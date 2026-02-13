ETV Bharat / state

रुई की दुकान में भड़की आग, आसमान में उठ रही लपटें देख डरे लोग, फायर ब्रिगेड के छूटे पसीने

छिंदवाड़ा में रुई की दुकान में लगी भयंकर आग, देखते देखते दुकान जलकर हुई खाक, निगम और पुलिस अमले ने आग पर पाया काबू.

FIRE COTTON SHOP CHHINDWARA
भारत रई भंडार में भड़की आग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 13, 2026 at 11:51 AM IST

3 Min Read
छिदंवाड़ा: बुधवारी बाजार इलाके में गुरुवार की देर रात एक दुकान में भीषण आग लग गई. आग ने ऐसा तांडव मचाया कि इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी. दुकान में भारी मात्रा में रुई रखी थी, जिस वजह से चंद मिनट में आग भड़क पड़ी और पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया. आग से उठ रही लपटें देख आसपास की दुकानों के मालिक डरे हुए थे. वहीं दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है. सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया है. फिलहाल, इस आगजनी में लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है.

भारत रुई भंडार में देर रात लगी आग

नगर निगम के फायर ऑफिसर अभिषेक दुबे ने बताया, "देर रात करीब 1 बजे फायर स्टेशन में सूचना मिली थी कि बुधवारी बाजार के भारत रुई भंडार में आग लग गई है. सूचना पर फायर टीम मौके पर पहुंची और 5 फायर वाहन आग बुझाने में जुट गए. करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. दुकान में रखे कपड़े और रुई पूरी तरह से जलकर राख हो गए. रुई की वजह से आग तेजी से भड़क गई थी, जिस कारण काबू करने में बहुत मुश्किल हुई."

देखते देखते दुकान जलकर हुई खाक (ETV Bharat)

सूचना पर पहुंचा पुलिस और निगम अमला

भारत रुई भंडार में आग लगने की सूचना पर एसडीएम सुधीर जैन, एसडीओपी और कोतवाली निरीक्षक आशीष कुमार पुलिस बल के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्य में जुट गये. निगम अमले ने इलाके की घेराबंदी कर लोगों को सुरक्षित करने और भीड़ को दूर रखने में लगा था. दुकान संकरी गली और घनी आबादी के बीच में स्थित है. रुई दुकान में आग लगने की वजह शार्ट सर्किट बताई जा रही है.

दुकानों के बाहर है अतिक्रमण

स्थानीय निवासी गोलू जैन ने बताया, "यह रहवासी इलाका है. यहां सभी लोगों ने अपने घरों में दुकान लगा लिया है. इसके साथ ही दुकानों के बाहर अतिक्रमण कर रखा है, जिससे दो पहिया वाहनों को भी आने में दिन में दिक्कत होती है. इसलिए फायर वाहन मुश्किल से यहां पहुंच पाया. अगर समय रहते फायर वाहन पहुंच जाते तो आग पर पहले काबू पाया जा सकता था."

दुकानों में नहीं लगे हैं अग्निशामक यंत्र

शहर में लगातार बढ़ रही आगजनी की घटनाओं को देखते हुए कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने भी नगर निगम को निर्देश दिए हैं. ऐसी बिल्डिंग में जहां आग लगने का खतरा है और जनहानि की आशंका होती है. उनमें फायर सिस्टम लगाकर आग बुझाने के पर्याप्त संसाधन रखे जाएं. नोटिस के बाद भी अधिकतर दुकानदारों ने दुकानों में अग्निशामक यंत्र नहीं लगवाया है.

