जहरीली कफ सिरप से बच्चों की मौत पर अदालत सख्त, कंपनी का मालिक रंगानाथन पहुंचा जेल

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश में 20 से ज्यादा बच्चों की मौत से जुड़े जहरीली कफ सिरप 'कोल्ड्रिफ' बनाने वाली तमिलनाडु स्थित कंपनी के मालिक रंगनाथन गोविंदन को सोमवार को स्थानीय अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इससे पहले एसआईटी ने श्रीसन फार्मा के मालिक गोविंदन को पूछताछ के लिए तमिलनाडु के कांचीपुरम ले गए थे, जहां उन्हें 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया था.

एसआईटी प्रमुख जितेंद्र सिंह जाट ने बताया कि "हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें परासिया शहर में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौतम गुर्जर के समक्ष पेश किया गया. जहां से सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है." अधिकारियों ने बताया कि जहरीली कप सिरप प्रिस्क्राइब करने वाले छिंदवाड़ा के डॉ. प्रवीण सोनी, उनके भतीजे व दवाओं के थोक विक्रेता राजेश सोनी और डॉ. सोनी की पत्नी के मेडिकल स्टोर के फार्मासिस्ट सौरभ जैन, पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं.

जहरीली सिरप से 24 बच्चों की मौत

अधिकारियों के अनुसार छिंदवाड़ा और आसपास के जिलों सहित कम से कम 24 बच्चों की 'कोल्ड्रिफ' सिरप पीने के बाद किडनी फेल होने से मौत हो गई. जांच में पाया गया कि बच्चों को दिए गए सिरप में जहरीला पदार्थ मिला हुआ था. एसआईटी प्रमुख ने कहा कि जहरीली कोल्ड्रिफ सिरप बनाने वाली कंपनी की निर्माण इकाई को सील कर दिया गया है.

स्थानीय अदालत ने खारिज की जमानत याचिका

इससे पहले, राज्य सरकार ने इन मौतों के मामले में 2 औषधी निरीक्षकों और खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के एक उप निदेशक को निलंबित कर दिया था. इसके साथ ही राज्य के औषधी नियंत्रक का तबादला भी कर दिया गया था. इसी सिलसिले में स्थानीय अदालत ने डॉक्टर सोनी की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का रुख किया.