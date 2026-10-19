पहली बार नाथ परिवार का कोई सदस्य पहुंचा पुलिस कंट्रोल रूम, कार्यकर्ता के साथ मारपीट से नाराज नकुलनाथ
छिंदवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ मारपीट पर भड़के नकुलनाथ, एएसपी को ज्ञापन सौंपकर तीन दिन का दिया अल्टीमेटम. रिपोर्ट नागेंद्र सिकरवार
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 4:47 PM IST
छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के हर्रई विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ मारपीट का मामला गर्मा गया है. इस घटना के बाद से कांग्रेस पार्टी में भारी आक्रोश है, तो वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर पूर्व सांसद नकुलनाथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे जहां उन्होंने एडिशनल पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई को लेकर ज्ञापन सौंपा और 3 दिन का अल्टीमेटम दिया.
दरअसल, यहां पर नकुलनाथ के घर पर उनसे मिलने पहुंचे हर्रई विधानसभा के कार्यकर्ता के साथ अपहरण कर मारपीट करने का मामला सामने आया है जिसको लेकर नकुलनाथ पूर्व सांसद ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर एडिशनल पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा.
पहली बार नाथ परिवार का कोई सदस्य पहुंचा पुलिस कंट्रोल रूम
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ पूर्व सांसद छिंदवाड़ा अपने कार्यकर्ता के साथ हुए दुर्व्यवहार और अपहरण मारपीट के मामले में पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर इसकी शिकायत एडिशनल एसपी से की और दोनों एडिशनल एसपी को 3 दिनों का वक्त दिया है कि वह उचित कार्रवाई करें नहीं तो वो डीजीपी और मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत करेंगे.
भाजपा शासन में छिंदवाड़ा में बढ़ी गुंडागर्दी, नकुल नाथ ने लगाया आरोप
नकुलनाथ ने भाजपा सरकार को घेरते हुए उन पर आरोप लगाया कि "धार्मिक त्योहारों का समय चल रहा है इस बीच ऐसी अशांति फैलाना काफी दुखद और निंदनीय है. जब एक कार्यकर्ता उनके घर शिकारपुर में उनसे मिलने के बाद वापस अपने घर हर्रई जा रहा था तब उसका अपहरण किया गया और उसके साथ मारपीट की गई और यह पूरा मामला विधायक के महल (घर) के भीतर हुआ." उन्होंने विधायक के PA को इस दोष में शामिल होना बताया.
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छिंदवाड़ा के एडिशनल एसपी आशीष खरे ने बताया कि उन्हें नकुलनाथ ने आकर एक ज्ञापन दिया है जिसमें उनके कार्यकर्ता के साथ मारपीट और अभद्रता करने का आरोप लगाया गया है. वह इस पूरे मामले की जांच करेंगे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी.