छिंदवाड़ा में SIT का एक्शन, कोल्ड्रिफ सिरप का केमिकल सप्लायर गिरफ्तार, 8 मेडिकल लाइसेंस सस्पेंड

जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप मामले में छिंदवाड़ा पुलिस को मिली कामयाबी, केमिकल सप्लायर को किया गिरफ्तार, 3 दिन की रिमांड पर लिया.

chhindwara cough syrup child death
छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 7:07 AM IST

3 Min Read
छिंदवाड़ा: छिंदवाड़ा सहित मध्य प्रदेश में 24 बच्चों की जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से मौत हो गई थी. कफ सिरप में जिस केमिकल की ज्यादा मात्रा मिलाने से वह जानलेवा हो गया था, उसे सफ्लाई करने वाले व्यक्ति को SIT की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है. उसे परासिया कोर्ट में पेश करने के बाद पूछताछ के लिए 3 दिन की रिमांड पर लिया है.

श्रेसन कंपनी को डायथिलीन ग्लाइकॉल का सफ्लायर गिरफ्तार
छिंदवाड़ा जिले में जहरीले कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक से 24 बच्चों की मौत को लेकर पुलिस ने एसआईटी की टीम गठित की थी. एसआईटी के प्रभारी जितेंद्र सिंह जाट ने बताया कि, ''अब तक इस मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. श्रेशन कंपनी का कोल्ड्रिफ सिरप जिसमें डायथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा अधिक पाई गई थी, जिसकी वजह से बच्चों की किडनी खराब हो रही थी. इस केमिकल को सप्लाई करने वाले व्यक्ति को भी टीम ने गिरफ्तार कर परासिया कोर्ट में पेश किया है. जहां से पूछताछ के लिए तीन दिनों की रिमांड ली गई है.''

8 medical stores licenses suspended
8 मेडिकल के लाइसेंस हुए सस्पेंड (ETV Bharat)

मेडिकल दुकानों में नहीं हो रहा नियमों का पालन, 8 के लाइसेंस सस्पेंड
जहरीले कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के बाद जिला औषधि एवं खाद्य विभाग भी लगातार मेडिकल दुकानों पर जांच कर कार्रवाई कर रहा है. इसके चलते परासिया की 7 मेडिकल दुकान और छिंदवाड़ा की एक दुकान पर नियम का पालन नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. दुकानदारों ने सही समय पर उचित कारण नहीं बता पाया इसलिए आठ मेडिकल दुकानों के अलग-अलग दिनों के लिए लाइसेंस सस्पेंड भी किए गए हैं.

1). दिनेश मेडिकल स्टोर परासिया सात दिवस के लिए निलंबित
2). गुप्ता मेडिकल स्टोर 15 दिन के लिए निलंबित छिदवाडा
3). हरसोरिया मेडिकल स्टोर परासिया 12 दिन के लिए निलंबित
4). कैलाश मेडिकल स्टोर परासिया सात दिवस के लिए निलंबित
5). न्यू सिटी मेडिकल स्टोर परासिया 10 दिन के लिए निलंबित
6). निलेश मेडिकल स्टोर परासिया 7 दिन के लिए
7). राय मेडिकल स्टोर परासिया 12 दिन के निलंबित
8). सुमित मेडिकल स्टोर परासिया 7 दिन के लिए सस्पेंड किए गए हैं.

छिंदवाड़ा जिले में कोल्ड्रिफ कफ सिरप से 24 बच्चों की मौत
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, पांढुर्णा और बैतूल में 24 बच्चों की मौत कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने के बाद हो गई थी. सिरप पीने के बाद बच्चों की किडनी फेल हो गई थी. जांच में पाया गया कि बच्चों को दिए गए सिरप में जहरीला पदार्थ मिला हुआ था. इस मामले में सरकार ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के मालिक, उस सिरप को प्रिसक्राइव करने वाले डॉक्टर, मेडिकल स्टोर में बेचने वाले फार्मासिस्ट, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया है.

