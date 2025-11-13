BJP में एकता नहीं तो क्यों एकता यात्रा निकाल रहे विवेक बंटी, पदयात्रा पर कांग्रेस का सवाल
छिंदवाड़ा में सांसद बंटी निकाल रहे एकता पदयात्रा, कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा-भाजपा में गुटबाजी इतनी की यात्रा में शामिल नहीं हो रहे जिला अध्यक्ष.
Published : November 13, 2025 at 11:45 AM IST
छिंदवाड़ा: लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर सांसद बंटी विवेक साहू विभिन्न ग्रामीण इलाकों में एकता यात्रा कर रहे हैं. सांसद की एकता यात्रा पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा है कि छिंदवाड़ा में ही भाजपा में इतनी गुटबाजी है कि सांसद की यात्रा में जिला अध्यक्ष शामिल नहीं हो रहे हैं. जिला अध्यक्ष के कार्यक्रमों में सांसद शिरकत नहीं करते हैं. फिर यह दिखावे की यात्रा क्यों की जा रही है.
कांग्रेस ने पदयात्रा पर उठाए सवाल
सांसद विवेक बंटी द्वारा जिले के अलग-अलग विधानसभाओं में निकाली जा रही एकता यात्रा पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गुंजन शुक्ला ने सवाल उठाते हुए कहा है कि "छिंदवाड़ा भाजपा में गुटबाजी चरम पर है. सांसद एकता के लिए पदयात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के जिला अध्यक्ष कार्यक्रमों में साथ नहीं रहते हैं. दोनों एक साथ यात्रा में दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में. खुद की पार्टी में एकता नहीं है तो फिर दिखावे के लिए जनता के सामने एकता यात्रा क्यों की जा रही है."
प्रत्येक विधानसभा में पैदल एकता यात्रा निकाल रहे हैं सांसद
लौह पुरुष भारत रत्न और देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा दिए गए राष्ट्रीय एकता, अखंडता और आत्मनिर्भर भारत का संदेश लोगों को देने के लिए सांसद बंटी विवेक साहू ने जुन्नारदेव विधानसभा में बुधवार को रन फॉर यूनिटी मार्च निकाला था. इसके अलावा गुरुवार को वे परासिया में एकता यात्रा निकालेंगे. इस दौरान शहर के विभिन्न मार्गों पर हाथों में तिरंगा लिए हजारों लोगों की मौजूदगी में पैदल मार्च करते हुए जनता के बीच राष्ट्रवाद की अलख जगाने की बात कही.
सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों पर चल रहा देश
जुन्नारदेव विधानसभा में बुधवार को 11 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली गई. पदयात्रा के दौरान सांसद ने लोगों के बीच पहुंचकर राष्ट्रीय गौरव जगाने, समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने और एकता की भावना को लेकर संदेश दिया. सांसद ने लोगों को बताया कि, ''लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार किया है. आज उनके द्वारा बताए गए आदर्शों पर चलकर हमारा देश आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है.
देश को एकजुट करने में सरदार पटेल की भूमिका
सांसद बंटी विवेक साहू ने बताया कि "सरदार पटेल ने 560 से ज्यादा रियासतों में बिखरे भारत को एक सूत्र पिरोकर एक भारत, श्रेष्ठ भारत का सपना साकार किया था. आजादी के बाद देश को एक करने में बेहद महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया था. सरदार पटेल को ही भारत के भौगोलिक और राजनैतिक एकीकरण का श्रेय दिया जाता है."
560 से ज्यादा रियासतों को भारतीय संघ में मिलाया
उन्होंने आगे बताया कि "अपनी शानदार नेतृत्व क्षमता और कूटनीति से आजादी के बाद 560 से ज्यादा रियासतों को भारतीय संघ में मिलाया. देश को एक करने में बेहद अहम योगदान के चलते सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है. देश की एकता के लिए हमें जाति और धर्म के भेद को भूलकर यह याद रखना होगा कि हम सब भारतीय हैं. स्वतंत्र देश में इंसान के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए."
कई किमी निकाली गई पैदल यात्रा
सांसद ने अपनी पदयात्रा की शुरुआत ग्राम गारादेही से की. गारादेहीर से शुरू हुई पदयात्रा बिलावरखुर्द, पटनिया, उमराड़ी होते हुए बिलावरकलां पहुंचकर पदयात्रा का समापन किया गया. इसके पहले सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर सांसद ने पिछले दिनों बिछुआ के कई गांवों से होते हुए 25 किलोमीटर एवं पांढुर्णा जिले के ग्राम सिल्लेवानी के गांव से होते हुए 17 किलोमीटर की पदयात्रा की थी.
परासिया विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा
गुरुवार 13 नवंबर को सांसद परासिया विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा करेंगे. सांसद शिवपुरी मंडल के ग्राम मंडली से पदयात्रा की शुरुआत करेंगे. यह पदयात्रा ग्राम मंडली से प्रारंभ होकर झुर्रेमाल, थावड़ी, साबलाढ़ापा, लोहारी बांदरी, खैरी, पिपरिया से पगारा मंडल के ग्राम डुंगरिया पहुंचकर पदयात्रा का समापन किया जायेगा. पदयात्रा के दौरान सांसद ग्रामवासियों को एकता, अखण्डता और आत्मनिर्भर भारत का संदेश देंगे.