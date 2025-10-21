कफ सिरप कांड: श्री सन फार्मा का मालिक रंगनाथन कोर्ट में पेश, नेता की तरह जेल में एंट्री
जहरीले कफ सिरप मामले में आरोपी रंगनाथन पुलिस रिमांड के बाद कोर्ट में पेश. कोई वकील पेश नहीं. खुद ही की पैरवी.
Published : October 21, 2025 at 6:42 PM IST
छिंदवाड़ा : छिंदवाड़ा जिले के परासिया में जिन 22 घरों के चिराग बुझ गए, उनके यहां दिवाली पर भी अंधेरा छाया रहा. जहरीले कफ सिरप बनाने के आरोपी श्री सन फार्मा के मालिक रंगनाथन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. लेकिन जिस तरह से आरोपी रंगनाथन जेल में दाखिल हुआ, उस दबंगई की तस्वीर चर्चा का विषय बन गई है. पुलिस रिमांड पूरी होने पर रंगनाथन को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे भेजा दिया गया. वह हाथ हिलाते हुए जेल में दाखिल हुआ.
रिमांड खत्म होने पर रंगनाथन को जेल भेजा
कोल्ड्रिफ् सिरप की वजह से छिंदवाड़ा जिले में 22 बच्चों की मौत होने के बाद इसके जख्म पीड़ित परिजनों को जिंदगीभर सताएंगे. पुलिस ने एसआईटी गठित करके इस दवा को लिखने वाले डॉ. प्रवीण सोनी और मालिक रंगनाथन सहित उसके ऑफिस के कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया है. 10 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद सोमवार को आरोपी रंगनाथन को परासिया की सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
हाथ हिलाकर किसे इशारे कर रहा था रंगनाथन
जैसे ही आरोपी रंगनाथन सिविल कोर्ट से बाहर निकल रहा था तो उसके चेहरे पर ना तो सिकन थी और ना किसी तरीके का अफसोस बल्कि चेहरे पर मुस्कुराहट थी. वह जब जेल जा रहा था तो जैसे कोई नेता हो इस तरह से लोगों का हाथ हिलाते हुए अभिवादन कर रहा था. अब चर्चा है कि आखिर रंगनाथन ये इशारे किसको कर रहा था. सोशल मीडिया पर रंगनाथन के हाथ हिलाने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है.
फिलहाल रंगनाथन की ओर से कोई वकील नहीं
परासिया के एसडीओपी व SIT प्रभारी जितेंद्र सिंह जाट ने बताया "आरोपी रंगनाथन को 10 दिन की पूछताछ के लिए कोर्ट से डिमांड मांगी गई थी. रिमांड के दौरान आरोपी को तमिलनाडु भी पुलिस लेकर गई थी, वहां उन्होंने देखा कि कंपनी में शेड्यूल एल और शेड्यूल m1 के नियम के तहत काम नहीं हो रहा था. इसके अलावा और भी कई खामियां और सबूत पुलिस ने जुटाए हैं, जिन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा."
अभी तक रंगनाथन की तरफ से कोई भी वकील कोर्ट में पेश नहीं हुआ. आरोपी रंगनाथन ने अपनी पैरवी खुद की और कोर्ट में अपने को बेकसूर बताया.