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पहली बार नाथ परिवार का कोई सदस्य पहुंचा पुलिस कंट्रोल रूम, कार्यकर्ता के साथ मारपीट से नाराज नकुलनाथ

कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ मारपीट पर भड़के नकुलनाथ, ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के हर्रई विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ मारपीट का मामला गर्मा गया है. इस घटना के बाद से कांग्रेस पार्टी में भारी आक्रोश है, तो वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर पूर्व सांसद नकुलनाथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे जहां उन्होंने एडिशनल पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई को लेकर ज्ञापन सौंपा और 3 दिन का अल्टीमेटम दिया.

दरअसल, यहां पर नकुलनाथ के घर पर उनसे मिलने पहुंचे हर्रई विधानसभा के कार्यकर्ता के साथ अपहरण कर मारपीट करने का मामला सामने आया है जिसको लेकर नकुलनाथ पूर्व सांसद ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर एडिशनल पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा.