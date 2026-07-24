ETV Bharat / state

जहां मासूमों की मौत ने देश की आंखे कर दी थी नम, उस अस्पताल में नहीं है चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर

छिंदवाड़ा के परासिया सिविल अस्पताल में नहीं है कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर, बच्चों की मौत के बाद प्रशासन ने किया था वादा, आज तक नहीं हुआ पूरा. महेंद्र राय की रिपोर्ट.

PARASIA HOSPITAL NO CHILD DOCTOR
अस्पताल में नहीं है चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 4:56 PM IST

|

Updated : July 24, 2026 at 5:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छिंदवाड़ा: अक्टूबर 2025 में छिंदवाड़ा जिले के परासिया में जहरीले कफ सिरप पीने से मासूम बच्चों की मौत ने पूरे देश को गमगीन कर दिया था. यहां के सिविल अस्पताल में पोस्टेड चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रवीण सोनी ने अपने निजी क्लीनिक में इलाज के दौरान जहरीला कफ सिरप लिखा था, जिसको पीने के बाद बच्चों की लगातार मौत हो रही थी. हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद सरकार ने उसे सस्पेंड कर दिया था. इसके बाद से ही सिविल अस्पताल में अब तक चाइल्ड स्पेशलिस्ट की पोस्टिंग नहीं हुई है.

कई मौत के बाद भी सिविल अस्पताल में नहीं है चाइल्ड स्पेशलिस्ट

अक्टूबर 2025 में सर्दी जुकाम का इलाज कराने डॉक्टर प्रवीण सोनी क्लीनिक में जो भी बच्चा इलाज कराने पहुंच रहा था, उसके कुछ दिन बाद अचानक उनकी किडनी खराब हो रही थी और बच्चों की मौत का सिलसिला जारी हो गया था. 20 से ज्यादा बच्चों की मौत के बाद सरकार हरकत में आई और प्रिस्क्रिप्शन लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी सहित दवाइयां बनाने वाली कंपनी के मालिक और उससे जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया था. डॉक्टर प्रवीण सोनी परासिया के सिविल अस्पताल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट के रूप में तैनात थे. उनके सस्पेंड होने के बाद 7 महीना के भीतर सिविल अस्पताल में अभी तक चाइल्ड स्पेशलिस्ट की पोस्टिंग नहीं हुई है.

CHHINDWARA COUGH SYRUP CHILD DEATH
घटना के वक्त स्वास्थ्य मंत्री ने की थी पीड़ितों से मुलाकात (ETV Bharat)

1 महीने के भीतर चाइल्ड स्पेशलिस्ट की होनी थी नियुक्ति

जब अस्पताल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर की नियुक्ति को लेकर स्थानीय लोगों ने आंदोलन किया था, तो सीएमएचओ डॉक्टर नरेश गोन्नाने ने कहा था कि "एक महीने के भीतर सिविल अस्पताल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट की नियुक्ति कर दी जाएगी." तब तक हफ्ते में तीन दिन छिंदवाड़ा जिला अस्पताल से चाइल्ड स्पेशलिस्ट परासिया पहुंचकर बच्चों का इलाज करेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है. समाजसेवी विनय जोशी ने बताया कि "कफ सिरप से कई बच्चों की मौत हो गई, लेकिन इसके बाद भी बच्चों के इलाज के लिए डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हो सकी. इससे समझ में आता है कि सरकार और जिला प्रशासन कितना संवेदनशील है."

CHHINDWARA COUGH SYRUP CASE
स्वास्थ्य मंत्री ने दिया था आश्वसन (ETV Bharat)

निजी डॉक्टर या जिला मुख्यालय जाने के लिए मजबूर है मरीज

इस मामले को लेकर परासिया से कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकी ने बताया कि "उन्होंने डॉक्टर की नियुक्ति का मामला विधानसभा में उठाया था और स्वास्थ्य मंत्री से उसका जवाब मांगा था, क्योंकि जब से चाइल्ड स्पेशलिस्ट की नियुक्ति नहीं हुई है, तो एक बार फिर बच्चों के इलाज के लिए परिजनों को निजी डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है. जहां पैसे ज्यादा खर्च करने होते हैं या फिर जिला मुख्यालय पहुंचने की मजबूरी होती है. इस पर विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अभी वहां पर किसी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं है."

Last Updated : July 24, 2026 at 5:08 PM IST

TAGGED:

CHHINDWARA COUGH SYRUP CHILD DEATH
CHHINDWARA COUGH SYRUP CASE
CHHINDWARA CHILD DEATHS CASE
PARASIA CIVIL HOSPITAL
PARASIA HOSPITAL NO CHILD DOCTOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.