर आंखों की बीमारी के लक्षण पाए गए. यह बीमारी समय पर इलाज न मिलने पर बच्चों को हमेशा के लिए अंधत्व की ओर धकेल सकती है."

आर्थिक रूप से कमजोर हैं परिवार

जिन बच्चों का इलाज भोपाल के एक ट्रस्ट द्वारा संचालित बच्चों के माता-पिता आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं. अपने बच्चों की गंभीर स्थिति को देखकर वे पूरी तरह चिंतित और निराश थे. महंगे इलाज की चिंता के कारण उन्होंने उम्मीद लगभग खो दी थी. ऐसे कठिन समय में भोपाल के हॉस्पिटल ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए दोनों बच्चों का फ्री इलाद किया, जिससे परिवार को बड़ी राहत मिली.

जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत बच्चों को भोपाल के आई हॉस्पिटल रेफर किया. खास बात यह रही कि अस्पताल प्रशासन ने अपनी निजी वाहन व्यवस्था से दोनों शिशुओं को सुरक्षित भोपाल भेजा.

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